5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем

Карен
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Карен – ваш гид
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе.

И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод
В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах
В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу. Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе
Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки
Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску
В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.
  • По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты.
  • Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле Lada Largus (с кондиционером).
  • Питание и напитки не входят в стоимость поездки и оплачиваются отдельно.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Фантастическая поездка. Очень жалею, что раньше не была в этих местах. В сопровождении Карена удалось посмотреть много много красивых и знаковых для Кавказа мест. Карен очень грамотно построил маршрут, полностью подстроился под наш ритм и интересы. Замечательная подача информации, истории, легенд. Приятно, когда человек любит свой край и хочет поделиться этой любовью с нами. Обязательно постараюсь вернуться еще (в более теплое время) и обязательно буду просить Карена помочь в новых путешествиях. Спасибо большое!.
22 ноября 2019
Спасибо Карену за замечательную экскурсию! И погода не испортила впечатления! Очень много интересного и нового узнали. Только человек, любящий свой край, может так представить его гостям. Спасибо! Обязательно ещё вернёмся в Пятигорск и экскурсию только с Кареном! Рекомендуем эту экскурсию всем, особенно тем, кто впервые на кавказских минеральных водах!
5 ноября 2019
Карен очень дружелюбный, внимательный, начитанный гид. Провел с нами незабываемую экскурсию по городам кавказских минеральных вод, учел все наши пожелания, перестроил маршрут и даже учел изменения погоды. Рекомендую!
10 сентября 2019
Ездили на экскурсию группой из двоих взрослых и одного ребенка 5 лет. Карен - очень пунктуальный и внимательный гид, интересный рассказчик. Учел все наши пожелания. Все прошло отлично.
27 августа 2019
Экскурсия замечательная!!! Столько впечатлений за один день! Спасибо огромное!!!!

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