Мы отправимся к одному из самых крупных ледников на Кавказе — леднику Безенги. На некоторых участках толщина льда достигает 180 м. Между перевалами Дыхныауш и Цаннер расположились 6 вершин-пятитысячников. Во время экскурсии мы посетим самую высокую точку Кавказского хребта, расположенного на этом массиве. С этой точки вам откроется прекрасный вид на горные склоны.
Мы посетим невероятно живописное место, которое в народе прозвали «Язык Тролля». Гид поделится с вами историей местных народов, особенностями их культуры.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь и не забудьте взять паспорт.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
Питание
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.