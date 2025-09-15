Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Осетии, которая откроет вам богатую историю, культуру и природные красоты этого удивительного региона.
Вас ждут: Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавская долина (Город мертвых), Фиагдонские памятники, Кадаргаванский каньон, Скальная крепость Дзивгис.
А также вы увидите удивительные памятники природы, красивейшие ландшафты, водопады и реки, монастыри, святые места, лучшие фото-локации.
Описание экскурсии
Полномасштабная экскурсия по Осетии Экскурсия включает посещение живописных и исторических мест:
- Горная Дигория • Теснина Ахсинта • Современные Арт-объекты • Древний город Галиат • Башня Абисаловых высотой с пятиэтажный дом • Арт-объект танец с кинжалами • Куртатинского ущелья со старинными селами и башнями;
- Кармадонского ущелья с трагической историей;
- Даргавской долины с уникальным некрополем «Город мертвых», сторожевыми башнями и древними селениями;
В Фиагдоне участники увидят памятник «Скорбящий конь», первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Программа также включает посещение Кадаргаванского каньона и скальной крепости Дзивгис, построенной в 15 веке для защиты от врагов. Экскурсия позволит ощутить дух прошлого, насладиться природными красотами и узнать больше об истории и культуре Осетии. Важная информация:.
В путешествии важно иметь теплую одежду, теплую обувь и хорошее настроение обязательно!
Понедельник, суббота в 06:00<br>Пятница в 05:30<br>Вторник в 07:00<br>Среда, воскресенье в 08:00<br>Четверг в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Теснина Ахсинта
- Чертов мост
- Древний город Галиат
- Башня Абисаловых
- Арт - танец с кинжалами
- Наскальный памятник Святому Георгию (Уастырджи)
- Куртатинское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Даргавская долина
- Город мертвых
- Сторожевые башни 16-17 веков
- Фиагдонские памятники
- Кадаргаванский каньон
- Скальная крепость Дзивгис
Что включено
- Услуги гида-знатока Осетии
- Перемещение на Land Rover Discovery с панорамной крышей
Что не входит в цену
- Питание
- Курортные сборы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Октябрьская площадь
Завершение: Кисловодск, Нарзанная галерея, магазин «Лэтуаль»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В путешествии важно иметь теплую одежду
- Теплую обувь и хорошее настроение обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, по красивейшим местам Северной Осетии. Гид Владимир полностью владеет информацией, узнали много интересных фактов, посетили восхитительные локации, сделали классные фото. Помимо этого комфортное общение с гидом, ответы на все вопросы, удобный автомобиль, вообщем остались очень довольны 👍
Входит в следующие категории Кисловодска
