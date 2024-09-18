Кисловодск во все времена

Познакомиться с историей и архитектурой курортного города
Вы прогуляетесь по главным локациям — увидите знаменитый парк, Свято-Никольский собор, Нарзанную галерею и другие достопримечательности.

Я расскажу о зарождении курортного дела на Кавказе и покажу, где снимали фильмы Гайдая и Сокурова и останавливались Чехов и Дункан. А ещё объясню, почему к Курортному бульвару катились апельсины и при чём тут Чебурашка.
5
8 отзывов
Кисловодск во все времена
Кисловодск во все времена
Кисловодск во все времена
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Свято-Никольский собор, который расписывали Васнецов, Нестеров и Ярошенко и в котором пел Шаляпин.

Памятник «Журавли», установленный там, откуда солдаты уходили на войну.

Музей «Крепость» — место основания города. Здесь Пушкин встретился со служивым, который вдохновил его на создание «Кавказского пленника».

Особняк госпожи Калинкиной — одна из первых гостиниц в Кисловодске.

Дом Тимофея Дружинина. Я расскажу, какой фильм снимали у его лестницы с сохранившимися кариатидами.

Парковая зона, где вы увидите красивый мостик, царскую беседку и цветочный календарь.

Белокаменная колоннада — главные ворота в национальный парк.

Нарзанная галерея — питьевой бювет с единственным в городе выходом целебной воды.

Курортный бульвар, по которому прогуливались Чехов, Ахматова, Маяковский и другие известные персоны.

Привокзальная площадь, где я расскажу историю архитектурного ансамбля вокзала и филармонии.

Дача Шаляпина — терем в стиле модерн, с балкона которого пел сам маэстро.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Все локации мы осматриваем снаружи

в воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Свято-Никольского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
18 сен 2024
Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и интересно! Грамотное сочетание архитектурного Кисловодска (старинные особняки и улочки) легко сочетались с парковой зоной,
читать дальше

где мы неспеша прошлись, полюбовались осенними пейзажами и необыкновенными локациями (даже предусмотрена была зона отдыха на Царской поляне - 'Скамья любви'). Погода была прекрасной, гид изумительный, рассказ завораживающий, виды потрясающие. Экскурсия просто высший пилотаж!
P.S. Елена нас сориентировала по близлежащим объектам и мы с удовольствием ещё прогулялись на Каскадную лестницу и по новому проспекту Ленина!

Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко иЭкскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко иЭкскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и
В
18 сен 2024
Были на экскурсии 17 сентября. Экскурсовод Елена Владимировна! Очень грамотный профессионал и человек влюблённый в свой город в свою профессию!!!! Отвечает на все вопросы, читает стихи, все очень познавательно, интересно, не утомительно! Уходить не хотелось! Экскурсия самая впечатляющая из всех на каких мы были! Спасибо большое!
Евгения
12 сен 2024
На днях была на пешей экскурсии по Кисловодску🌞

Что могу сказать? Я в полном восторге! Солнечная погода, живописные места, пешая прогулка, интересные рассказы😍

Исследовали путь от Свято-Никольского собора до Дачи Шаляпина. Узнали,
читать дальше

как зарождалась курортная зона, прошли по основным историческим вехам - памятнику «Журавли», особняку Калинкиной, дому Тимофея Дружинина.

Елена Владимировна также поделилась, чем сейчас живет Кисловодск - сориентировала, где остановиться и где вкусно перекусить. Рекомендованные пончики заслуживают отдельного отзыва))

Я бы прошла экскурсию повторно! Елена Владимировна, благодарю! 👍

На днях была на пешей экскурсии по Кисловодску🌞На днях была на пешей экскурсии по Кисловодску🌞На днях была на пешей экскурсии по Кисловодску🌞
М
12 сен 2024
Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶
Елена Владимировна сумела заинтересовать и взрослых, и пятилетку🤸‍♂️

Экскурсия динимичная, адаптируемая под запрос👍

Помимо множества интересных фактов, рассказ был с юмором и со стихотворениями. Казалось, что
читать дальше

у Елены в рукаве припасены строки под любой факт и ситуацию. Порадовали развёрнутые ответы на вопросы.

✅Про создание курортной зоны узнали, место съёмок Чебурашки видели и его самого посчитали, белок пытались покормить, водичку дегустировали, с историческими и интересными фактами ознакомились, про архитектуру и известных персон выяснили, по Курортному бульвару, где прогуливались Маяковский, Чехов и Ахматова, вопросы получили ответы!

Очень рекомендую для посещения всей семьей! ♥️

Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶Была на экскурсии 10.09 вместе с ребёнком👶
М
28 авг 2024
Елена - просто мастер своего дела, нам понравилась подача материала, легко, живо без монотонности. Было видно что человек очень любит то, чем занимается. Любит свой город, Кисловодск.
Я была со свекровью, обе остались очень довольны экскурсией по городу!
В следующий визит - обязательно обратимся к Елене 😊
Л
27 авг 2024
Отличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часа прошли в дружелюбной и позитивной обстановке. Елена рассказала, о множестве мест и событий. Обязательно еще раз воспользуемся ее услугами и посоветуем друзьям и родным!
Отличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часаОтличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часаОтличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часаОтличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часаОтличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часаОтличная экскурсия по Кисловодску Экскурсовод Елена, подошла к своему делу с душой. Два с половиной часа
К
20 авг 2024
Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.
Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.Прекрасно провели время. Очень интересная экскурсия.
Вера
18 авг 2024
Были на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтись по улочкам и паркам Кисловодска, почувствовать настроение и атмосферу курорта. Елена показала и рассказала нам много интересного о городе, провела по замечательным местам. Удивило, как много интересных и необычных подробностей она знает об истории города! Спасибо большое и желаем удачи в профессии!
Были на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтисьБыли на экскурсии с Еленой в августе 2024г. Выбирали специально пешеходную экскурсию, хотелось не спеша пройтись

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Очарование курортного Кисловодска
На машине
130 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 4 чел.
Волшебный Кисловодск
На машине
147 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Кисловодска
Узнайте о богатой истории Кисловодска, прогуляйтесь по Курортному парку и посетите Лермонтовскую скалу. Комфортная экскурсия на автомобиле для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Пешая
157 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
26 окт в 15:00
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
ХорошоТам