Нас ждет однодневное приключение с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. В 7 утра мы заберём вас из дома и отправимся в путь — впереди насыщенная программа. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Дальше держим путь в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я открою вам тайны балкарских озер, глубина одного из которых достигает 300 метров.
Скалистое ущелье и древние башни
По пути вы увидите крепость Зыглы, возвышающуюся высоко в горах. Из-за камнепадов Черекская теснина сейчас закрыта для посещения, но мы сделаем остановку рядом, чтобы полюбоваться видами и выпить ароматного чая. А в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала 17–18 века. Познакомившись с историей этих мест, вы сможете покататься на высокогорных качелях.
Термальные источники и рыцарский замок
После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой — 40–50 градусов. Если будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место — замок Шато Эркен. Он расположен посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.
Организационные детали
Мы заберём вас от места жительства и привезём обратно
Путешествие пройдёт в мини-группе на комфортных внедорожниках. С вами будет профессиональный гид-водитель из нашей команды
На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
Что не включено в стоимость
Питание в кафе — около 500 ₽ за чел.
Вход в термальные источники — 600 ₽ за чел. за 1 час
Вход в замок — 100 ₽
Стоимость может меняться в зависимости от сезона.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15444 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гид Руслан в самом начале нашего пути сказал, что мы не пожалеем об этой экскурсии и что будет интересно. Так оно было на все 100%, он реально топ за свои читать дальшеуменьшить
деньги в мире гидов. Всю дорогу мы не просто ехали молча или слушали какую-то хрень, а было реально что-то новое, интересное, историческое, даже стихи читали! (Когда проезжали одно знаковое место). Весь день мы провели потрясающе, была классная компания, даже расставаться не хотелось (прям как в летнем лагере). Виды по пути следования завораживающие, все аж пищали от восторга! При этом дорога мягкая, комфортная, без всяких крутых виражей. Когда мы уже приехали на финальную точку (язык тролля), ВАУ — мягко сказано (матами нельзя писать), это настолько грандиозное и красивое место, что у всех аж трусы послетали от красоты и масштаба. Наверное, похоже на Домбай или Архыз, но что-то все равно свое уникальное. На вершине великолепная кухня по адекватным ценам, на обратном пути заехали на термальные источники (целый час купались). Однозначно рекомендую съездить в это место и желательно с Русланом, чтоб вы получили максимальный эффект от поездки. Смотря на фото, вы не поймёте того масштаба, что видели мы, это просто крышесносно!
+9
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Евгения
Была потрясающая погода, светило солнце, было тепло. Очень понравился замечательный, харизматичный гид Рустам. Огромная благодарность за его увлекательные рассказы. Узнали много новой информации. Очень понравилось, как составлена программа. Обязательно обращусь ещё в вашу компанию! ❤️Спасибо! ❤️ Сбылась мечта! ❤️🫶🥰
Алий
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за отзыв, нам очень приятно, за столь душевный и приятный отзыв.
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С
София
Хочу выразить благодарность всей команде Трипстер. Были на потрясающей экскурсии! Впечатления остались только самые положительные
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Ирина
Классный тур! Язык Тролля впечатляет, виды завораживают, гид знающий и приятный
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И
Иван
Отличная экскурсия от гида Руслана! Аккуратное вождение, интересный рассказ по пути об истории местных народов и их быте. А самое главное, безумно красивая природа Верхней Балкарии! Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать! Рекомендую!
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Потехин
Всё путешествие понравилось от и до. Видно, что гид разбирается даже в тончайших ньюансах местности и людях, которые населяют данный регион и окрестности. На любой вопрос отвечал развёрнуто, старался поддержать читать дальшеуменьшить
атмосферу доброжелательности и отдыха, много и тонко шутил. Локации, которые мы посетили поражают воображение и останутся в памяти на всю жизнь. Был туман в районе замка Шато Эркен, тем не менее получились атмосферные фотки, погоду не выбирают, а рассказ про историю этого замка был очень подробен. Сохранил контакт данного гида, буду советовать друзьям.
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