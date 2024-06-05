читать дальше

проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!