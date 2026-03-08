Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии — краю, где горы занимают почти половину территории, а история оживает в камне.



За один день вы увидите главные сокровища республики: легендарное Куртатинское ущелье с его средневековыми башнями и святилищами, самый высокогорный монастырь России, напоминающий неприступную крепость, древнюю наскальную крепость Дзивгис и загадочный «Город мёртвых» Даргавс. 5 639 отзывов

Описание экскурсии Тайны трёх ущелий Северной Осетии Почти половина Северной Осетии скрыта под величественными хребтами, где облака цепляются за вершины, а бурные реки пробивают себе путь сквозь тысячелетние скалы. Но главное богатство этого края — не только природа, но и история, вписанная в каждый камень. Древние башни, храмы и некрополи хранят память о поколениях, живших здесь задолго до нас. Наследие предков: Куртатинское ущелье Здесь среди альпийских лугов и скалистых склонов, сохранились десятки средневековых сторожевых и оборонительных башен, древних святилищ и жилых построек. Каждая башня — отдельная история рода, воинской доблести и гордого духа этого народа. Мы сделаем остановку у подножия скалы, из которой буквально «вырывается» 28-тонная скульптура Уастырджи — самого почитаемого святого в Осетии, героя древнего нартского эпоса. Духовная твердыня: Аланский монастырь Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь России. Высокие каменные стены и боевые башни по углам делают его похожим не столько на обитель, сколько на средневековую крепость. Мы увидим Кадаргаванский каньон, который за свою уникальную форму прозвали «Песочные часы». А также наскальную крепость Дзивгис — уникальный памятник оборонительного зодчества, вершина пещерной архитектуры Алании. Главная тайна: «Город мёртвых» Даргавс Знаменитый некрополь, состоящий из почти сотни каменных фамильных склепов, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь покоятся более десяти тысяч человек, а само место окутано мистическими легендами. Мы расскажем, как хоронили предков в этих каменных усыпальницах и почему учёные до сих пор спорят о происхождении этого древнего кладбища. Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. При себе необходимо иметь:паспорт (обязательно) и свидетельство о рождении ребенка; удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем); спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем; наличные для кафе, питьевую воду и перекус.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Алагирское ущелье

Памятник Уастырджи

Куртатинское ущелье

Кадаргаванская теснина

Дзивгисская крепость

Посёлок Верхний Фиагдон

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Башня Курта и Тага

Фотоплощадка «Качеля» над пропастью

Даргавская котловина

Город мёртвых Даргавс

Кармадонское ущелье Что включено Трансфер от/до дома на джипах или минивэнах

Сопровождение профессионального гида-водителя по всему маршруту Что не входит в цену Вход в Даргавс - 100 руб.

Обед (в кафе) - около 700 руб. (по желанию) Место начала и завершения? Ваш адрес в Кисловодске Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.

Наличные для кафе, питьевую воду и перекус Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.