Путешествие по Кавказу - это не просто экскурсия, а настоящее приключение. За одиннадцать часов вы увидите величественные горы, скалы и водопады. Остановки на панорамных площадках позволят насладиться видами и сделать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы и скалы
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🚗 Комфортабельное авто
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- ☕ Травяной чай с видом на природу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Кавказа - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа особенно красива, а дороги доступны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной поездка возможна, но может быть ограничена из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Басканское ущелье
- Скала Арка
- Озеро Гижгит
- Чегемское ущелье
Описание экскурсии
Кавказ — в сердце
Это не просто поездка с остановками в примечательных местах края, это действительно душевное путешествие. Мы будем пить травяной чай с видом на озеро или на перевал, впитывать красоту природы на самых крутых панорамных площадках и делать на протяжении всего пути снимки мечты — для этого я беру профессиональный фотоаппарат. В нашем списке:
- Басканское ущелье — одна из самых впечатляющих локаций Северного Кавказа и по совместительству дорога к Эльбрусу;
- скала Арка, известная сквозным проёмом высотой с человека;
- озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор;
- Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су.
Вы запомните эту программу надолго из-за удивительного разнообразия ландшафтов, которые собраны на нашем маршруте.
Организационные детали
- В экскурсию мы отправимся на комфортабельном 4-местном полноприводном авто. Поездка возможна как в составе организованной экскурсии, так и только своей компанией. Второй вариант предпочтительней, поскольку кроме запланированных локаций, мы сможем остановиться в любом интересном месте по пути.
- Пожалуйста, не забудьте взять паспорт
- Кроме фотографий, возможна видеосъёмка с коптера и монтаж ярких красочных роликов для соцсетей (уточняйте стоимость в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 44 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Уже много лет я путешествую по Кавказу, Крыму, Байкалу, но считаю Кавказ самым крутым местом в России. Я влюблён в его горы и готов поделиться с вами этой любовью. Организовываю одно- и многодневные туры, есть много готовых программ, а ещё я могу создать маршрут специально для для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Путешествовали с гидом Андреем в глубь Чегема. Отличная получилась поездка, гид заботливый, веселый, интересный. Старался, фотографировал! Все успели, и в горы карабкались и вкусно кушали. Одним словом - красота. Очень понравилось, большое спасибо Андрею
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В июне отдыхали в Кисловодске и решили выбрать экскурсию в Кабардино-Балкарию. Экскурсия очень понравилась, мы брали индивидуальнее экскурсию и целый день были только мы двое и гид Андрей. Сказать, что
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная поездка, хорошая погода и красивые виды.
Ездили с Романом, комфортная и безопасная манера езда, приятный собеседник.
Ездили с Романом, комфортная и безопасная манера езда, приятный собеседник.
Вам был полезен этот отзыв?
о
Отличная экскурсия. Очень повезло с гидом Максимом. Спасибо ему за безопасное вождение,много рассказал интересного и познавательного. Дал возможность насладиться красотой гор,никуда не топопил. Все отлично организована. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Прекрасная поездка. Мы посетили много мест, все было комфортно, насыщенно и безопасно. Андрей очень круто фотографирует и сам всегда предложит куда лучше встать для лучших фотографий. Точно рекомендуем Андрея Каспер
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Кавказ, о котором вы слышали»
Мини-группа
до 6 чел.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Погрузитесь в мир Кабардино-Балкарии, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Уникальная возможность увидеть Чегемские водопады и древние селения
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4200 ₽ за человека
от 20 000 ₽ за экскурсию