Вы увидите шесть пятитысячников из восьми.



Экскурсия в Безенги из Кисловодска — это возможность побывать на 13-километровом горном массиве, с первого взгляда поражающим своим величием и мощью.



Массив считается самой высокой точкой Главного Кавказского хребта.



Территориально его ключевая точка, Безенгийская стена, располагается между перевалами Дыхныауш и Цаннер, для туристов откроется шесть разных по высоте вершин.