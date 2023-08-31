Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь

Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой

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Представьте саванну с зарослями высокой травы и жарким влажным воздухом субтропиков. Из-за деревьев появляется 4-метровый слон с огромными бивнями. Нет, мы не в Африке — мы на Ставрополье 2 млн лет назад. Об этой эпохе вам напомнит арт-объект, а также экспозиция в местном музее. А ещё вы оцените мегапарк ветряков, исторический центр города и видовую площадку на возвышенности.
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Путешествие на родину слонов и в краевую столицу - Ставрополь
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Самый большой ветропарк в России

Наш путь будет проходить через крупнейшую в стране ветроэлектростанцию. Высота установок — с 50-этажный дом, длина каждой лопасти — 30 м! Мы остановимся, чтобы полюбоваться этими исполинами и сделать фото.

Арт-объект «Южный слон»

На подъезде к Ставрополю мы посетим самую большую в мире конструкцию, выполненную в сложной технике металлического плетения. Высота арт-объекта — 18 м, ширина — 31 м.

Краеведческий музей

Начнём с зала палеонтологии, где представлены редчайшие скелеты древних слонов, живших на территории Ставрополья, — Архипа и Нюси. В мире насчитывается всего 5 таких экземпляров. Также вы познакомитесь с другими представителями древней фауны — сарматским китом, первыми дельфинами и единственным в мире носорогом-эласмотерием сибирским.

ПоСЛОНяемся по Ставрополю

После музея мы совершим прогулку по центру города, обсудим его прошлое и осмотрим основные достопримечательности: крепостную гору, Александровскую площадь, памятник Красноармейцам, крепость Суворова. И конечно, на всём пути нам будут встречаться различные скульптуры и изображения слонов.

Волчьи ворота

Напоследок мы побываем в туристическом комплексе «Волчьи ворота», откуда открывается панорамный вид на Сенгилеевскую котловину и близлежащие окрестности.

Организационные детали

  • Я заберу вас из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска или Кисловодска и по окончании отвезу обратно
  • Дополнительно оплачивается вход в музей — 150 руб. /чел. Дети бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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