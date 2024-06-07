1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«Вы посетите курортный парк с Ессентукской грязелечебницей, Цандеровский институт механотерапии (знакомый по фильму «Любовь и голуби») и верхние минеральные ванны»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Парки, скверы и прекрасная архитектура»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
«Нарзанная галерея и Нижний парк»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Наше приключение начнется в Нижнем парке Кисловодска»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
«Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
«Парадный вход в парк украшает Каскадная лестница — вы могли видеть её на старых курортных открытках»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«🔸 В Кисловодском парке я проведу вас на детскую площадку «Лукоморье» — то самое место, где проводились семейные советы вместе с внучком Гены»
9 июня в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
«Вы посидите на коленях у бронзового офицера, которого все почему-то принимают за Лермонтова, услышите легенду об амазонках и по уютным тенистым дорожкам спуститесь в Средний парк к его главной достопримечательности — Долине роз»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
«Вы перенесетесь на пару веков назад, узнаете о нравах «водяного общества» на дорожках Нижнего парка»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
«От Малого седла спустимся в Курортный парк, о достопримечательностях и истории которого вы также услышите на прогулке»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«В парке у вас будет 1,5 часа свободного времени, и вы сможете»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
«Вы услышите о железной дороге, давшей мощный импульс развитию города, заглянете во дворик музея Шаляпина, пройдете старинными улочками и по Каскадной лестнице подниметесь в национальный парк с невероятным ландшафтом и растительным миром»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Кисловодский парк со всех сторон»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«В завершение навестим Колоннаду — ее часто называют входом в Нижний парк — и обсудим, для чего же ее построили»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
«Кисловодский парк — самый большой курортный парк в Европе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«Нижний парк и Стеклянная струя»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Вы увидите памятники и храмы, побываете на Лермонтовской скале, у Замка коварства и любви, у Орла в сердце курортного парка»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
«Мы посетим Кисловодский национальный парк, нарзанную галерею, мостик «Дамский каприз» и Зеркальный пруд»
60004 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Полчаса езды из Кисловодска по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
«Вы увидите старую солдатскую слободу, знаменитый курортный парк, источник целебной минеральной воды, памятники Пушкину, Солженицыну, Реброву и военным медикам»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира
Начало: У санатория «Заря»
«Во время прогулки я расскажу вам, почему гулять — полезно, когда в Кисловодске появился парк и какие секреты он хранит, какой павильон упоминается в романе «Вечер у Клэр» и многое другое»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«В парке вас также ждут Грот Демона, Колоннада, Цветочный календарь»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
«Кисловодский парк: природа, искусство и знаменитые люди»
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
«Цветник Наполненный достопримечательностями парк «Цветник» — одна из самых интересных локаций Пятигорска и любимое место отдыхающих»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
«Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России»
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
9 июня в 10:45
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
«Средний и Нижний парки: главные места»
Завтра в 10:30
12 июня в 11:30
4 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Колоннада Кисловодска Колоннада в Кисловодске, возведенная к столетию победы над Наполеоном, — главный вход в Курортный парк, один из городских символов»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
«Мы погуляем по паркам этих курортов, где сосредоточены самые главные достопримечательности»
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
«Цветочный парк, известный как Парк чудес и Парк влюблённых, является любимым местом горожан для прогулок»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3500026 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
«В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как местный нарзан «заложил» парк»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
«Затем вы отправитесь в посёлок Иноземцево, где находится рукотворный парк «Зелёный квартал», красивый в любое время года»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский калейдоскоп: история, природа и архитектура
Начало: По договоренности
«Мы посетим уютный дворик музея знаменитого певца Шаляпина, пройдемся по старинным улочкам и поднимемся по живописной Каскадной лестнице, ведущей в национальный парк, где вас ждет уникальное сочетание естественных ландшафтов и растительности»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Нижний Парк, мостик «Дамский каприз», Грот уединения — обсудим, как в 19 веке русские офицеры могли «остепениться женитьбой», приехав на курорт»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ССВЕТЛАНА6 июня 202426 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ЕЕлена5 июня 2024Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
- ТТатьяна3 июня 2024Все хорошо! Погода только подкачала!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Парки»
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