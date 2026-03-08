Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии — краю, где горы занимают почти половину территории, а история оживает в камне.
За один день вы увидите главные сокровища республики: легендарное Куртатинское ущелье с его средневековыми башнями и святилищами, самый высокогорный монастырь России, напоминающий неприступную крепость, древнюю наскальную крепость Дзивгис и загадочный «Город мёртвых» Даргавс.
Описание экскурсииТайны трёх ущелий Северной Осетии Почти половина Северной Осетии скрыта под величественными хребтами, где облака цепляются за вершины, а бурные реки пробивают себе путь сквозь тысячелетние скалы. Но главное богатство этого края — не только природа, но и история, вписанная в каждый камень. Древние башни, храмы и некрополи хранят память о поколениях, живших здесь задолго до нас. Наследие предков: Куртатинское ущелье Здесь среди альпийских лугов и скалистых склонов, сохранились десятки средневековых сторожевых и оборонительных башен, древних святилищ и жилых построек. Каждая башня — отдельная история рода, воинской доблести и гордого духа этого народа. Мы сделаем остановку у подножия скалы, из которой буквально «вырывается» 28-тонная скульптура Уастырджи — самого почитаемого святого в Осетии, героя древнего нартского эпоса. Духовная твердыня: Аланский монастырь Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь России. Высокие каменные стены и боевые башни по углам делают его похожим не столько на обитель, сколько на средневековую крепость. Мы увидим Кадаргаванский каньон, который за свою уникальную форму прозвали «Песочные часы». А также наскальную крепость Дзивгис — уникальный памятник оборонительного зодчества, вершина пещерной архитектуры Алании. Главная тайна: «Город мёртвых» Даргавс Знаменитый некрополь, состоящий из почти сотни каменных фамильных склепов, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь покоятся более десяти тысяч человек, а само место окутано мистическими легендами. Мы расскажем, как хоронили предков в этих каменных усыпальницах и почему учёные до сих пор спорят о происхождении этого древнего кладбища. Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. При себе необходимо иметь:паспорт (обязательно) и свидетельство о рождении ребенка; удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем); спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем; наличные для кафе, питьевую воду и перекус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Памятник Уастырджи
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Фотоплощадка «Качеля» над пропастью
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Трансфер от/до дома на джипах или минивэнах
- Сопровождение профессионального гида-водителя по всему маршруту
Что не входит в цену
- Вход в Даргавс - 100 руб.
- Обед (в кафе) - около 700 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
- Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Паспорт (обязательно) и свидетельство о рождении ребенка
- Удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем)
- Спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем
- Наличные для кафе, питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 639 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
8 мар 2026
Наш гид Алексей. Группа 7 человек. Машина комфортная. Подана в назначенное время. Алексей всех познакомил, дал информацию по безопасности, правилам и программе экскурсии. Далее по маршруту рассказывал где едем, основную
Лилия
4 мар 2026
Смазалось впечатление о поездке, продолжительностью в 14ч, тем, что ноги в машине всю дорогу были согнуты в коленях.
Яна
27 фев 2026
Прекрасная организация тура. Качественное предоставление информации. Осетия понравилась. Кармадонское ущелье со своей грустной историей очень впечатлило. Отдельное спасибо водителю/ гиду Олегу. Его забота, предусмотрительность, чувство юмора добавили положительных эмоций к этой поездке.
Оксана
23 фев 2026
Эта поездка в Осетию запомнится нам надолго) Очень красивые локации и их МНОГО. С погодой повезло. Были 20 февраля. А если повезет и с гидом, как нам, то также останетесь
Андрей
18 фев 2026
Спасибо за классное путешествие. Гид Алексей просто ТОП! Знает ответы на все вопросы, любознательный и максимально погружен в историю появления всех объектов. Рекомендую!
Андрей
8 фев 2026
Сегодня семьей посетили экскурсию в Северную Осетию. Благодаря гиду Михаилу, поездка была интересной и содержательной и неутомительной, узнали много исторических фактов из жизни осетинцев. Первое впечатление самое важное во всем, особенно, если едешь куда-то впервые. Спасибо Михаилу
Евгения
22 янв 2026
Большое спасибо гиду Алексею за прекрасный день, интересную экскурсию, а также всей нашей группе! Как хорошо сегодня все прошло!
Ольга
7 янв 2026
Очень насыщенная экскурсия по Осетии. Большое спасибо экскурсаводу Станиславу, интересно и познавательно рассказывал.
Ольга
5 янв 2026
Экскурсия,супер👍👍👍
Анастасия
4 янв 2026
Понравилась экскурсия в сопровождении гида Олега. Было интересно и душевно, но при этом безопасно и комфортно. Спасибо нашему гиду!
Елена
15 дек 2025
Замечательная экскурсия, потрясающе красивые места, разнообразный маршрут, невероятные горы, вкусный обед в ресторане панорама с шикарным видом на горы, без лишних заездов и ненужных остановок на приобретение сувениров. Гид Геворг
Ангелина
4 дек 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Все очень понравилось, Гид рассказывал интересно и познавательно.
Юлия
16 ноя 2025
Все очень понравилось
Любовь
15 ноя 2025
Очень интересный тур, классный гид. Дорога сложная, но стоит увиденного. Большое спасибо гиду! Организация отличная!
Екатерина
14 ноя 2025
Очень понравился грамотный гид Станислав! Всё очень интересно рассказал, показал, деликатный, умный и начитанный парень! Прекрасная экскурсия, прекрасная Осетия!
