1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
9 июня в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
60004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира
Начало: У санатория «Заря»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Кисловодские истории
Обзорная прогулка по Курортному бульвару и погружение в Золотую эпоху города-курорта
Начало: В районе Колоннады
Расписание: в четверг в 15:00
13 июня в 15:00
27 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Завтра в 10:30
12 июня в 11:30
4 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по вершинам Пятигорья
Забраться на гору Бештау и насладиться панорамой Кавказских Минеральных Вод
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский калейдоскоп: история, природа и архитектура
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: на проспекте Ленина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
13 часов
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам
Начало: В Кисловодске
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
3 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Начало: Памятник Джержинскому
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ООльга5 июня 2024Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ВВарвара3 июня 2024Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
- ММария3 июня 202427.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
- ДДмитрий2 июня 2024Интереснейшая экскурсия с провалом во времена 19 века. Рекомендую!
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Экскурсия по виллам и дачам подойдёт для любителей истории и архитектуры. Не занимает много времени, прогулка в 3 часа. Время
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пешеходные»
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