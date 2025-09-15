Мои заказы

Вся Осетия за один день. 2в1

Вся Осетия за один день
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Осетии, которая откроет вам богатую историю, культуру и природные красоты этого удивительного региона.

Вас ждут: Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавская долина (Город мертвых), Фиагдонские памятники, Кадаргаванский каньон, Скальная крепость Дзивгис.

А также вы увидите удивительные памятники природы, красивейшие ландшафты, водопады и реки, монастыри, святые места, лучшие фото-локации.
5
1 отзыв
Вся Осетия за один день. 2в1
Вся Осетия за один день. 2в1
Вся Осетия за один день. 2в1
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Полномасштабная экскурсия по Осетии Экскурсия включает посещение живописных и исторических мест:

  • Горная Дигория • Теснина Ахсинта • Современные Арт-объекты • Древний город Галиат • Башня Абисаловых высотой с пятиэтажный дом • Арт-объект танец с кинжалами • Куртатинского ущелья со старинными селами и башнями;
  • Кармадонского ущелья с трагической историей;
  • Даргавской долины с уникальным некрополем «Город мертвых», сторожевыми башнями и древними селениями;
В Фиагдоне участники увидят памятник «Скорбящий конь», первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Программа также включает посещение Кадаргаванского каньона и скальной крепости Дзивгис, построенной в 15 веке для защиты от врагов. Экскурсия позволит ощутить дух прошлого, насладиться природными красотами и узнать больше об истории и культуре Осетии. Важная информация:.
В Фиагдоне участники увидят памятник «Скорбящий конь», первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Программа также включает посещение Кадаргаванского каньона и скальной крепости Дзивгис, построенной в 15 веке для защиты от врагов. Экскурсия позволит ощутить дух прошлого, насладиться природными красотами и узнать больше об истории и культуре Осетии. Важная информация:.
В путешествии важно иметь теплую одежду, теплую обувь и хорошее настроение обязательно!

Понедельник, суббота в 06:00<br>Пятница в 05:30<br>Вторник в 07:00<br>Среда, воскресенье в 08:00<br>Четверг в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Теснина Ахсинта
  • Чертов мост
  • Древний город Галиат
  • Башня Абисаловых
  • Арт - танец с кинжалами
  • Наскальный памятник Святому Георгию (Уастырджи)
  • Куртатинское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавская долина
  • Город мертвых
  • Сторожевые башни 16-17 веков
  • Фиагдонские памятники
  • Кадаргаванский каньон
  • Скальная крепость Дзивгис
Что включено
  • Услуги гида-знатока Осетии
  • Перемещение на Land Rover Discovery с панорамной крышей
Что не входит в цену
  • Питание
  • Курортные сборы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Октябрьская площадь
Завершение: Кисловодск, Нарзанная галерея, магазин «Лэтуаль»
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, суббота в 06:00
Пятница в 05:30
Вторник в 07:00
Среда, воскресенье в 08:00
Четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В путешествии важно иметь теплую одежду
  • Теплую обувь и хорошее настроение обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, по красивейшим местам Северной Осетии. Гид Владимир полностью владеет информацией, узнали много интересных фактов, посетили восхитительные локации, сделали классные фото. Помимо этого комфортное общение с гидом, ответы на все вопросы, удобный автомобиль, вообщем остались очень довольны 👍

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Северная Осетия и её живописные ущелья
На автобусе
13 часов
38 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Северная Осетия и её живописные ущелья
Путешествие через ущелья Северной Осетии обещает незабываемые виды и истории. Узнайте о древних постройках и трагических событиях, которые скрывают эти места
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
12 ноя в 06:00
14 ноя в 06:00
5000 ₽ за человека
Из Кисловодска - в горную Осетию
На машине
13 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в горную Осетию
Уникальная экскурсия в Осетию познакомит с древними башнями и крепостями, а также подарит вкус национальной кухни
Начало: В Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
30 000 ₽ за всё до 7 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия
Путешествие по Осетии откроет перед вами мир, где прошлое и настоящее сливаются в одно целое. Исследуйте культурное наследие и природные красоты региона
Начало: С вашего отеля
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске