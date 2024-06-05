Экскурсии в Ессентуки из Кисловодска

Найдено 10 экскурсий в категории «Ессентуки» в Кисловодске, цены от 1 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
53 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
11 июня в 12:00
15 июня в 12:00
33333 167 за человека
Очаровательные Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Ессентуки и Железноводск за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
46 отзывов
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 690 за человека
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 21 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Огромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовь к своему делу и уважение к своим туристам. Если вы хотите прогулки без спешки, с диалогом, то это на эту экскурсию.
    Огромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовьОгромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовьОгромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовь
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
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    проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Ессентуки и Железноводск за 1 день
    Спасибо Арсену за увлекательное путешествие. Очень интересно рассказывает, не пожалели, что поехали с экскурсией.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
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    сразу от горных пейзажей до местных городских достопримечательностей. Спасибо за интересную, насыщенную видами, историей, рассказами, легендами нашему гиду Алексею. День пролетел познавательно, незаметно, комфортно и приятно. Всем очень советую данную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Путешествие с Дмитрием "Кисловодск с высоты птичьего полета" стало для меня самым ярким впечатлением моего апрельского отпуска. Почти все локации
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    были без толп людей, а виды, которые нам открывались, были невероятно красивы, как с открытки. Дмитрий очень хорошо знает местность и, видно, что любит Кисловодск и окрестности. Рассказывал обо всем с душой. Отдельно хочется упомянуть большой автомобиль, который позволил нам пробраться в некоторые труднодоступные локации, которые точно мало кто видел. В общем я побывала в эксклюзивном путешествии, о котором очень приятно вспоминать. Всем советую!

    Путешествие с Дмитрием "Кисловодск с высоты птичьего полета" стало для меня самым ярким впечатлением моего апрельскогоПутешествие с Дмитрием "Кисловодск с высоты птичьего полета" стало для меня самым ярким впечатлением моего апрельскогоПутешествие с Дмитрием "Кисловодск с высоты птичьего полета" стало для меня самым ярким впечатлением моего апрельскогоПутешествие с Дмитрием "Кисловодск с высоты птичьего полета" стало для меня самым ярким впечатлением моего апрельского
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ессентуки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
  2. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
  3. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
  4. Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
  5. Очаровательные Ессентуки
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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