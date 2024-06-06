Необычные экскурсии по Кисловодску

Найдено 123 экскурсии в категории «Необычные» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
185 отзывов
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500 за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
53 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
11 июня в 12:00
15 июня в 12:00
33333 167 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
9 июня в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии
Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Начало: в районе Колоннады или по договоренности
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
5 300 за всё до 5 чел.
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
7 чудес ущелья Хасаут
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
19 отзывов
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500 за человека
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 000 за человека
Кисловодский курортный парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670 за всё до 10 чел.
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
415 отзывов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
423 отзыва
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500 за человека
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
253 отзыва
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420 за человека
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
347 отзывов
Конная прогулка в Кисловодске: живописные маршруты и горы
Погрузитесь в атмосферу приключений с конной прогулкой в Кисловодске, где горные вершины встречают небо
Начало: Курортный бульвар, 14, Колоннада
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 17.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500 за человека
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
60005 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
115 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000 за человека
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Групповая
10 часов
399 отзывов
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
23 отзыва
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
13 июня в 06:30
5 500 за человека
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Групповая
12 часов
3 отзыва
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
9 часов
402 отзыва
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития!

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
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    отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
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    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Мария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно много. Так что, если вы хотите узнать Кисловодск поближе с
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    его тайными уголками, то это для вас. Вы будете в восторге. А ещё выполните свою норму шагов! 😉 Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и смело записывайтесь на экскурсию. Вам понравится!

    Мария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно многоМария прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает и знает о городе бесконечно много
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    7 чудес ущелья Хасаут
    Спасибо за незабываемое путешествие! Были с ребенком 4х лет, всем очень понравилось! Комфортная машина, красивые виды, интересные истории от Александра. Всем рекомендую!
    Спасибо за незабываемое путешествие! Были с ребенком 4х лет, всем очень понравилось! Комфортная машина, красивые видыСпасибо за незабываемое путешествие! Были с ребенком 4х лет, всем очень понравилось! Комфортная машина, красивые виды
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
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    нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки.

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
    Огромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовь к своему делу и уважение к своим туристам. Если вы хотите прогулки без спешки, с диалогом, то это на эту экскурсию.
    Огромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовьОгромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовьОгромная благодарность Дмитрию за отличную езду по бездорожью, за интересные маршруты и тактичное поведение, за любовь
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
    Экскурсия по виллам и дачам подойдёт для любителей истории и архитектуры. Не занимает много времени, прогулка в 3 часа. Время
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    пролетает быстро, в прогулке по центру, за интересными подробностями светской жизни хозяев и отдыхающих на виллах и дачах Кисловодска прошлых столетий. Очень понравилась гид Мария лёгкой подачей информации, юмором и осведомлённостью)). Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Необычные»

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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
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