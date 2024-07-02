Экскурсии выходного дня в Кисловодске

Найдено 8 экскурсий в категории «На выходные» в Кисловодске, цены от 2 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
144 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
7 июля в 10:30
10 июля в 10:00
49004 410 за всё до 6 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
179 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
162 отзыва
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
6 июля в 06:00
8 июля в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
6 июля в 06:30
7 июля в 06:30
от 46253 700 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
222 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
6 июля в 06:30
8 июля в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
5 500 за человека
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 июля 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Экскурсия была просто супер, гид рассказывал очень интересно. Потрясающие виды, море впечатлений. Отлично провели время! Спасибо! 🙏
  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Огромное спасибо всей команде и в частности нашему замечательному и душевному экскурсоводу Сергею. С ним ощущение как будто знакомы сто
    читать дальше

    лет. Рассказал много интересных фактов как с исторической части, так и наших дней. Безопасный водитель и по серпантину и по бездорожью. Машина подготовлена к такому маршруту. Сам маршрут не описать словами - это надо видеть. Фото не передают и 20% той красоты и масштаба природы, которую вы видите своими глазами. Обязательно вернемся к вам на встречу рассвета! Успехов всей вашей команде!

  • В
    Владислав
    1 июля 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Все было супер! Очень интересно и комфортно! Организовано все тоже отлично.
  • Т
    Тимур
    29 июня 2024
    Путешествие в «Долину Нарзанов»
    Прекрасная экскурсия - завораживающая природа и удивительные и непредвиденные Альпаки. Поездка благодаря неторопливому водителю и опытному рассказчику, красивым горам, вкусной
    читать дальше

    еде и бонусом в виде фермы с диковинными животными хороша сама по себе, Долина нарзанов, при этом, скорее как вишенка на торте:) Спасибо большое организаторам!

    Прекрасная экскурсия - завораживающая природа и удивительные и непредвиденные Альпаки. Поездка благодаря неторопливому водителю и опытномуПрекрасная экскурсия - завораживающая природа и удивительные и непредвиденные Альпаки. Поездка благодаря неторопливому водителю и опытномуПрекрасная экскурсия - завораживающая природа и удивительные и непредвиденные Альпаки. Поездка благодаря неторопливому водителю и опытному
  • А
    Александр
    29 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Отличный экскурсовод, который хорошо знает тему. Уверенный водитель на новой и ухоженной Тойота Камри. По пути сообщает много интересных фактов о Лермонтове, городах, по которым проводит экскурсии, любезно отвечает на вопросы, порекомендовал хорошую кофейню. Все на «отлично»
  • Н
    Наталья
    28 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Взрослые и подростки остались довольны экскурсией. Максим оставил только приятное впечатление и положительные эмоции.
  • Е
    Евгения
    27 июня 2024
    Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
    С нами был гид Виталий, очень интересно рассказывал историю и легенды Осетии, ко всем найдёт подход, с чувством юмора. Поездка была изумительная, прям рекомендую Виталия на 100%
  • А
    Анастасия
    26 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Несмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом очень познавательной! Спасибо Максиму за максимальную информацию и интересные факты из истории этого региона! Комфортная обстановка и ценные советы были приятным дополнением к нашей поездке!
    Несмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом оченьНесмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом оченьНесмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом оченьНесмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом оченьНесмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом очень
  • Л
    Людмила
    26 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Отличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), с датами всех важных событий по всему маршруту, и даже более. Очень классный собеседник с прекрасным чувством юмора) Природа Домбая восхищает! Рекомендую к поездке!
    Отличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), сОтличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), сОтличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), сОтличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), сОтличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), сОтличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), с
  • М
    Михаил
    24 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Все организовано отлично, гид Владимир замечательный, очень интересно, всем рекомендую. Цена себя полностью оправдывает, по сравнению с групповыми турами небо и земля. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
  2. Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа
  3. По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
  4. Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
  5. Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На выходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 880 до 23 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 998 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Кисловодске на 2024 год на выходные, 998 ⭐ отзывов, цены от 2880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам