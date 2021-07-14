Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Его величество Эльбрус

Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитые двуглавые вершины. Оцените виды с поляны Азау у подножия горы. При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Сказочные озера Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоема, называемых также Былымские. Вы узнаете, что происходило с искусственными озерами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные виды, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж.

Организационные детали