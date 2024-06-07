С Светлана Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".

Н Наталья На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития! Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила

С СВЕТЛАНА Очарование курортного Кисловодска 26 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!

И Ирина Нетуристической тропой в Кисловодский парк Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!

Н Наталья Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.

Е Елена Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.

Л Людмила Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска) Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую

И Игорь Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили. Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к

Е Елена Волшебный Кисловодск Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.