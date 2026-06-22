ежедневно в 07:00

Немногие знают, что в Верхней Балкарии есть скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля. Мы поднимемся к нему — а по пути нас будут ждать остановки у карстовых озер и старинных башен, смотровые площадки с видом на глубокие ущелья, древние легенды и тайны, сокрытые среди гор. Закончим путешествие в тёплых объятиях термальных вод — такая поездка останется в памяти на долгие годы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Не хуже, чем в Норвегии

Нас ждет однодневное приключение с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. В 7 утра мы заберём вас из дома и отправимся в путь — впереди насыщенная программа. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.

Дальше держим путь в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я открою вам тайны балкарских озер, глубина одного из которых достигает 300 метров.

Скалистое ущелье и древние башни

По пути вы увидите крепость Зыглы, возвышающуюся высоко в горах. Из-за камнепадов Черекская теснина сейчас закрыта для посещения, но мы сделаем остановку рядом, чтобы полюбоваться видами и выпить ароматного чая. А в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала 17–18 века. Познакомившись с историей этих мест, вы сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники и рыцарский замок

После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой — 40–50 градусов.

Если будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место — замок Шато Эркен. Он расположен посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.

Организационные детали

Мы заберём вас от места жительства и привезём обратно

Путешествие пройдёт в мини-группе на комфортных внедорожниках. С вами будет профессиональный гид-водитель из нашей команды

На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло

Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Что не включено в стоимость

Питание в кафе — около 500 ₽ за чел.

Вход в термальные источники — 600 ₽ за чел. за 1 час

Вход в замок — 100 ₽

Стоимость может меняться в зависимости от сезона.