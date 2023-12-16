Описание

Что вас ждет Железнодорожный вокзал Наше познавательное путешествие по Кисловодску начнется у исторического железнодорожного вокзала, яркого примера архитектурного наследия конца XIX века. Здесь вы узнаете, как железнодорожное сообщение способствовало преобразованию города. Мы посетим уютный дворик музея знаменитого певца Шаляпина, пройдемся по старинным улочкам и поднимемся по живописной Каскадной лестнице, ведущей в национальный парк, где вас ждет уникальное сочетание естественных ландшафтов и растительности. Живописный маршрут по парку Основная часть нашей экскурсии пройдет через Кисловодский парк, где каждый шаг откроет перед вами страницы истории одного из самых престижных курортов России. Вы откроете для себя красоту природных камней, Первомайскую поляну, встретите статую каменного льва и монументального Орла, посетите храм Воздуха и узнаете истории, связанные со звездой Шуцбунда. Рассказы о связях Кисловодска с британской королевской семьей и мировыми брендами, такими как Шанель, добавят экскурсии особый колорит. Мы также пройдем по живописной долине Роз, попробуем местное мороженое и осмотрим исторические достопримечательности, включая Сосновую горку и первый российский терренкур. «Сердце» Кисловодска Мы продолжим наше путешествие вдоль реки Ольховка, где вспомним историю княжны Мери Лермонтовой, полюбуемся цветочными часами и исследуем центральную часть курортного города. Здесь вы познакомитесь с его культурными символами: величественной Колоннадой, загадочной скульптурой Демона, исторической Крестовой горкой, местным «Монмартром» и знаменитой Нарзанной галереей.