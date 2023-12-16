Кисловодский калейдоскоп
Наше познавательное путешествие начнется у исторического железнодорожного вокзала — яркого примера архитектурного наследия конца XIX века.
Пройдемся по Кисловодскому парку, где откроем для себя страницы истории одного из самых престижных курортов России.
Вспомним историю княжны Мери Лермонтовой, полюбуемся цветочными часами и исследуем центральную часть курортного города.
Пройдемся по Кисловодскому парку, где откроем для себя страницы истории одного из самых престижных курортов России.
Вспомним историю княжны Мери Лермонтовой, полюбуемся цветочными часами и исследуем центральную часть курортного города.
Ближайшие даты:
16
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17
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даты
Что вас ожидает:
- Железнодорожный вокзал
- Кисловодский парк
- Колоннада
- Скульптура Демона
- Нарзанная галерея
Описание
Что вас ждет Железнодорожный вокзал Наше познавательное путешествие по Кисловодску начнется у исторического железнодорожного вокзала, яркого примера архитектурного наследия конца XIX века. Здесь вы узнаете, как железнодорожное сообщение способствовало преобразованию города. Мы посетим уютный дворик музея знаменитого певца Шаляпина, пройдемся по старинным улочкам и поднимемся по живописной Каскадной лестнице, ведущей в национальный парк, где вас ждет уникальное сочетание естественных ландшафтов и растительности. Живописный маршрут по парку Основная часть нашей экскурсии пройдет через Кисловодский парк, где каждый шаг откроет перед вами страницы истории одного из самых престижных курортов России. Вы откроете для себя красоту природных камней, Первомайскую поляну, встретите статую каменного льва и монументального Орла, посетите храм Воздуха и узнаете истории, связанные со звездой Шуцбунда. Рассказы о связях Кисловодска с британской королевской семьей и мировыми брендами, такими как Шанель, добавят экскурсии особый колорит. Мы также пройдем по живописной долине Роз, попробуем местное мороженое и осмотрим исторические достопримечательности, включая Сосновую горку и первый российский терренкур. «Сердце» Кисловодска Мы продолжим наше путешествие вдоль реки Ольховка, где вспомним историю княжны Мери Лермонтовой, полюбуемся цветочными часами и исследуем центральную часть курортного города. Здесь вы познакомитесь с его культурными символами: величественной Колоннадой, загадочной скульптурой Демона, исторической Крестовой горкой, местным «Монмартром» и знаменитой Нарзанной галереей.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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