Кавказ, о котором вы слышали!

Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су — на авто из Кисловодска

Я много где бывал в нашей стране, но именно Кавказ произвёл на меня неизгладимое впечатление, и возникло желание показывать его красоты людям.

Одиннадцать часов пути пройдут на одном дыхании, как самый лучший фильм: величественные горы и мощные скалы, ущелья, водопады, реки — вы увидите всё и получите в конце экскурсии живописные фотографии от меня:)
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!
Кавказ, о котором вы слышали!

Что вас ожидает

Кавказ — в сердце

Это не просто поездка с остановками в примечательных местах края, это действительно душевное путешествие. Мы будем пить травяной чай с видом на озеро или на перевал, впитывать красоту природы на самых крутых панорамных площадках и делать на протяжении всего пути снимки мечты — для этого я беру профессиональный фотоаппарат. В нашем списке:

  • Басканское ущелье — одна из самых впечатляющих локаций Северного Кавказа и по совместительству дорога к Эльбрусу;
  • скала Арка, известная сквозным проёмом высотой с человека;
  • озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор;
  • Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су.

Вы запомните эту программу надолго из-за удивительного разнообразия ландшафтов, которые собраны на нашем маршруте.

Организационные детали

  • В экскурсию мы отправимся на комфортабельном 4-местном полноприводном авто. Поездка возможна как в составе организованной экскурсии, так и только своей компанией. Второй вариант предпочтительней, поскольку кроме запланированных локаций, мы сможем остановиться в любом интересном месте по пути.
  • Пожалуйста, не забудьте взять паспорт
  • Кроме фотографий, возможна видеосъёмка с коптера и монтаж ярких красочных роликов для соцсетей (уточняйте стоимость в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Всем привет, меня зовут Андрей! Уже много лет я путешествую по Кавказу, Крыму, Байкалу, но считаю Кавказ самым крутым местом в России. Я влюблён в его горы и готов поделиться с вами этой любовью. Организовываю одно- и многодневные туры, есть много готовых программ, а ещё я могу создать маршрут специально для для вас.
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