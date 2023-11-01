Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Мы побываем в ключевых из них: в Куртатинском и Кармадонском ущельях, у Дзивгисской наскальной крепости, в селе Верхний Фиагдон и в «городе мёртвых» Даргавс. Вы не только проникнитесь природой Кавказа, но и почувствуете самобытность края.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Кисловодска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
⚪️ Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.
⚪️ Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.
⚪️ Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.
⚪️ Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.
⚪️ Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.
⚪️ Селение Цмити. На высоком горном склоне вы прикоснётесь к традициям аланского народа 13-14 вв. Рассмотрите археологический комплекс древних жилых и оборонительных башен, крепостных стен и некрополя. Гид расскажет историю поселения, основанного в 14 веке военачальником Цмити, который служил у последнего аланского царя Ос-Багатара.
⚪️ Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.
⚪️ Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.
🍽 Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
- Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
- Дополнительно оплачивается вода, питание и вход в Даргавс — 100 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:40 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:40 и 20:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.