Добро пожаловать во вселенную Чебурашки! За приключениями этого милого ушастого героя следили разные поколения, поэтому эта экскурсия придётся по душе как юным путешественникам, так и взрослым. Вы увидите места, где снимались разные сцены, сравните их со стоп-кадрами из фильма, а заодно познакомитесь с историей и достопримечательностями Кисловодска.

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Описание

Что вас ожидает

🔸 Начнём нашу прогулку от железнодорожного вокзала Кисловодска. Здесь вспомним о Гене и его забавном транспортном средстве, на котором он передвигался по здешним улицам.

🔸 Отправляемся на проспект Карла Маркса — небольшой живописный переулок, откуда сверху вниз катились 7 тонн самых настоящих апельсинов!

🔸 Поднимаясь к величественному зданию Курзала, я покажу вам мостик, по которому Чебурашка убегал от преследовавшего его пёсика.

🔸 На Курортном бульваре рассмотрим роскошные здания Нарзанных ванн и Нарзанной галереи, ставшие частью съёмочной площадки всеми любимого фильма.

🔸 В Кисловодском парке я проведу вас на детскую площадку «Лукоморье» — то самое место, где проводились семейные советы вместе с внучком Гены.

🔸 Среди двух гостиниц 19 века отыщем, где располагался уютный магазинчик шоколада одной из главных героинь — Тани.

🔸 В завершение вы окажетесь на Лермонтовской площадке, где снималась финальная сцена с ярмаркой шоколада и выпущенной в небо ракетой.

➕ А также я вкратце расскажу вам самое интересное из истории курорта.

Организационные детали

Эта пешеходная экскурсия проводится вне зависимости от погодных условий.