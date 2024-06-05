Уникальный опыт – экскурсии в Кисловодске

Найдено 33 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Кисловодске, цены от 1 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии
Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Начало: в районе Колоннады или по договоренности
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
5 300 за всё до 5 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500 за человека
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
19 отзывов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
23 отзыва
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
13 июня в 06:30
5 500 за человека
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300 за человека
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за человека
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Начало: Недалеко от городского парка
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 3200025 600 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Проехать секретной дорогой к «скрученному утёсу» и насладиться неземными пейзажами в мини-группе
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000 за человека
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Начало: В Кисловодске
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 350 за человека
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается
Начало: На ул. Гагарина
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
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    отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
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    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
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    нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки.

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Очень понравилось! Организовано все на высшем уровне! Лошади чистые, ухоженные, спокойные! В группе были новички, которые ни разу не ездили на лошадях, были
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    маленькие детки, им уделяли особое внимание!!! Прогулка прошла с потрясающими видами. Организаторы внимательные, опытные, сопровождают и контролируют группу с разных сторон и отлично делают фото и видео на память! 🥰 Спасибо огромное! Приедем ещё раз!

    Очень понравилось!Очень понравилось!Очень понравилось!
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Превосходно!
  • В
    Вероника
    24 мая 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    очеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно эту экскурсию!!!!
    очеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно этуочеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно эту
  • В
    Валентина
    24 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Восхитительное сочетание красоты природы и лёгкого экстрима. Горы, ущелья, равнины, орлы и суслики - все это здесь!
  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Путешествие в «Долину Нарзанов»
    Путешествие в "Долину Нарзанов" выбрали спонтанно. Экскурсию проводила Юлия, очаровательныей гид. Экскурсия прошла на ура, попробовали нарзан из разных источников,
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    неспешно прогулялись по эко-тропе, пожаловали себя национальной кухней. Спасибо огромное Юлии за интересный рассказ и прекрасно проведенное время. Отдельное спасибо Сергею за организацию нашей поездки с учётом нашего небольшого нюанса в виде шпица. Ребята буду обязательно рекомендовать вашу команду своим друзьям!

    Путешествие в "Долину Нарзанов" выбрали спонтанно. Экскурсию проводила Юлия, очаровательныей гид. Экскурсия прошла на ура, попробовалиПутешествие в "Долину Нарзанов" выбрали спонтанно. Экскурсию проводила Юлия, очаровательныей гид. Экскурсия прошла на ура, попробовалиПутешествие в "Долину Нарзанов" выбрали спонтанно. Экскурсию проводила Юлия, очаровательныей гид. Экскурсия прошла на ура, попробовали

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. На плато Бермамыт в мини-группе
  2. Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
  3. Нетуристической тропой в Кисловодский парк
  4. Путешествие в «Долину Нарзанов»
  5. Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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