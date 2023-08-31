Представьте саванну с зарослями высокой травы и жарким влажным воздухом субтропиков. Из-за деревьев появляется 4-метровый слон с огромными бивнями. Нет, мы не в Африке — мы на Ставрополье 2 млн лет назад. Об этой эпохе вам напомнит арт-объект, а также экспозиция в местном музее. А ещё вы оцените мегапарк ветряков, исторический центр города и видовую площадку на возвышенности.

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Описание

Что вас ожидает

Самый большой ветропарк в России

Наш путь будет проходить через крупнейшую в стране ветроэлектростанцию. Высота установок — с 50-этажный дом, длина каждой лопасти — 30 м! Мы остановимся, чтобы полюбоваться этими исполинами и сделать фото.

Арт-объект «Южный слон»

На подъезде к Ставрополю мы посетим самую большую в мире конструкцию, выполненную в сложной технике металлического плетения. Высота арт-объекта — 18 м, ширина — 31 м.

Краеведческий музей

Начнём с зала палеонтологии, где представлены редчайшие скелеты древних слонов, живших на территории Ставрополья, — Архипа и Нюси. В мире насчитывается всего 5 таких экземпляров. Также вы познакомитесь с другими представителями древней фауны — сарматским китом, первыми дельфинами и единственным в мире носорогом-эласмотерием сибирским.

ПоСЛОНяемся по Ставрополю

После музея мы совершим прогулку по центру города, обсудим его прошлое и осмотрим основные достопримечательности: крепостную гору, Александровскую площадь, памятник Красноармейцам, крепость Суворова. И конечно, на всём пути нам будут встречаться различные скульптуры и изображения слонов.

Волчьи ворота

Напоследок мы побываем в туристическом комплексе «Волчьи ворота», откуда открывается панорамный вид на Сенгилеевскую котловину и близлежащие окрестности.

Организационные детали