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лет. Рассказал много интересных фактов как с исторической части, так и наших дней. Безопасный водитель и по серпантину и по бездорожью. Машина подготовлена к такому маршруту. Сам маршрут не описать словами - это надо видеть. Фото не передают и 20% той красоты и масштаба природы, которую вы видите своими глазами. Обязательно вернемся к вам на встречу рассвета! Успехов всей вашей команде!