1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии
Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Начало: в районе Колоннады или по договоренности
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
13 июня в 06:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горную Ингушетию из Кисловодска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Начало: Недалеко от городского парка
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 3200025 600₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Проехать секретной дорогой к «скрученному утёсу» и насладиться неземными пейзажами в мини-группе
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Начало: В Кисловодске
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища горной Ингушетии
Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается
Начало: На ул. Гагарина
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ИИрина3 июня 2024Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
- ММария3 июня 202427.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилось! Организовано все на высшем уровне! Лошади чистые, ухоженные, спокойные! В группе были новички, которые ни разу не ездили на лошадях, были
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ВВероника24 мая 2024очеееень круто! кони очень спокойные,погода прекрасная,очень красиво! горы восторг! коровки,телята,лошадки,овечки на пути красивыееее❤️всем советую именно эту экскурсию!!!!
- ВВалентина24 мая 2024Восхитительное сочетание красоты природы и лёгкого экстрима. Горы, ущелья, равнины, орлы и суслики - все это здесь!
- ГГалина23 мая 2024Путешествие в "Долину Нарзанов" выбрали спонтанно. Экскурсию проводила Юлия, очаровательныей гид. Экскурсия прошла на ура, попробовали нарзан из разных источников,
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