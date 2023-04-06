Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска

Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день

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На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию! Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища. А также душевные рассказы о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
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Описание

Что вас ожидает

Северная Осетия яркая и самобытная

Вы увидите все топовые места Северной Осетии. В программе экскурсии:

  • Памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй. Мы расскажем, как создавался этот необычный монумент.
  • Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. Мы покажем вам сохранившиеся средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни.
  • Кадаргаванский каньон — знаменитый каньон, который из-за весьма характерной формы называют «песочные часы». Вы узнаете, как он образовался.
  • Наскальная крепость Дзивгис — вы увидите древнюю оборонительную крепость и оцените военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. С каменными высокими стенами и боевыми башнями по углам, он напомнит вам средневековую крепость.
  • Башня Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии.
  • «Город мертвых» Даргавс — вы посетите горный осетинский некрополь с сотнями каменных фамильных склепов. Мы поделимся историей этого древнего таинственного места.
  • Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 2 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой. Вы увидите посвящённый им памятник.

Кроме того, вы полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами, прокатитесь на высокогорных Фиагдонских качелях и оцените арт-объект в виде первой буквы осетинского алфавита.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой и детям от 4 х лет
  • Весь маршрут проходит на комфортабельных автомобилях с опытными водителями-гидами
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 руб. с человека, Даргавс — 100 руб.
  • Мидаграбинские водопады мы посещаем только с июня по сентябрь

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Водопады
Кавказ
В Северную Осетию
Дзивгисская крепость
Популярные места
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
На микроавтобусе

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