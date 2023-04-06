Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»

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Этот маршрут поможет вам отдохнуть от городской суеты и приобщиться к миру духовной жизни.

Вы посетите два уникальных места Кавказских Минеральных Вод — Второ-Афонский мужской монастырь и Свято-Георгиевский женский монастырь, узнаете об истории строительства и тяжелой судьбе монастырей в советские годы, а также посмотрите на шедевры иконописцев и святые мощи почитаемых фигур христианской религии.
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
Групповая экскурсия «Монастыри Кавминвод»
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Что вас ожидает:

  • Второ-Афонский мужской монастырь
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Монастырь святой горы Афон Второ-Афонский мужской монастырь расположен на живописном склоне горы Бештау, с видом на Эльбрус. Ведет к нему горная лесная дорога. Монастырь основан русскими монахами, пришедшими на Северный Кавказ со святой горы Афон. Место для строительства на склоне горы Бештау было выбрано неслучайно: по преданию, именно здесь с IX века существовал древний византийский монастырь. Освящение нового монастыря состоялось в 1904 году. В 1927 году он был закрыт по приказу советских властей. Монахи бежали в горы и ущелья, прячась от НКВД.
Восстановление нового монастыря началось в 1999 году. 28 августа 2001 года в день празднования Успения Божьей Матери состоялось торжественное освящение вновь воссозданного Бештаугорского Свято-Успенского мужского монастыря.
Святынями новой обители стали привезённые с Афона Иверская икона Божьей Матери, икона апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённые на Афоне в Ильинском скиту, а также рака с фрагментами мощей целителя Пантелеймона и преподобных отцов Киево-Печёрских. Храм Георгия Победоносца В 1998 году 16 ноября в день Святого Георгия было получено благословение от митрополита Ставропольской и Владикавказской епархии Гедеона на строительство храма, который был назван в честь Георгия Победоносца. Для строительства храма с Уральских гор был привезён белый мрамор. Храм возвели на горе Дубровка в окрестностях города-курорта Ессентуки, где открывается прекрасная панорама Кавказских гор. В 2003 году владыка Феофан благословил строительство женского монастыря с приютом для девочек-сирот. В 2016 году достроена и открыта единственная обитель женского монашества на Кавказских Минеральных Водах.
Комплекс монастыря включает в себя храм Георгия Победоносца, две часовни, церковную лавку, жилой комплекс для послушниц и паломников, а также приют «София». В полу храма заложена восьмиконечная Вифлеемская звезда.
Главная святыня Свято-Георгиевского женского монастыря — частица мощей Георгия Победоносца, а также мощи преимущественно святых женщин: преподобных жен Дивеева, Святой Великомученицы Варвары и Великой Княгини Елисаветы.
Среди икон храма можно увидеть Феодоровскую икону Божьей Матери, а также икону Великомученика Георгия Победоносца. Важная информация: • Экскурсия проходит на микроавтобусах или автобусах не более 30 мест.
Переезд занимает около 1 часа.

пятница в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1, колоннада
Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Экскурсия предполагает нахождение в храмах, необходимо соблюдать дресс-код: закрытые колени и плечи, женщинам необходимо взять платок.
  • Также можно взять мелкие деньги на свечи и наличные для заказа молебна (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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