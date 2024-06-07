1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Посетим древний Сентинский храм, один из старейших на территории России, проедем через Гоначхирское ущелье и полюбуемся Туманным озером»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Мы осмотрим Никольский собор, а возле дома купца Бландова вспомним шпионскую историю»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
«Поговорим о восстановлении главного храма города — Свято-Никольского собора — сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню»
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«Это не только историко-религиозные памятники, но и поистине места силы»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«А после увидите творение человека: древний Сентинский храм — я объясню, почему именно здесь его построили в 10-м веке»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Далее я покажу крупнейший храм в городе — Свято-Никольский — и объясню, почему он был взорван»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Здесь стоит нарядный Свято-Никольский собор: мы расскажем о его непростой судьбе и об известных личностях, которые похоронены на территории храма»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Древний аланский храм (Шоанинский)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
«Узнаете драматическую историю Свято-Никольского и Пантелеимоновского храмов, погуляете по старинному району «Ребровая балка» и услышите о событиях Гражданской и Великой Отечественной войн»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России»
9 июня в 08:00
10 июня в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
«В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман»»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
«Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
«Спустившись в долину реки Кубань и переехав через нее, вы доберетесь до Шаонинской обители — единственного сохранившегося и действующего храма 10 века в Карачаево-Черкессии»
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Вы узнаете о непростой судьбе Храма и об известных личностях, которые нашли вечный покой на его территории»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Посетим два древних христианских храма: Шоанинский храм на горе Шоана и Сентинский храм»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
«По пути в Карачаевск рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм — один из пяти древнейших храмов 10-го века на территории России»
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
«📍За посёлком Фиагдон вы посетите самую высокогорную обитель России — мужской Аланский монастырь на отметке 2000 метров н»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Начало: По месту вашего проживания
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — основан в 2004 году, но оформлен под старину»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 27 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Далее по программе мы посетим Шоанинский храм»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Два монастыря
«В регионе Кавказские Минеральные Воды располагаются два важных монастыря: Второ-Афонский мужской монастырь на горе Бештау вблизи Пятигорска и Свято-Георгиевский женский монастырь недалеко от Ессентуков»
Расписание: Пятница в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Святые места Кисловодска
Начало: По запросу
«Здесь можно поесть в трапезной храма»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
По святым местам
«В рамках экскурсии вы посетите Покровский храм в городе Минеральные воды»
Расписание: Четверг в 14:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ЮЮлия6 июня 2024Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
- ССВЕТЛАНА6 июня 202426 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
- ССветлана6 июня 2024Гид Александр, БОМБА!!!!!
- ГГалина6 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
- ППавел6 июня 2024Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
- ВВиктория5 июня 2024Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Святые места»
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