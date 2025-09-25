После тяжелых трудовых будней часто хочется отдохнуть и душой и телом.
Ядром оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа» являются бассейны разной температуры с водой, богатой различными минеральными соединениями. Предлагаю Вам поехать и искупаться в этих бассейнах!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Отправьтесь в поездку на Термальные источники «Жемчужина Кавказа»! Друзья, предлагаю Вам комфортную поездку на автомобиле из Кисловодска на Термальные источники. Термальные источники «Жемчужина Кавказа» в Карачаево-Черкессии — одно из наиболее известных оздоровительных заведений региона, расположенное на окраине поселка Кавказский, в пригороде Черкесска. Комплекс находится у источников целебной минеральной воды, она служит главным лекарством для посетителей с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, кожи и внутренних органов. Бассейны комплекса находятся как внутри помещений, так и на открытом воздухе, что делает посещение благоприятным круглый год. В теплый сезон «Жемчужина Кавказа» служит также неплохим курортным уголком. Здесь есть и спа, и шезлонги для загара, и несколько водных горок для отдыхающих любого возраста. Важная информация: Что взять с собой для купания в термальных источниках?
Купальные принадлежности • Резиновые тапочки • Личное полотенце • Средства личной гигиены (шампунь/гель для душа) «Жемчужина Кавказа» находится примерно в 80 км. от Кисловодска. Дорога до комплекса обычно занимает примерно: 1 час 10 минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Стоимость купания (1 час 30 мин): /n/nВзрослые - 600 руб /n/nДети (с 6 до 14 лет) - 300 руб/n/nДети до 6 лет - Бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заеду за Вами по месту пребывания
Завершение: Привезу обратно по месту пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Что взять с собой для купания в термальных источниках?
- Купальные принадлежности
- Резиновые тапочки
- Личное полотенце
- Средства личной гигиены (шампунь/гель для душа)
- «Жемчужина Кавказа» находится примерно в 80 км от Кисловодска
- Дорога до комплекса обычно занимает примерно: 1 час 10 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
