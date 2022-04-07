По святым местам

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
По святым местам

Что вас ожидает 🤩

  • Покровский храм в Минеральных Водах
  • Михайло-Архангельский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Святых чудесных мест немало на благословенном Кавказе. В рамках экскурсии вы посетите Покровский храм в городе Минеральные воды.

Покровский храм, построенный в рекордно короткие сроки в 1990-х годах, является одним из центров паломничества на территории Кавказских Минеральных Вод, памятником русской православной культуры рубежа двух тысячелетий. В храме покоятся мощи святого преподобного Феодосия Кавказского, который считается покровителем всего Ставропольского края.

Для поездки По святым местам предусмотрен дресс-код: закрытые плечи и колени, для женщин - платок.

Программа

  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Минеральные Воды был возведен на месте одноименного собора, полностью уничтоженного в годы советской власти. Величественный Покровский собор с девятью куполами удивляет своей простотой и каноническими правильными формами снаружи. А внутри, напротив, впечатляет своим роскошным убранством: четырехъярусный иконостас, прекрасные фрески на стенах. Очень чисто и красиво звучат колокола звонницы собора.
  • Мощи Феодосия Кавказского. Из Михайло-Архангельского собора в новый Храм Покрова Пресвятой Богородицы были перенесены мощи святого преподобного старца Феодосия Кавказского. Чудотворец Феодосий Кавказский при жизни сделал много добра для жителей края. Жители Кавказа и паломники со всей России почитают его всей душой и прибывают в храм приложиться к его мощам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 14:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🚗На машине🧒Можно с детьми⛪️Монастыри, церкви, храмы🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

В Пятигорск - по лермонтовским местам
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Эдельвейс
4.5
50 отзывов
В Пятигорск - по лермонтовским местам
Приглашаем вас в Пятигорск! Мы прогуляемся по лермонтовским местам
1 000 за 1 человека
Пятигорск: Лермонтовские места
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Источник
5
1 отзыв
Пятигорск: Лермонтовские места
Приглашаем вас на увлекательную тематическую экскурсию, посвящённую жизни великого поэта на Кавказе! Мы осмотрим места
1 000 за 1 человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа
10 часов
Мини-группа
Артем
5
1 отзыв
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау или Мать-гора издревле известна своей необычайной энергетикой и красивейшей природой
3 000 за 1 человека
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
10 часов
Мини-группа
Константин
4.8
80 отзывов
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария
2 500 за 1 человека
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Эдельвейс
Нет отзывов
Чегемские водопады: незабываемое путешествие в любое время года
Кавказ - уникальное место на карте России
19 000 за 1-5 чел.
Место силы Джилы-су
8 часов
Мини-группа
Александр
5
1 отзыв
Место силы Джилы-су
Джилы-Су - природное урочище в Кабардино-Балкарии
2 000 за 1 человека
Долина нарзанов - природный бювет под открытым небом
4 часа
Мини-группа
Алексей
5
2 отзыва
Долина нарзанов - природный бювет под открытым небом
Кавказ - настоящая сокровищница красивых мест
1 000 за 1 человека
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
1 отзыв
Термальные источники и Свято-Георгиевская обитель
Принять лечебные ванны, отдохнуть в оздоровительном центре и посетить обитель с дивным видом на горы
от 4 000 за 1-4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодску
Прогулка по Кисловодску позволит вам познакомиться с его курортной историей
от 5 000 за 1-10 чел.
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
8 часов
Мини-группа
Эдельвейс
5
5 отзывов
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Плато Бермамыт - одно из самых впечатляющих мест на Северном Кавказе
2 300 за 1 человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
11 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Алий
4.8
22 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
Чегемские водопады и Баксанское ущелье - самые популярные туристические места Кабардино-Балкарии, куда легко добраться
3 125 за 1 человека
Волшебный Кисловодск
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
4.9
67 отзывов
Волшебный Кисловодск
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена
3 900 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ