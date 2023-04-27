Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие из Кисловодска в Домбай
Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии. Вы будете двигаться по ущелью реки Подкумок, проедете перевал Красный Восток, Шоанинский и Сентинский храмы 10 века. Остановитесь в следующих точках:
- У чистой бурной реки Уллу-Муруджу;
- На озере Кара-Кель в посёлке Теберда. Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда;
- На озере Туманлы-Кель в ущелье реки Гоначхир (с мая по ноябрь).
Посёлок Домбай и канатные дороги
В самом Домбае у вас будет 4 часа — этого времени хватит, чтобы полюбоваться открыточными видами с вантового моста в посёлке и, конечно, подняться в горы. По желанию вы взлетите на высоту 3200 м по канатной дороге (3 очереди: 8-местный закрытый вагончик, 6 и 4-местные кресельные подъемники открытого типа). Здесь, на горе Мусса-Ачитара, вам откроются завораживающие виды на 360 градусов: амфитеатр Главного Кавказского хребта и даже Эльбрус в ясную погоду.
После вы вернётесь обратно в центр Кисловодска.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
- Дорога занимает 3 часа в одну сторону. Предусмотрены санитарные остановки, в том числе у Мемориала защитникам перевалов Кавказа.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /взрослые, 1100 руб. /дети до 10 лет; с мая по ноябрь проезд в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кель — 400 руб. /чел.; еда и напитки
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады Кисловодска
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.