Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Уверены, вы разделите любовь тысяч путешественников к Домбаю! А как иначе — ведь здесь вас ждут и заснеженные горные вершины, и завораживающие озёра, и стремительные реки, и поросшие пихтами склоны. Вы оцените домбайские виды снизу, с канатных дорог и с высоты 3200 м. Экскурсия проходит в группе до 50 человек с гидом, который расскажет об истории, обычаях и кухне Кавказа.
Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии. Вы будете двигаться по ущелью реки Подкумок, проедете перевал Красный Восток, Шоанинский и Сентинский храмы 10 века. Остановитесь в следующих точках:
На озере Кара-Кель в посёлке Теберда. Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда;
На озере Туманлы-Кель в ущелье реки Гоначхир (с мая по ноябрь).
Посёлок Домбай и канатные дороги
В самом Домбае у вас будет 4 часа — этого времени хватит, чтобы полюбоваться открыточными видами с вантового моста в посёлке и, конечно, подняться в горы. По желанию вы взлетите на высоту 3200 м по канатной дороге (3 очереди: 8-местный закрытый вагончик, 6 и 4-местные кресельные подъемники открытого типа). Здесь, на горе Мусса-Ачитара, вам откроются завораживающие виды на 360 градусов: амфитеатр Главного Кавказского хребта и даже Эльбрус в ясную погоду.
После вы вернётесь обратно в центр Кисловодска.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
Дорога занимает 3 часа в одну сторону. Предусмотрены остановки, в том числе у Мемориала защитникам перевалов Кавказа или перевала Гумбаши (зависит от маршрута)
Дополнительные расходы
Канатная дорога — 3300 ₽ за стандартный билет и 2350 ₽ за льготный
С мая по ноябрь проезд в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кель — 400 ₽ за чел.
Еда и напитки
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3280 ₽
Дети до 14 лет
3090 ₽
Пенсионеры
3090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10.5 часов
Провели экскурсии для 1875 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
–
3
–
2
–
1
–
Алексей
отлично съездили, автобус не самый большой, но комфортабельный, водитель уверенный и внимательный на серпантинах. по пути интересное сопровождение и описание всего мимо чего проезжаем, сделали 3 красивые остановки, экскурсовод сопровождала читать дальшеуменьшить
нас до наивысшего уровня в горах. времени на все хватило, бежать за группой не приходилось чтоб все услышать. подъемники в этой экскурсии уже новые- не советские кресельные одиночные/двойные, даже подстилки под пятую точку не понадобились как раньше. берите с собой даже летом теплые вещи и дождевики, крем от загара хотябы в рюкзак - на вершинах всегда снег, на втором уровне дают в аренду куртки зимние по 500р)) мне ветровки и толстовки оказалось достаточно.
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Ф
Федорова
Прекрасно абсолютно всё: луга, горы, тишина, простор, солнце и цветы.
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Н
Наталья
отличная экскурсия, рекомендую
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Любовь
Горы очень красивые! Повезло с погодой, тепло и солнечно. Хотя дорога в одну сторону занимает 3 часа, с интересным рассказом время пролетело незаметно.
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Александр
Интересные локации. отличная погода и величественный Домбай 🏔️!
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Мария
Групповая экскурсии в Домбай понравилась пожалуй более чем экскурсия в мини группе. Комфортабельный автобус с кондиционером, опытный водитель, заботливая и внимательная гид Алёна, которая интересно рассказывала и максимально доходчиво объясняла все читать дальшеуменьшить
организационные моменты. Также гид сопровождала нас и при подъёме по канатной дороге и на каждом уровне знакомила с интересными моментами, но также можно было отделиться и самостоятельно погулять и вернуться к автобусу уже к назначенному времени.
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