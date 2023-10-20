Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
В путешествии вы проедете по знаменитым ущельям — Кармадонскому и Куртатинскому. Откроете десятки духозахватывающих видов и пополните фотоколлекцию снимками кавказских красот. В исторических местах услышите о прошлом аланского народа и узнаете о необычных традициях края.
И конечно, попробуете Северную Осетию на вкус — кроме пирогов будут и другие достойные внимания яства.
И конечно, попробуете Северную Осетию на вкус — кроме пирогов будут и другие достойные внимания яства.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из Кисловодска ~ в 06:00, возвращаемся обратно ~ к 21:00.
Перевалы, горные вершины, крепости и некрополи
- Кармадонское ущелье. Живописная локация и место памяти. Вы увидите следы сошедшего ледника Колка, который унёс жизни более сотни людей, включая членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. И подойдёте к наскальному мемориалу.
- Город мёртвых. Далее в программе Даргавс, крупнейший некрополь на Северном Кавказе, где находится почти сто склепов. Вы познакомитесь с историей и легендами этого таинственного места с очень необычной атмосферой.
- Куртатинское ущелье. Впереди у нас важная историческая локация Осетии. Вы полюбуетесь пейзажами, осмотрите многовековые руины, узнаете о знаковых башнях Курта и Тага. При желании сфотографируетесь у арт-объекта «Буква», покачаетесь на небесных качелях, прогуляетесь по Тропе счастья и посетите пещерную Дзивгисскую крепость.
- Мидаграбинские водопады (опционально). По согласованию с группой, если у вас останутся силы, можно будет посетить живописные водопады.
Национальная кухня
В течение дня сделаем перерыв на обед. В кафе вы сможете заказать различные блюда осетинской кухни, например, дзыкку (блюдо из сыра и муки) и, конечно, осетинские пироги с сыром, картофелем, листьями свеклы, капустой и другими начинками. Желающие попробуют алкогольный напиток арака. Гид расскажет об особой кулинарной культуре края — вы увидите, как тесно переплетены тонкости рецептуры и гастрономические ритуалы с национальными традициями.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы и сопровождение гида
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Кисловодске и после экскурсии привезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
- Дополнительные расходы: осетинские пироги (600-700 руб.) и другие блюда по меню в кафе, экосбор в Даргавсе — 100 руб. человека, Тропа счастья — 100 руб. с человека, Мидаграбинские водопады — 1000 руб. с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 104 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Кавказ
В Северную Осетию
Дзивгисская крепость
Популярные места
Куртатинское ущелье
Для студентов
На микроавтобусе
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
у вашего отеля
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
14 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
5 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании