Монастыри Кавминвод из Кисловодска

Узнать о возникновении христианства на Кавказе и посетить две святыни региона
Мы посетим Второафонский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский на горе Дубровка. Расположенные в живописных местах, монастыри хранят свою историю. Вы услышите о христианстве и непростой судьбе афонских монахов. Побываете в единственной женской обители Кавказских Минеральных Водах. Рассмотрите иконы и погрузитесь в атмосферу благодати.
Монастыри Кавминвод из Кисловодска
Монастыри Кавминвод из Кисловодска
Монастыри Кавминвод из Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Второафонский мужской монастырь

Основан монахами со святой горы Афон. Мы расскажем вам, почему для строительства монастыря они выбрали именно это место на склоне горы и причём тут Византия. Поговорим о судьбе обители в советскую эпоху и в наши дни. Полюбуемся видами на Эльбрус, открывающимися с монастыря. Вы увидите:

  • Иверскую икону Божьей Матери, привезённую с Афона
  • Иконы апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы
  • Раку с фрагментами мощей целителя Пантелеймона и преподобных отцов Киево-Печёрских

Свято-Георгиевский женский монастырь

Единственная обитель женского монашества на Кавказских Минеральных Водах. Мы пройдём по комплексу монастыря. Зайдём в храм Георгия Победоносца, для строительства которого доставили белый мрамор Уральских гор. Осмотрим часовни, дом послушниц и паломников, а также приют «София». Поклонимся главной святыне монастыря — частицам мощей Георгия Победоносца, а также:

  • Мощам святых женщин: преподобных жён Дивеева, Святой Великомученицы Варвары и Великой Княгини Елисаветы
  • Феодоровской иконе Божьей Матери
  • Иконе Великомученика Георгия Победоносца

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 12 лет1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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