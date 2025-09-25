Отправьтесь в поездку на Термальные источники «Жемчужина Кавказа»! Друзья, предлагаю Вам комфортную поездку на автомобиле из Кисловодска на Термальные источники. Термальные источники «Жемчужина Кавказа» в Карачаево-Черкессии — одно из наиболее известных оздоровительных заведений региона, расположенное на окраине поселка Кавказский, в пригороде Черкесска. Комплекс находится у источников целебной минеральной воды, она служит главным лекарством для посетителей с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, кожи и внутренних органов. Бассейны комплекса находятся как внутри помещений, так и на открытом воздухе, что делает посещение благоприятным круглый год. В теплый сезон «Жемчужина Кавказа» служит также неплохим курортным уголком. Здесь есть и спа, и шезлонги для загара, и несколько водных горок для отдыхающих любого возраста. Важная информация: Что взять с собой для купания в термальных источниках?

Купальные принадлежности • Резиновые тапочки • Личное полотенце • Средства личной гигиены (шампунь/гель для душа) «Жемчужина Кавказа» находится примерно в 80 км. от Кисловодска. Дорога до комплекса обычно занимает примерно: 1 час 10 минут.