5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)

Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь…
5
204 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)

Описание экскурсии

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод

В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах

В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу храм, где покоятся мощи святого Феодосия Кавказского. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе

Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки

Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску

В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска
  • По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты
  • Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле Lada Largus с кондиционером
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле Cherry tiggo 8 pro с панорамной крышей — это увеличит стоимость экскурсии на 5000 руб.
  • Питание и напитки не входят в стоимость поездки и оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно продлить — 2000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4006 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
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путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 204 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
5
3
1
2
1
О
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках очень понравился храмовый комплекс, Кисловодск очень аккуратный город, утопающий в цветах, Пятигорск запомнился красивыми
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горами и Провалом с Остапом Бендером и вездесущим запахом сероводорода, а Железноводск оказался очень уютным и камерным. Очень удобно то, что можно за один день посмотреть все города КМВ и выбрать, куда приехать ещё раз. Спасибо большое Аркадию за интересную экскурсию, рекомендую обязательно её посетить 💯

Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках+12
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
Экскурсия очень понравилась, гид Аркадий очень интересно рассказывал о прошлом и настоящем городов КМВ. В Ессентуках
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Алена
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень понравилось! и все посмотрели, и одни погуляли, где можно, в своем темпе. Столько историй
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узнали. Местных секретов) а какой Карен рассказчик - просто чудо. И это был не просто рассказ, а интерактив - нам задавали вопросы, мы давали свои версии. Было интересно, комфортно. Спасибо Карену. Очень рекомендуем

Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
Прочитали восторженные отзывы о Карене, решили взять эту экскурсию. И не пожалели! нам (семья) все очень
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Т
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Аркадию! Услышал все наши пожелания и рассказал обо всех местах, которые мы проезжали максимально непринуждённо и очень интересно!
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Аркадию! Услышал все наши пожелания и рассказал обо всех местах, которые
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Аркадию! Услышал все наши пожелания и рассказал обо всех местах, которые
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Аркадию! Услышал все наши пожелания и рассказал обо всех местах, которые
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О
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Маршрут хорошо продуман. Рассказывал по дороге много интересных исторических фактов.
К каждому месту подвозил, акцентировал внимание, что именно посмотреть, куда дойти. Дальше давал достаточно
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времени погулять самим, никуда не торопились. Отпускал дальше гулять по конкретному местечку и мы уже в своем темпе ходили, смотрели, фотографировались, покупали сладости и прочее. В назначенное время подходили к машине и ехали к следующей точке в каждом городе.
Плюс очень понравилось слушать истории из жизни в городах КМВ реального местного жителя.
Аркадий любит свой край и это очень чувствуется. Интересно было узнать, кто как живет, как общаются местные, как проводят время, где учатся, работают.
Лучше заранее обговорить в каких именно местах в каждом городе гид будет останавливаться, и если что - добавить своих местечек (по желанию).
В Пятигорске заехали в Провал, парк Цветник, где Лермонтовская галерея, дальше Аркадий отпустил нас гулять, мы походили в парке, дошли до статуи орла. Выпили кофе в местной кофейне.
В Ессентуках посетили Грязелечебницу Семашко и большой храмовый комплекс с множеством разных церквей, часовен и статуей Иисуса. Потом уже подумала, что надо было заехать к бюветам в Курортный парк, но не стали возвращаться (заранее обговаривайте).
В Кисловодске прошлись от Колоннады по Курортному бульвару. Имейте в виду, что Нарзанная галерея закрывается на перерывы (смотрите заранее расписание, чтоб воды попить). В парк мы потом отдельно сами приезжали гулять - это прям на полдня-день нужно идти, чтоб обойти хотя бы часть Кисловодского парка.
В Железноводске пообедали, поднялись к Пушкинской галерее, дошли до источников попить воды, спустились по лестнице к озеру. И поехали домой.

Аркадий водит машину аккуратно, очень тактичен, доброжелателен, интересно рассказывает. Чувствовали себя как дома с ним: уютно, размеренно, безопасно. Благодарим за экскурсию и настроение!

Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
Ездили с Аркадием. 2 взрослых и 2 детей.
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П
Карэн, Спасибо Вам большое!!! Великолепная экскурсия! Нам Всë очень понравилось! Пусть на Вашем пути встречаются хорошие светлые люди!
Карэн, Спасибо Вам большое!!! Великолепная экскурсия! Нам Всë очень понравилось! Пусть на Вашем пути встречаются хорошие светлые люди!
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Светлана
экскурсия превзошла ожидания! эрудированность гида на высоте! на все вопросы получали развернутые ответы! беседа была приятной! время прошло незаменто но качественно! рекомендуем!
экскурсия превзошла ожидания! эрудированность гида на высоте! на все вопросы получали развернутые ответы! беседа была приятной!
экскурсия превзошла ожидания! эрудированность гида на высоте! на все вопросы получали развернутые ответы! беседа была приятной!
экскурсия превзошла ожидания! эрудированность гида на высоте! на все вопросы получали развернутые ответы! беседа была приятной!
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