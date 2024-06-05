🚗 На машине Мини-группа 7 часов 130 отзывов Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус Начало: В любой точке Кисловодска Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 34 отзыва Популярное предложение Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника Начало: По договоренности в Кисловодске 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 44 отзыва Нетуристической тропой в Кисловодский парк Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку Начало: На ул. Революции 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске от 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 21 отзыв Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска Начало: В районе Курортного парка Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно Начало: На проспекте Мира в Кисловодске 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития Начало: в районе Колоннады или по договоренности 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 7 отзывов Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков Начало: Площадь возле ж/д вокзала 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 10 часов 13 отзывов Популярное предложение Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа Начало: От вашего места проживания Расписание: ежедневно в 06:00 8 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 6 отзывов По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске 5000 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв По следам алмасты - снежного человека по-кавказски Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций Начало: У вашего отеля от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 2 отзыва Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... Расписание: во вторник и субботу в 08:00 9 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле 🏍️ На эндуро Индивидуальная 7 часов 19 отзывов К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Из Кисловодска - в горный поселок Архыз Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день Начало: По договорённости от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 19 отзывов Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм Начало: По договоренности с туристом 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 23 отзыва Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг... Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Из Кисловодска - в горную Ингушетию Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау» Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день Начало: Кисловодск 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день Начало: У вашего отеля 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера 3 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 5 отзывов Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь Начало: от места вашего проживания в городах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 300 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных Начало: В Кисловодске 15 000 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!) Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре Начало: Недалеко от городского парка от 32000 25 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 3 отзыва Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе) Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку Начало: У Колоннады Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 4 отзыва Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день Проехать секретной дорогой к «скрученному утёсу» и насладиться неземными пейзажами в мини-группе Начало: У места вашего проживания в Кисловодске Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус Начало: В Кисловодске 5 350 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых от 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой 18 000 ₽ за всё до 5 чел.