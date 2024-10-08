Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.
Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит
По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы поймете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.
Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)
Сувенирная продукция
Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7449 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
152
4
9
3
3
2
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1
Ч
Чан
Впервые мы попробовали индивидуальные туристические услуги в России. Эта поездка на Эльбрус прошла идеально. Гид, которого организовал сайт, был очень хорошим, профессиональным и знающим. По пути он не только водил читать дальшеуменьшить
нас по достопримечательностям, но и знакомил со многими местными обычаями и историей. Мы наслаждались чудесными заснеженными горными пейзажами, пробовали аутентичную местную кухню и в последний момент перед наступлением темноты полюбовались жемчужным озером. Это было идеальное путешествие и незабываемые впечатления. В следующий раз, когда я поеду на Кавказ, я также пройду по другим замечательным маршрутам, рекомендованным гидом.
+1
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Валерия
Хочется сразу сказать,что Алесей очень душевный и открытый гид с интересными рассказами и знаниями о местности. С погодой нам очень повезло, было ясно и все видно. Само поднятие на Эльбрус было для читать дальшеуменьшить
меня страшным,и конечно на самом верху ощущается все влияние высоты
На пути у нас были остановки у ущелья,у озера и у источников Нарзана.
Эльбрус прекрасен,но мне больше понравился со стороны,чем на самом верху.
Дорога долгая,но красота на все пути следования.
Алексей очень юморной человек,что в его компании чувствуешь себя хорошо:) За это ему большое СПАСИБО!
Желаю Эльбрусу спать долго и не просыпаться) Вулкан же 🙏
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Анатолий
Экскурсия 25.07.24. Гид Сергей. Вовремя забрал от места проживания. Вождение комфортное. Отношение к туристам хорошее, внимательное. Информации достаточно. Всё понравилось. Виды великолепные, с погодой повезло, дождь пошел только на обратном читать дальшеуменьшить
пути во время обеда. Завтрак и обед хорошие, всё вкусно, меню разнообразное, выбирайте, что по вкусу. На самом верху (3847) холодно (июль), но терпимо в нескольких слоях одежды, снег под ногами мокрый и скользкий. На пути вниз бывают очереди на спуск, нужно иметь ввиду. В целом экскурсия понравилась. Всё по плану. Но погода может внести коррективы. Прогноз не угадаешь, он тут меняется каждый день. Даже в течение дня, на 3500 вершины были, как на ладони, а поднялись выше – затянуло облаками. Рекомендую! Сергей, спасибо!
+1
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О
Ольга
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска с гидом Александром нам понравилась! Выехали вовремя, остановок у "правильных" кафе и продавцов не делали, времени на Эльбрусе - 3,5 часа - было вполне достаточно. читать дальшеуменьшить
Экскурсия от Александра была информативной, всю необходимую информацию по посещаемым местам он дал в полном объеме. О группе заботился, всегда помогал при посадке/высадке из машины. Кроме Эльбруса останавливались на озере Гижгит, на поляне Нарзанов и у речки, название которой уже не помню). Буквально три замечания по поездке: 1. Мы ехали в машине Патриот на задних сиденьях. Маловато места для ног (хорошо ещё, что нас там было только двое). И затонированные окна не позволяют фотографировать в пути, что очень жаль. 2. На озере Гижгит остановились только на пляже, хотя красота озера открывается с верхней дороги. Мы были там в предыдущий день и разницу ощутили. 3. У Александра высокая скорость рассказа, не всегда успевали разобрать отдельные слова)) А так всё было здорово, и главное, на Эльбрусе мы поймали солнце!!! И пусть потом случился снег и град, впечатление нам это не испортило! Александру спасибо!
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Д
Дмитрий
Экскурсия получилась выше всяких похвал и ожиданий. Наш гид- Сергей, очень веселый и интересный человек, много рассказывал по дороге про места, обычаи, историю мест, проинструктировал о мерах безопасности, рассказал где читать дальшеуменьшить
и что лучше посмотреть. Сергей нигде не подгонял, везде терпеливо ждал отстающих, завез на завтрак и обед в места, где кухня оказалась великолепной. По просьбе группы программу немного скорректировали уже по ходу экскурсии. Все остались ОЧЕНЬ довольны. Отдельное спасибо Сергею за «комплимент от гида» 😉🙏 В общем всем рекомендую!!!
+2
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С
Светлана
В одном из отзывов прочитала, что попасть на экскурсию с Андреем - это вытянуть счастливый билет. . «Эх, какая метафора» - подумала я и почти не обратила на нее внимания. А читать дальшеуменьшить
теперь сама уверена, что вчера мы вытащили свой счастливый билет - путешествие с гидом Андреем. Лучше и не скажешь! Рассказчик великолепный, знаток истории, надёжный водитель, влюблён в свою работу. Теперь по-новому буду слушать песни Высоцкого; поизучаю историю аланов, да и вообще, захотелось много чего подробнее узнать после рассказов Андрея. Спасибо!!!
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