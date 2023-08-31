Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой
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Описание
Что вас ожидает
Самый большой ветропарк в России
Наш путь будет проходить через крупнейшую в стране ветроэлектростанцию. Высота установок — с 50-этажный дом, длина каждой лопасти — 30 м! Мы остановимся, чтобы полюбоваться этими исполинами и сделать фото.
Арт-объект «Южный слон»
На подъезде к Ставрополю мы посетим самую большую в мире конструкцию, выполненную в сложной технике металлического плетения. Высота арт-объекта — 18 м, ширина — 31 м.
Краеведческий музей
Начнём с зала палеонтологии, где представлены редчайшие скелеты древних слонов, живших на территории Ставрополья, — Архипа и Нюси. В мире насчитывается всего 5 таких экземпляров. Также вы познакомитесь с другими представителями древней фауны — сарматским китом, первыми дельфинами и единственным в мире носорогом-эласмотерием сибирским.
ПоСЛОНяемся по Ставрополю
После музея мы совершим прогулку по центру города, обсудим его прошлое и осмотрим основные достопримечательности: крепостную гору, Александровскую площадь, памятник Красноармейцам, крепость Суворова. И конечно, на всём пути нам будут встречаться различные скульптуры и изображения слонов.
Волчьи ворота
Напоследок мы побываем в туристическом комплексе «Волчьи ворота», откуда открывается панорамный вид на Сенгилеевскую котловину и близлежащие окрестности.
Организационные детали
- Я заберу вас из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска или Кисловодска и по окончании отвезу обратно
- Дополнительно оплачивается вход в музей — 150 руб. /чел. Дети бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.