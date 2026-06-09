Путешествие по Кавказу - это не просто экскурсия, а настоящее приключение. За одиннадцать часов вы увидите величественные горы, скалы и водопады. Остановки на панорамных площадках позволят насладиться видами и сделать

незабываемые фотографии. В программе посещение Басканского ущелья, скалы Арка, озера Гижгит и Чегемского ущелья. Путешествие на комфортабельном авто, что делает его доступным для всех. Не забудьте паспорт и готовьтесь к ярким эмоциям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Кавказа - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа особенно красива, а дороги доступны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной поездка возможна, но может быть ограничена из-за снега и низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.