Кавказские Минеральные Воды — это памятники и музеи, курортные парки и озёра, ущелья и водопады. Можно ездить на экскурсии каждый день и все равно не суметь охватить всё даже за неделю. А можно отправиться в насыщенный однодневный тур по лучшим местам. Мы составим маршрут по городам КМВ, поделимся фактами об их истории. Вы убедитесь, насколько богат и гостеприимен этот край!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Города КМВ с каждым годом все более востребованы у путешественников. Одна из причин такой популярности — удобная транспортная доступность. За один день мы покажем вам важнейшие достопримечательности местных курортов. Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска. На всём протяжении пути вас ждёт сочетание роскошной природы с изысканной архитектурой и историей. А вот чем запомнится каждый из городов:

Ессентуки: самый минеральный

Вы посетите курортный парк с Ессентукской грязелечебницей, Цандеровский институт механотерапии (знакомый по фильму «Любовь и голуби») и верхние минеральные ванны. Попробуете знаменитый нарзан Ессентуки 17. Увидите так называемый «Рио де Кавказ», где находится самая высокая статуя Иисуса Христа в нашей стране.

Пятигорск: самый культурный

В Пятигорске уделим внимание следующим объектам: место дуэли Лермонтова у подножья Машука, знаменитый Провал и Бесстыжие ванны. По желанию посетим парк Цветник и поднимемся к вершине горы Машук на канатной дороге.

Железноводск: самый живописный

Здесь у вас будет время прогуляться по парку и полюбоваться знаменитым дворцом Эмира Бухарского и пушкинской галереей. галерею. Обязательно к посещению Железноводское курортное озеро, которое не так давно открылось после масштабной реконструкции.

Кисловодск: самый популярный

Город «сердца, солнца и нарзана» предстанет перед нам в вечернем обличии. Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др.).

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия, проводится на комфортных иномарках (большие компании — Mercedes Vito, компании до 4 человек — легковые «Мерседесы» или внедорожники Mitsubishi)

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Маршрут всесезонный, экскурсия проводится круглый год

По запросу начать можем из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Минеральных Вод

Дополнительные расходы