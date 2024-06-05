Пешие экскурсии-прогулки в Кисловодске с экскурсоводом

Найдено 45 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
185 отзывов
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500 за человека
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
9 июня в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Барские дачи Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672 за всё до 10 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Кисловодске
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
60004 500 за всё до 3 чел.
По улицам старого Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
186 отзывов
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
3 500 за всё до 8 чел.
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира
Начало: У санатория «Заря»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 000 за человека
Кисловодский курортный парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670 за всё до 10 чел.
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
7 300 за всё до 6 чел.
Кисловодские истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Кисловодские истории
Обзорная прогулка по Курортному бульвару и погружение в Золотую эпоху города-курорта
Начало: В районе Колоннады
Расписание: в четверг в 15:00
13 июня в 15:00
27 июня в 15:00
1 500 за человека
Красота Кавказских гор - долина Нарзанов и ущелье Хасаут
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
81 отзыв
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Кисловодский парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Завтра в 10:30
12 июня в 11:30
4 400 за всё до 6 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
Треккинг по вершинам Пятигорья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по вершинам Пятигорья
Забраться на гору Бештау и насладиться панорамой Кавказских Минеральных Вод
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 7 900 за всё до 5 чел.
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
54 отзыва
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Джип-тур на плато Бермамыт
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Завораживающая красота Домбая
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Кисловодский калейдоскоп: история, природа и архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Кисловодский калейдоскоп: история, природа и архитектура
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
В Кисловодск по-любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 40 чел.
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
С камерой по Кисловодску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: на проспекте Ленина
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам
Начало: В Кисловодске
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
3 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300 за человека
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Городище Лесо-Кяфарь. Дольмены в Карачаево-Черкесии
Начало: Улица Кирова, 1, Кисловодск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Начало: Памятник Джержинскому
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
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    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • В
    Варвара
    3 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
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    нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    По улицам старого Кисловодска
    Интереснейшая экскурсия с провалом во времена 19 века. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Экскурсия по виллам и дачам подойдёт для любителей истории и архитектуры. Не занимает много времени, прогулка в 3 часа. Время
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    пролетает быстро, в прогулке по центру, за интересными подробностями светской жизни хозяев и отдыхающих на виллах и дачах Кисловодска прошлых столетий. Очень понравилась гид Мария лёгкой подачей информации, юмором и осведомлённостью)). Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Кисловодск: город вдохновения
  2. Знакомьтесь, Кисловодск
  3. Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
  4. Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
  5. Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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