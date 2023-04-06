Монастырь святой горы Афон Второ-Афонский мужской монастырь расположен на живописном склоне горы Бештау, с видом на Эльбрус. Ведет к нему горная лесная дорога. Монастырь основан русскими монахами, пришедшими на Северный Кавказ со святой горы Афон. Место для строительства на склоне горы Бештау было выбрано неслучайно: по преданию, именно здесь с IX века существовал древний византийский монастырь. Освящение нового монастыря состоялось в 1904 году. В 1927 году он был закрыт по приказу советских властей. Монахи бежали в горы и ущелья, прячась от НКВД.

Восстановление нового монастыря началось в 1999 году. 28 августа 2001 года в день празднования Успения Божьей Матери состоялось торжественное освящение вновь воссозданного Бештаугорского Свято-Успенского мужского монастыря.

Святынями новой обители стали привезённые с Афона Иверская икона Божьей Матери, икона апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённые на Афоне в Ильинском скиту, а также рака с фрагментами мощей целителя Пантелеймона и преподобных отцов Киево-Печёрских. Храм Георгия Победоносца В 1998 году 16 ноября в день Святого Георгия было получено благословение от митрополита Ставропольской и Владикавказской епархии Гедеона на строительство храма, который был назван в честь Георгия Победоносца. Для строительства храма с Уральских гор был привезён белый мрамор. Храм возвели на горе Дубровка в окрестностях города-курорта Ессентуки, где открывается прекрасная панорама Кавказских гор. В 2003 году владыка Феофан благословил строительство женского монастыря с приютом для девочек-сирот. В 2016 году достроена и открыта единственная обитель женского монашества на Кавказских Минеральных Водах.

Комплекс монастыря включает в себя храм Георгия Победоносца, две часовни, церковную лавку, жилой комплекс для послушниц и паломников, а также приют «София». В полу храма заложена восьмиконечная Вифлеемская звезда.

Главная святыня Свято-Георгиевского женского монастыря — частица мощей Георгия Победоносца, а также мощи преимущественно святых женщин: преподобных жен Дивеева, Святой Великомученицы Варвары и Великой Княгини Елисаветы.

Среди икон храма можно увидеть Феодоровскую икону Божьей Матери, а также икону Великомученика Георгия Победоносца. Важная информация: • Экскурсия проходит на микроавтобусах или автобусах не более 30 мест.

Переезд занимает около 1 часа.