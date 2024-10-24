Мы посетим Второафонский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский на горе Дубровка. Расположенные в живописных местах, монастыри хранят свою историю. Вы услышите о христианстве и непростой судьбе афонских монахов. Побываете в единственной женской обители Кавказских Минеральных Водах. Рассмотрите иконы и погрузитесь в атмосферу благодати.

Описание экскурсии

Второафонский мужской монастырь

Основан монахами со святой горы Афон. Мы расскажем вам, почему для строительства монастыря они выбрали именно это место на склоне горы и причём тут Византия. Поговорим о судьбе обители в советскую эпоху и в наши дни. Полюбуемся видами на Эльбрус, открывающимися с монастыря. Вы увидите:

Иверскую икону Божьей Матери, привезённую с Афона

Иконы апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы

Раку с фрагментами мощей целителя Пантелеймона и преподобных отцов Киево-Печёрских

Свято-Георгиевский женский монастырь

Единственная обитель женского монашества на Кавказских Минеральных Водах. Мы пройдём по комплексу монастыря. Зайдём в храм Георгия Победоносца, для строительства которого доставили белый мрамор Уральских гор. Осмотрим часовни, дом послушниц и паломников, а также приют «София». Поклонимся главной святыне монастыря — частицам мощей Георгия Победоносца, а также:

Мощам святых женщин: преподобных жён Дивеева, Святой Великомученицы Варвары и Великой Княгини Елисаветы

Феодоровской иконе Божьей Матери

Иконе Великомученика Георгия Победоносца

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