Что вас ожидает

Кавказ — в сердце

Это не просто поездка с остановками в примечательных местах края, это действительно душевное путешествие. Мы будем пить травяной чай с видом на озеро или на перевал, впитывать красоту природы на самых крутых панорамных площадках и делать на протяжении всего пути снимки мечты — для этого я беру профессиональный фотоаппарат. В нашем списке:

Басканское ущелье — одна из самых впечатляющих локаций Северного Кавказа и по совместительству дорога к Эльбрусу;

скала Арка, известная сквозным проёмом высотой с человека;

озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор;

Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су.

Вы запомните эту программу надолго из-за удивительного разнообразия ландшафтов, которые собраны на нашем маршруте.

Организационные детали