Мы посетим Второафонский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский на горе Дубровка. Расположенные в живописных местах, монастыри хранят свою историю. Вы услышите о христианстве и непростой судьбе афонских монахов. Побываете в единственной женской обители Кавказских Минеральных Водах. Рассмотрите иконы и погрузитесь в атмосферу благодати.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Второафонский мужской монастырь
Основан монахами со святой горы Афон. Мы расскажем вам, почему для строительства монастыря они выбрали именно это место на склоне горы и причём тут Византия. Поговорим о судьбе обители в советскую эпоху и в наши дни. Полюбуемся видами на Эльбрус, открывающимися с монастыря. Вы увидите:
- Иверскую икону Божьей Матери, привезённую с Афона
- Иконы апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы
- Раку с фрагментами мощей целителя Пантелеймона и преподобных отцов Киево-Печёрских
Свято-Георгиевский женский монастырь
Единственная обитель женского монашества на Кавказских Минеральных Водах. Мы пройдём по комплексу монастыря. Зайдём в храм Георгия Победоносца, для строительства которого доставили белый мрамор Уральских гор. Осмотрим часовни, дом послушниц и паломников, а также приют «София». Поклонимся главной святыне монастыря — частицам мощей Георгия Победоносца, а также:
- Мощам святых женщин: преподобных жён Дивеева, Святой Великомученицы Варвары и Великой Княгини Елисаветы
- Феодоровской иконе Божьей Матери
- Иконе Великомученика Георгия Победоносца
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 12 лет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 4212 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.Задать вопрос
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