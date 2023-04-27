Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа

Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Уверены, вы разделите любовь тысяч путешественников к Домбаю! А как иначе — ведь здесь вас ждут и заснеженные горные вершины, и завораживающие озёра, и стремительные реки, и поросшие пихтами склоны. Вы оцените домбайские виды снизу, с канатных дорог и с высоты 3200 м. Экскурсия проходит в группе до 50 человек с гидом, который расскажет об истории, обычаях и кухне Кавказа.
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Ближайшие даты:
27
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
4
мая
6
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие из Кисловодска в Домбай

Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии. Вы будете двигаться по ущелью реки Подкумок, проедете перевал Красный Восток, Шоанинский и Сентинский храмы 10 века. Остановитесь в следующих точках:

  • У чистой бурной реки Уллу-Муруджу;
  • На озере Кара-Кель в посёлке Теберда. Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда;
  • На озере Туманлы-Кель в ущелье реки Гоначхир (с мая по ноябрь).

Посёлок Домбай и канатные дороги

В самом Домбае у вас будет 4 часа — этого времени хватит, чтобы полюбоваться открыточными видами с вантового моста в посёлке и, конечно, подняться в горы. По желанию вы взлетите на высоту 3200 м по канатной дороге (3 очереди: 8-местный закрытый вагончик, 6 и 4-местные кресельные подъемники открытого типа). Здесь, на горе Мусса-Ачитара, вам откроются завораживающие виды на 360 градусов: амфитеатр Главного Кавказского хребта и даже Эльбрус в ясную погоду.

После вы вернётесь обратно в центр Кисловодска.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
  • Дорога занимает 3 часа в одну сторону. Предусмотрены санитарные остановки, в том числе у Мемориала защитникам перевалов Кавказа.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /взрослые, 1100 руб. /дети до 10 лет; с мая по ноябрь проезд в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кель — 400 руб. /чел.; еда и напитки

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Домбай
Кавказ
Канатная дорога
Тебердинский заповедник
Популярные места
Карачаево-Черкессия
Для студентов
Мифы и легенды
На микроавтобусе

Похожие туры из Кисловодска

Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
126 отзывов
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
28 апр
30 апр
1 мая
2 мая
от 13 000 за всё до 4 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
23 отзыва
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
от вашего места проживания в пределах города с дос...
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
от 2 750 за человека
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Из Кисловодска в Домбай: групповой джип-тур
Посетить Тебердинский заповедник, впечатлиться горной природой Кавказа и увидеть седовласый Эльбрус
у вашего отеля
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ