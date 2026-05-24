Уверены, вы разделите любовь тысяч путешественников к Домбаю! А как иначе — ведь здесь вас ждут и заснеженные горные вершины, и завораживающие озёра, и стремительные реки, и поросшие пихтами склоны. Вы оцените домбайские виды снизу, с канатных дорог и с высоты 3200 м. Экскурсия проходит в группе до 50 человек с гидом, который расскажет об истории, обычаях и кухне Кавказа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие из Кисловодска в Домбай

Это 3-часовой, но прекрасный путь: любуясь пейзажами за окном, вы послушаете рассказы гида об истории, легендах и природе этой местности, о Кавказских Минеральных Водах и Карачаево-Черкесии. Вы будете двигаться по ущелью реки Подкумок, проедете перевал Красный Восток, Шоанинский и Сентинский храмы 10 века. Остановитесь в следующих точках:

На озере Кара-Кель в посёлке Теберда. Его название означает «чёрное», а с появлением, конечно, связана печальная легенда;

На озере Туманлы-Кель в ущелье реки Гоначхир (с мая по ноябрь).

Посёлок Домбай и канатные дороги

В самом Домбае у вас будет 4 часа — этого времени хватит, чтобы полюбоваться открыточными видами с вантового моста в посёлке и, конечно, подняться в горы. По желанию вы взлетите на высоту 3200 м по канатной дороге (3 очереди: 8-местный закрытый вагончик, 6 и 4-местные кресельные подъемники открытого типа). Здесь, на горе Мусса-Ачитара, вам откроются завораживающие виды на 360 градусов: амфитеатр Главного Кавказского хребта и даже Эльбрус в ясную погоду.

После вы вернётесь обратно в центр Кисловодска.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)

Дорога занимает 3 часа в одну сторону. Предусмотрены остановки, в том числе у Мемориала защитникам перевалов Кавказа или перевала Гумбаши (зависит от маршрута)

Дополнительные расходы