Я расскажу о зарождении курортного дела на Кавказе и покажу, где снимали фильмы Гайдая и Сокурова и останавливались Чехов и Дункан. А ещё объясню, почему к Курортному бульвару катились апельсины и при чём тут Чебурашка.
Описание экскурсии
Свято-Никольский собор, который расписывали Васнецов, Нестеров и Ярошенко и в котором пел Шаляпин.
Памятник «Журавли», установленный там, откуда солдаты уходили на войну.
Музей «Крепость» — место основания города. Здесь Пушкин встретился со служивым, который вдохновил его на создание «Кавказского пленника».
Особняк госпожи Калинкиной — одна из первых гостиниц в Кисловодске.
Дом Тимофея Дружинина. Я расскажу, какой фильм снимали у его лестницы с сохранившимися кариатидами.
Парковая зона, где вы увидите красивый мостик, царскую беседку и цветочный календарь.
Белокаменная колоннада — главные ворота в национальный парк.
Нарзанная галерея — питьевой бювет с единственным в городе выходом целебной воды.
Курортный бульвар, по которому прогуливались Чехов, Ахматова, Маяковский и другие известные персоны.
Привокзальная площадь, где я расскажу историю архитектурного ансамбля вокзала и филармонии.
Дача Шаляпина — терем в стиле модерн, с балкона которого пел сам маэстро.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Все локации мы осматриваем снаружи
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Что могу сказать? Я в полном восторге! Солнечная погода, живописные места, пешая прогулка, интересные рассказы😍
Исследовали путь от Свято-Никольского собора до Дачи Шаляпина. Узнали,
Елена Владимировна сумела заинтересовать и взрослых, и пятилетку🤸♂️
Экскурсия динимичная, адаптируемая под запрос👍
Помимо множества интересных фактов, рассказ был с юмором и со стихотворениями. Казалось, что
Я была со свекровью, обе остались очень довольны экскурсией по городу!
В следующий визит - обязательно обратимся к Елене 😊