Ледник Безенги и 6 пятитысячников

Вы увидите шесть пятитысячников из восьми

Вы увидите шесть пятитысячников из восьми.

Экскурсия в Безенги из Кисловодска — это возможность побывать на 13-километровом горном массиве, с первого взгляда поражающим своим величием и мощью.

Массив считается самой высокой точкой Главного Кавказского хребта.

Территориально его ключевая точка, Безенгийская стена, располагается между перевалами Дыхныауш и Цаннер, для туристов откроется шесть разных по высоте вершин.
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Ледник Безенги и 6 пятитысячников

Что вы увидите 🤩

  • Ледник Безенги
  • Хуламо-Безенгийское ущелье
  • Язык Тролля
  • Древний аул Хулам

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся к одному из самых крупных ледников на Кавказе — леднику Безенги. На некоторых участках толщина льда достигает 180 м. Между перевалами Дыхныауш и Цаннер расположились 6 вершин-пятитысячников. Во время экскурсии мы посетим самую высокую точку Кавказского хребта, расположенного на этом массиве. С этой точки вам откроется прекрасный вид на горные склоны.
  • Мы посетим невероятно живописное место, которое в народе прозвали «Язык Тролля». Гид поделится с вами историей местных народов, особенностями их культуры.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь и не забудьте взять паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности с туристом

Артем З.
Артем З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные⚙️НеобычныеГоры🏡Выездные📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
4.8
92
12ч
2 000
за 1 чел.
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
На день вы переместитесь в край неприступных гор, ледников и живописных озер
Вторник, четверг, суббота в 06:00, воскресенье в 08:00
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Индивидуальный тур
5
2
12ч
12 900
за 1-3 чел.
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
5
1
14ч
1 800
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
1 000
за 1 чел.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые...
Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 800
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых...
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Домбай в мини-группе из Кисловодска
4
7
12ч
3 200
за 1 чел.
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами,...
Ежедневно с 07.00 до 09.00
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол находится на высоте 2950 метров над уровнем моря
Ежедневно
Кисловодск - город цветов и солнечных лучей
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 000
за 1-6 чел.
Кисловодск - город цветов и солнечных лучей
Приглашаю вас на увлекательную обзорную прогулку по солнечному Кисловодску
Все дни недели, кроме понедельника и четверга
Джиппинг в Архыз
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000
за 1-7 чел.
Джиппинг в Архыз
Не упустите возможность отправиться в поход в Архыз! Оставим машину, возьмём легкие рюкзаки и выйдем...
По договоренности
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
12 900
за 1-3 чел.
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
4.6
37
13ч
2 000
за 1 чел.
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
Горные вершины, стремительные реки, водопады, карстовое озеро с кристально чистой водой - все это вы...
четверг, вторник, суббота, воскресенье в 06:00
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
10ч
1 800
за 1 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
В пути перед вашими глазами откроется вид на Эльбрус, вы сфотографируете две белоснежные вершины с...
Ежедневно в 7:00 утра.

Артем З. проводит ещё 11 экскурсий

Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-6 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Джип-тур в Домбай
5
4
12ч
3 000
за 1 чел.
Джип-тур в Домбай
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
Индивидуальная экскурсия
11ч
14 000
за 1-6 чел.
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1-5 чел.
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа
По договоренности с туристом
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-6 чел.
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши
По договоренности с туристом
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
12ч
3 000
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа
Ежедневно в 07:00
Уллу-Тау - место силы Кавказа
10ч
3 000
за 1 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау или Мать-гора издревле известна своей необычайной энергетикой и красивейшей природой
Ежедневно в 07:00
Джип-тур к урочищу Джилы-Су
10ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур к урочищу Джилы-Су
Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа
Ежедневно в 07:00
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
5
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем...
Ежедневно в 06:00
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
5
1
2 000
за 1 чел.
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Ежедневно в 14:00
Перевал Актопрак и озеро Гижгит - индивидуальный тур
Индивидуальный тур
12ч
14 000
за 1-5 чел.
Перевал Актопрак и озеро Гижгит - индивидуальный тур
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺