ежедневно в 07:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Не хуже, чем в Норвегии
Нас ждет однодневное приключение с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. В 7 утра мы заберем вас из дома и отправимся в путь — впереди насыщенная программа. Начнем с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Дальше держим путь в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я открою вам тайны балкарских озер, глубина одного из которых достигает 300 метров.
Скалистое ущелье и древние башни
После этого проедем по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами, а я расскажу несколько местных легенд. В конце пути вас ждет старинная крепость Зылги и замок Курнаят. А в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 века. А после знакомства с историей этих мест вы сможете покататься на высокогорных качелях.
Термальные источники и рыцарский замок
После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет 40-50 градусов. Если будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место — замок Шато Эркен. Он расположен посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.
Организационные детали
Заберем от места жительства и привезем обратно
Путешествие пройдет в мини-группе на комфортных внедорожниках. Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель на всём маршруте
Рекомендуем взять с собой документы, воду, удобную обувь и одежду
Что не включено в стоимость
Питание в кафе — около 500 руб. /чел.
Вход в термальные источники — 200 руб. /чел. за 1 час
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 5747 экскурсий для 6279 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.