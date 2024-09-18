А Александра читать дальше где мы неспеша прошлись, полюбовались осенними пейзажами и необыкновенными локациями (даже предусмотрена была зона отдыха на Царской поляне - 'Скамья любви'). Погода была прекрасной, гид изумительный, рассказ завораживающий, виды потрясающие. Экскурсия просто высший пилотаж!

P.S. Елена нас сориентировала по близлежащим объектам и мы с удовольствием ещё прогулялись на Каскадную лестницу и по новому проспекту Ленина! Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и интересно! Грамотное сочетание архитектурного Кисловодска (старинные особняки и улочки) легко сочетались с парковой зоной,

В Ванникова Были на экскурсии 17 сентября. Экскурсовод Елена Владимировна! Очень грамотный профессионал и человек влюблённый в свой город в свою профессию!!!! Отвечает на все вопросы, читает стихи, все очень познавательно, интересно, не утомительно! Уходить не хотелось! Экскурсия самая впечатляющая из всех на каких мы были! Спасибо большое!

Евгения



Что могу сказать? Я в полном восторге! Солнечная погода, живописные места, пешая прогулка, интересные рассказы😍



Исследовали путь от Свято-Никольского собора до Дачи Шаляпина. Узнали, читать дальше как зарождалась курортная зона, прошли по основным историческим вехам - памятнику «Журавли», особняку Калинкиной, дому Тимофея Дружинина.



Елена Владимировна также поделилась, чем сейчас живет Кисловодск - сориентировала, где остановиться и где вкусно перекусить. Рекомендованные пончики заслуживают отдельного отзыва))



Я бы прошла экскурсию повторно! Елена Владимировна, благодарю! 👍 На днях была на пешей экскурсии по Кисловодску🌞Что могу сказать? Я в полном восторге! Солнечная погода, живописные места, пешая прогулка, интересные рассказы😍Исследовали путь от Свято-Никольского собора до Дачи Шаляпина. Узнали,

М Мурия

Елена Владимировна сумела заинтересовать и взрослых, и пятилетку🤸‍♂️



Экскурсия динимичная, адаптируемая под запрос👍



Помимо множества интересных фактов, рассказ был с юмором и со стихотворениями. Казалось, что читать дальше у Елены в рукаве припасены строки под любой факт и ситуацию. Порадовали развёрнутые ответы на вопросы.



✅Про создание курортной зоны узнали, место съёмок Чебурашки видели и его самого посчитали, белок пытались покормить, водичку дегустировали, с историческими и интересными фактами ознакомились, про архитектуру и известных персон выяснили, по Курортному бульвару, где прогуливались Маяковский, Чехов и Ахматова, вопросы получили ответы!



Очень рекомендую для посещения всей семьей! ♥️ Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Елена Владимировна сумела заинтересовать и взрослых, и пятилетку🤸‍♂️Экскурсия динимичная, адаптируемая под запрос👍Помимо множества интересных фактов, рассказ был с юмором и со стихотворениями. Казалось, что

М Марьяна Елена - просто мастер своего дела, нам понравилась подача материала, легко, живо без монотонности. Было видно что человек очень любит то, чем занимается. Любит свой город, Кисловодск.

Я была со свекровью, обе остались очень довольны экскурсией по городу!

В следующий визит - обязательно обратимся к Елене 😊

Л Лариса Отличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часа прошли в дружелюбной и позитивной обстановке. Елена рассказала, о множестве мест и событий. Обязательно еще раз воспользуемся ее услугами и посоветуем друзьям и родным!

К Калинина Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.