Что вас ожидает
Кавказ — в сердце
Это не просто поездка с остановками в примечательных местах края, это действительно душевное путешествие. Мы будем пить травяной чай с видом на озеро или на перевал, впитывать красоту природы на самых крутых панорамных площадках и делать на протяжении всего пути снимки мечты — для этого я беру профессиональный фотоаппарат. В нашем списке:
- Басканское ущелье — одна из самых впечатляющих локаций Северного Кавказа и по совместительству дорога к Эльбрусу;
- скала Арка, известная сквозным проёмом высотой с человека;
- озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор;
- Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су.
Вы запомните эту программу надолго из-за удивительного разнообразия ландшафтов, которые собраны на нашем маршруте.
Организационные детали
- В экскурсию мы отправимся на комфортабельном 4-местном полноприводном авто. Поездка возможна как в составе организованной экскурсии, так и только своей компанией. Второй вариант предпочтительней, поскольку кроме запланированных локаций, мы сможем остановиться в любом интересном месте по пути.
- Пожалуйста, не забудьте взять паспорт
- Кроме фотографий, возможна видеосъёмка с коптера и монтаж ярких красочных роликов для соцсетей (уточняйте стоимость в переписке)