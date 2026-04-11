Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Однодневный джип тур в Северную Осетию.

Северная Осетия небольшая кавказская республика, где что ни шаг, то достопримечательность. На её территории более полутора тысяч памятников истории и культуры. А ещё здесь уникальные пейзажи, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями, окутанными мифами. Невероятная кухня, сочетающая разные кавказские традиции, всё это неизменные спутники вашего путешествия по Северной Осетии.

Выезд из Кисловодска в 07.00+

Во время джип тура в Северную Осетию вы увидите:

Дзивгисская крепость расположена в Куртатинском ущелье. Скальная крепость Дзивгис представляет собой хорошо укрепленное фортификационное сооружение. При ее строительстве древние зодчие использовали отколовшиеся каменные глыбы, встраивая стены в проемы, образованные в горной породе под действием ветра и воды.

Высокогорный православный храм России самый высокогорный и самый южный Аланский Успенский мужской монастырь основан совсем недавно, но уже стал одним из важнейших центров паломничества в Северной Осетии.

Архонский перевал это горная местность, которая служит перекрестком для многих путешественников и туристов. Он расположен в прекрасном уголке природы, где горы встречаются с небом, а зеленые леса простираются на горизонте. Здесь же находится популярный арт объект Лавочка счастья. (посещение Лавочки счастья только по сезону при согласовании группы доп. плату)

Башня Курта и Тага это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений осетин.

Город мертвых Даргавс Даргавский город мертвых самый крупный на Северном Кавказе. Здесь 95 склепов. Их построили из известняка и песка на склоне горы. Основания сооружения квадратные, крыша в форме пирамиды.

Качели над пропастью только качельки совсем не детские, они хорошо так щекочут нервы тем, кто вздумает на них покататься. А все потому, что раскачиваясь, земля уходит из под ног и в какойто момент ты зависаешь над пропастью. Но если побороть страх, то можно сделать очень красивые фотографии на фоне гор.

Кармадонское ущелье это место очень живописное. Но горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодровамладшего. Остановки в местных кафе, где попробуете осетинские блюда.

Джип тур проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью.

Экскурсия может начинаться с других городов кмв

Возвращение в 20.00+