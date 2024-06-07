Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кисловодска

Найдено 42 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Мы осмотрим Никольский собор, а возле дома купца Бландова вспомним шпионскую историю»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
«А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Далее я покажу крупнейший храм в городе — Свято-Никольский — и объясню, почему он был взорван»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672 за всё до 10 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Соборная площадь — когда-то место сбора горожан, где решались важные вопросы»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Древний аланский храм (Шоанинский)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400 за человека
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400 за человека
По улицам старого Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
186 отзывов
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
«Экскурсия начнется и завершится у Свято-Никольского собора»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
3 500 за всё до 8 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России»
9 июня в 08:00
10 июня в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
5 500 за человека
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
«📍За посёлком Фиагдон вы посетите самую высокогорную обитель России — мужской Аланский монастырь на отметке 2000 метров н»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Подниметесь к древнему христианскому храму, обрамленного горами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800 за всё до 4 чел.
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Начало: По месту вашего проживания
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — основан в 2004 году, но оформлен под старину»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 27 500 за всё до 7 чел.
Два монастыря
Групповая
4 часа
Два монастыря
«В регионе Кавказские Минеральные Воды располагаются два важных монастыря: Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау вблизи Пятигорска и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков»
Расписание: Пятница в 14:00
1 500 за человека
По святым местам
Групповая
4 часа
По святым местам
«В рамках экскурсии вы посетите Покровский храм в городе Минеральные воды»
Расписание: Четверг в 14:00
1 500 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«И в завершении экскурсии посетим древний храм 10-11 веков»
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
«Сентинский храм — древнейший и мистический»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
9 июня в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000 за человека
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
«Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
«Аланский монастырь — самый высокогорный в России»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
23 000 за всё до 4 чел.
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков
Начало: На проспекте Мира
«Собор святителя Николая Чудотворца»
Завтра в 15:00
9 июня в 14:00
от 12 000 за всё до 6 чел.
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Церкви и храмы Кавказских Минеральных Вод
Побывать в благодатных местах и отдохнуть душой среди горных пейзажей
Начало: Возле санатория «Москва»
«Собор святителя Николая Чудотворца»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
69005 520 за человека
В Домбай по Аланскому коридору
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«Пообедав, отправимся в обратную дорогу и заедем в Шоанинский храм, возведённый византийскими пилигримами в 10 веке — он, к слову, тоже относится к Аланскому коридору»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Кисловодске
«Древнейший христианский храм в России»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
9 июня в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
31 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Отправимся в Шоанинский храм 10 века, где вы познакомитесь с историей архитектурного памятника»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
47003 760 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • С
    СВЕТЛАНА
    6 июня 2024
    Очарование курортного Кисловодска
    26 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
    читать дальше

    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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