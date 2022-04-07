Святых чудесных мест немало на благословенном Кавказе. В рамках экскурсии вы посетите Покровский храм в городе Минеральные воды.

Покровский храм, построенный в рекордно короткие сроки в 1990-х годах, является одним из центров паломничества на территории Кавказских Минеральных Вод, памятником русской православной культуры рубежа двух тысячелетий. В храме покоятся мощи святого преподобного Феодосия Кавказского, который считается покровителем всего Ставропольского края.

Для поездки По святым местам предусмотрен дресс-код: закрытые плечи и колени, для женщин - платок.