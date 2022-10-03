ежедневно в 07:00

Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии

Посидеть на Языке Тролля, оставить сердце в горах и отдохнуть в термальных источниках

Немногие знают, что в Верхней Балкарии есть скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля.

Мы поднимемся к нему — а по пути нас будут ждать остановки у карстовых озер и старинных башен, смотровые площадки с видом на глубокие ущелья, и древние легенды и тайны, сокрытые среди гор.

Закончим путешествие в теплых объятиях термальных вод — такая поездка останется в памяти на долгие годы.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Ближайшие даты:
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не хуже, чем в Норвегии

Нас ждет однодневное приключение с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. В 7 утра мы заберем вас из дома и отправимся в путь — впереди насыщенная программа. Начнем с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Дальше держим путь в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я открою вам тайны балкарских озер, глубина одного из которых достигает 300 метров.

Скалистое ущелье и древние башни

После этого проедем по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами, а я расскажу несколько местных легенд. В конце пути вас ждет старинная крепость Зылги и замок Курнаят. А в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 века. А после знакомства с историей этих мест вы сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники и рыцарский замок

После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет 40-50 градусов.
Если будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место — замок Шато Эркен. Он расположен посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.

Организационные детали

  • Заберем от места жительства и привезем обратно
  • Путешествие пройдет в мини-группе на комфортных внедорожниках. Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель на всём маршруте
  • Рекомендуем взять с собой документы, воду, удобную обувь и одежду

Что не включено в стоимость

  • Питание в кафе — около 500 руб. /чел.
  • Вход в термальные источники — 200 руб. /чел. за 1 час

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньГолубые озера🗽Популярные местаКавказТермальные источникиПанорамыМинеральные источникиАушигерСмотровые площадки🧖SPA

Похожие туры в Кисловодске

Путешествие к Языку тролля + Верхняя Балкария
12 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Kavkaz_Expert
Kavkaz_Expert
5
1 отзыв
Путешествие к Языку тролля + Верхняя Балкария
На нашей экскурсии вас ждёт погружение в древнюю культуру и время наедине с первозданной природой
Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
5 000 за 1 человека
Язык тролля + Верхняя Балкария
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.9
26 отзывов
Язык тролля + Верхняя Балкария
Давайте отправимся в путешествие по Кабардино-Балкарии
Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
3 500 за 1 человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
7 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
6 окт
8 окт
11 окт
12 окт
15 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Приглашаю вас в путешествие по Верхней Балкарии
Ваше место жительства в Кисловодске
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
20 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Верхняя Балкария +Язык троля и Голубые озёра
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Путешествие в Верхняя Балкария +Язык троля и Голубые озёра
Вы посетите знаменитые Голубые озёра, заглянете в их бездну
Проспект Мира, 1, Кисловодск
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
3 700 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
у места вашего проживания в любом городе КМВ
4 окт
от 10 400 за всё до 2 чел.
Домбай - сердце гор Кавказских
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
1 отзыв
Домбай - сердце гор Кавказских
Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» - Домбай
Забираю туристов от места их проживания
12 000 за всё до 4 чел.
Замки Кабардино-Балкарии
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
5
4 отзыва
Замки Кабардино-Балкарии
А вы знали, что в Кабардино-Балкарии есть замки
Проспект Мира, 1, Кисловодск
6 окт
9 окт
13 окт
16 окт
2 000 за 1 человека
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Адресно
4 окт
5 окт
6 окт
7 окт
17 500 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.4
7 отзывов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай
Забираем по адресу проживания в пределах города
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
от 30002 400 за 1 человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
5 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
В любом удобном для Вас месте
17 окт
22 окт
23 окт
24 окт
от 1390012 510 за всё до 3 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
2 отзыва
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа
Экскурсия в Домбай в мини-группе
Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
3 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ