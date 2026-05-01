Из Кисловодска - по Пятигорску, Ессентукам и Железноводску

За 1 день сравнить, попробовать и почувствовать разницу между главными курортами КМВ
Этот день подарит вам целостный портрет Кавказских Минеральных Вод — места, где природа, история и культура создали уникальный сплав. Вы совершите путешествие по трём знаменитым курортам, каждый из которых обладает своим характером.

Оцените их архитектурное разнообразие, прикоснётесь к литературной истории и, конечно, попробуете легендарные минеральные воды.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из Кисловодска

Наш путь начнётся с живописной дороги, ведущей к подножию горы Бештау.

8:00–9:30 — Железноводск: уют кавказской Швейцарии

Мы прогуляемся по утреннему, наполненному свежестью курортному парку. Вы увидите:

  • изящную Пушкинскую галерею — визитную карточку города
  • забавный арт-объект «Яйцо желаний»
  • железноводские источники

9:45–11:15 — Ессентуки: имперский размах и целебная сила

Здесь вас ждёт погружение в монументальную архитектуру главной здравницы. На нашем пути:

  • храмовый комплекс Святых Апостолов Петра и Павла
  • уникальная для России скульптура Иисуса Христа
  • Николаевские ванны и здание Механотерапии — памятники курортной науки начала 20 века
  • источник легендарной минеральной воды «Ессентуки»

11:30–15:30 — Пятигорск: история, литература и дух курорта (включая обед)

Сердце региона встретит вас пестрыми историями и бурной жизнью у горы Машук. Вы увидите:

  • парк «Цветник» и Лермонтовскую галерею — средоточие курортной жизни
  • места, связанные с М. Ю. Лермонтовым: последнюю квартиру поэта и злополучное место дуэли.
  • озеро «Провал» — куда Остап Бендер «вёл» экскурсантов за пятачок

Свободное время на обед в кафе с кавказской или европейской кухней (оплата самостоятельно)

15:45— 17:00 — завершение прогулки по Пятигорску и возвращение

Напоследок поднимемся к символу города — скульптуре Орла, откуда открывается панорамный вид. По дороге к транспорту обсудим, как формировался уникальный облик «жемчужины Кавказа».

17:30 — ориентировочное возвращение в Кисловодск

О чём вы узнаете за этот день

  • Как три разных города стали курортами: от военных крепостей до всероссийских здравниц
  • Роль минеральных источников: как вода определила судьбу и специализацию каждого города
  • Какая нить связывает Пушкина с Железноводском
  • Почему судьба Лермонтова неразрывно сплелась с Пятигорском
  • Где на самом деле снимали эпизоды «12 стульев» и почему режиссёр пошёл на эту хитрость
  • Как на улицах этих городов уживаются готика, модерн, неоклассицизм и восточные мотивы

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
  • Во время путешествия будет перерыв на обед (оплачивается отдельно по меню)
  • По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 151 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.

