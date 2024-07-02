1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
7 июля в 10:30
10 июля в 10:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
6 июля в 06:00
8 июля в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
6 июля в 06:30
7 июля в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
6 июля в 06:30
8 июля в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 июля 2024Экскурсия была просто супер, гид рассказывал очень интересно. Потрясающие виды, море впечатлений. Отлично провели время! Спасибо! 🙏
- ЕЕлена2 июля 2024Огромное спасибо всей команде и в частности нашему замечательному и душевному экскурсоводу Сергею. С ним ощущение как будто знакомы сто
- ВВладислав1 июля 2024Все было супер! Очень интересно и комфортно! Организовано все тоже отлично.
- ТТимур29 июня 2024Прекрасная экскурсия - завораживающая природа и удивительные и непредвиденные Альпаки. Поездка благодаря неторопливому водителю и опытному рассказчику, красивым горам, вкусной
- ААлександр29 июня 2024Отличный экскурсовод, который хорошо знает тему. Уверенный водитель на новой и ухоженной Тойота Камри. По пути сообщает много интересных фактов о Лермонтове, городах, по которым проводит экскурсии, любезно отвечает на вопросы, порекомендовал хорошую кофейню. Все на «отлично»
- ННаталья28 июня 2024Взрослые и подростки остались довольны экскурсией. Максим оставил только приятное впечатление и положительные эмоции.
- ЕЕвгения27 июня 2024С нами был гид Виталий, очень интересно рассказывал историю и легенды Осетии, ко всем найдёт подход, с чувством юмора. Поездка была изумительная, прям рекомендую Виталия на 100%
- ААнастасия26 июня 2024Несмотря на посещение трех городов в течение дня экскурсия была не утомительной и при этом очень познавательной! Спасибо Максиму за максимальную информацию и интересные факты из истории этого региона! Комфортная обстановка и ценные советы были приятным дополнением к нашей поездке!
- ЛЛюдмила26 июня 2024Отличное путешествие! Отличный гид Алексей, расскажет всё, и даже больше). Информации выдаст много и подробно)), с датами всех важных событий по всему маршруту, и даже более. Очень классный собеседник с прекрасным чувством юмора) Природа Домбая восхищает! Рекомендую к поездке!
- ММихаил24 июня 2024Все организовано отлично, гид Владимир замечательный, очень интересно, всем рекомендую. Цена себя полностью оправдывает, по сравнению с групповыми турами небо и земля. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На выходные»
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