Полномасштабная экскурсия по Осетии Экскурсия включает посещение живописных и исторических мест:

Горная Дигория • Теснина Ахсинта • Современные Арт-объекты • Древний город Галиат • Башня Абисаловых высотой с пятиэтажный дом • Арт-объект танец с кинжалами • Куртатинского ущелья со старинными селами и башнями;

Кармадонского ущелья с трагической историей;

Даргавской долины с уникальным некрополем «Город мертвых», сторожевыми башнями и древними селениями;

В Фиагдоне участники увидят памятник «Скорбящий конь», первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Программа также включает посещение Кадаргаванского каньона и скальной крепости Дзивгис, построенной в 15 веке для защиты от врагов. Экскурсия позволит ощутить дух прошлого, насладиться природными красотами и узнать больше об истории и культуре Осетии. Важная информация:.

В Фиагдоне участники увидят памятник «Скорбящий конь», первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Программа также включает посещение Кадаргаванского каньона и скальной крепости Дзивгис, построенной в 15 веке для защиты от врагов. Экскурсия позволит ощутить дух прошлого, насладиться природными красотами и узнать больше об истории и культуре Осетии. Важная информация:.

В путешествии важно иметь теплую одежду, теплую обувь и хорошее настроение обязательно!