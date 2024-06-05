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С Светлана Кисловодский парк: история и легенды Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!