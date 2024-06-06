Н Наталья На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития! Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила

Л Людмила Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади читать дальше отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰 Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло

И Ирина Нетуристической тропой в Кисловодский парк Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!

И Игорь Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили. Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к

Ю Юлия Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях читать дальше его тайными уголками, то это для вас. Вы будете в восторге. А ещё выполните свою норму шагов! 😉 Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и смело записывайтесь на экскурсию. Вам понравится! Мария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно много. Так что, если вы хотите узнать Кисловодск поближе с

И Ирина Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!

А Анна 7 чудес ущелья Хасаут Спасибо за незабываемое путешествие! Были с ребенком 4х лет, всем очень понравилось! Комфортная машина, красивые виды, интересные истории от Александра. Всем рекомендую!

М Мария Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки. 27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на

Г Галина Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе Огромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовь к своему делу и уважение к своим туристам. Если вы хотите прогулки без спешки, с диалогом, то это на эту экскурсию.