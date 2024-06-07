С Светлана Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".

А Алла Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит читать дальше посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!! Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,

Ю Юлия Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!

С СВЕТЛАНА Очарование курортного Кисловодска 26 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!

Е Екатерина Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.

О Ольга Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.

Л Людмила Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска) Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую

А Анастасия Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).

L Larisa Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит читать дальше и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова. Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых