ежедневно в 07:00

Немногие знают, что в Верхней Балкарии есть скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля. Мы поднимемся к нему — а по пути нас будут ждать остановки у карстовых озер и старинных башен, смотровые площадки с видом на глубокие ущелья, и древние легенды и тайны, сокрытые среди гор. Закончим путешествие в теплых объятиях термальных вод — такая поездка останется в памяти на долгие годы.

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Описание

Что вас ожидает

Не хуже, чем в Норвегии

Нас ждет однодневное приключение с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. В 7 утра мы заберем вас из дома и отправимся в путь — впереди насыщенная программа. Начнем с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.

Дальше держим путь в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я открою вам тайны балкарских озер, глубина одного из которых достигает 300 метров.

Скалистое ущелье и древние башни

После этого проедем по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами, а я расскажу несколько местных легенд. В конце пути вас ждет старинная крепость Зылги и замок Курнаят. А в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 века. А после знакомства с историей этих мест вы сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники и рыцарский замок

После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы заглянем на час в термальные источники в Аушигере. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет 40-50 градусов.

Если будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место — замок Шато Эркен. Он расположен посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.

Организационные детали

Заберем от места жительства и привезем обратно

Путешествие пройдет в мини-группе на комфортных внедорожниках. Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель на всём маршруте

Рекомендуем взять с собой документы, воду, удобную обувь и одежду

Что не включено в стоимость