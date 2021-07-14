Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит

Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема

5
2 отзыва
Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков.

Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.

А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит
Джип-тур: Эльбрус и озеро Гижгит

Что вас ожидает

Его величество Эльбрус

Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитые двуглавые вершины. Оцените виды с поляны Азау у подножия горы. При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Сказочные озера Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоема, называемых также Былымские. Вы узнаете, что происходило с искусственными озерами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные виды, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — подъём на 2 уровня до станции «Мир» на высоту 3500 метров — 1150 руб. /человека, на гору Чегет — 900 руб. /человека (по желанию), питание и напитки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Зовут меня Алексей. Я родился и живу в Кисловодске, очень люблю свой край. Гидом работаю 12 лет. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места Северного Кавказа.
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2 настоящих отзыва от туристов

Катерина
14 июля 2021
Огромное спасибо, Алексею!
Поездка прошла замечательно, маршрут потрясающе красивый, времени достаточно на все, никто никуда не подгоняет.
Алексей замечательный гид, все интересно, с юмором и позитивом!
Мы все в восторге!
Е
10 июня 2021
Очень понравилось все: содержание экскурсии, сопровождение, маршрут. Гид Алексей превосходен. Знает и любит свою работу. Экскурсия началась в точно назначенное время, на все достопримечательности времени было предостаточно. Узнала и увидела много нового. Если кратко, то советую всем, будете в восторге! Спасибо большое за прекрасный день!

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