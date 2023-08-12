Кисловодск: по следам Чебурашки

Прогуляться по центральным улочкам со старинной архитектурой и погрузиться в тайны съёмок фильма

5
5 отзывов
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Добро пожаловать во вселенную Чебурашки! За приключениями этого милого ушастого героя следили разные поколения, поэтому эта экскурсия придётся по душе как юным путешественникам, так и взрослым.

Вы увидите места, где снимались разные сцены, сравните их со стоп-кадрами из фильма, а заодно познакомитесь с историей и достопримечательностями Кисловодска.
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Кисловодск: по следам Чебурашки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Начнём нашу прогулку от железнодорожного вокзала Кисловодска. Здесь вспомним о Гене и его забавном транспортном средстве, на котором он передвигался по здешним улицам.

🔸 Отправляемся на проспект Карла Маркса — небольшой живописный переулок, откуда сверху вниз катились 7 тонн самых настоящих апельсинов!

🔸 Поднимаясь к величественному зданию Курзала, я покажу вам мостик, по которому Чебурашка убегал от преследовавшего его пёсика.

🔸 На Курортном бульваре рассмотрим роскошные здания Нарзанных ванн и Нарзанной галереи, ставшие частью съёмочной площадки всеми любимого фильма.

🔸 В Кисловодском парке я проведу вас на детскую площадку «Лукоморье» — то самое место, где проводились семейные советы вместе с внучком Гены.

🔸 Среди двух гостиниц 19 века отыщем, где располагался уютный магазинчик шоколада одной из главных героинь — Тани.

🔸 В завершение вы окажетесь на Лермонтовской площадке, где снималась финальная сцена с ярмаркой шоколада и выпущенной в небо ракетой.

➕ А также я вкратце расскажу вам самое интересное из истории курорта.

Организационные детали

Эта пешеходная экскурсия проводится вне зависимости от погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Т
12 авг 2023
Спасибо Анне за экскурсию. Познавательно, спокойно, нам очень понравилось.
А
11 авг 2023
Замечательная экскурсия. По времени и по информативности здорово задумана и удачно сбалансирована. Пожалуй, лучшая из обзорных, ознакомительных экскурсий, что мы видели. А повидали мы немало))) Довольны и взрослые, и дети. Анна, огромное Вам спасибо!
А
1 авг 2023
И взрослым и детям очень понравилась эта экскурсия. Интересно, информативно, позитивно!
И
16 июля 2023
Получили удовольствие от прогулки с Анной по следам съёмки х/ф "Чебурашка". Прекрасная,лёгкая подача материала,неспешное путешествие по красивым местам Кисловодска и не менее интересные рассказы об известных людях,посещавших Кисловодск,проживавших в Кисловодске,об уникальных зданиях,имеющих свою историю.
Длительность прогулки 2 часа,маршруты не сложные,прогулка носит легкий познавательно-развлекательный характер.
Ольга
6 июля 2023
Огромное спасибо Анне!
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового и про сам Кисловодск и про то, как и где проходили съемки фильма про Чебурашку. Детям (10 и 13 лет) понравилось, слушали все 2 часа!
Рекомендую!

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