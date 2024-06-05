Смотровые площадки Кисловодска

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 137 отзывов Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: У вашего отеля в Кисловодске «Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 68 отзывов Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля Начало: У вашего отеля «Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены» Расписание: ежедневно в 06:00 5000 4 500 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки 20% скидка Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами Начало: В районе Колоннады «На привале вы отведаете ароматный горный чай, а после посетите крупнейшую смотровую площадку на Северном Кавказе» 3000 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 130 отзывов Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус Начало: В любой точке Кисловодска «Со смотровой площадки вы увидите три хребта Кисловодска и Кисловодскую котловину» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов В тренде Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона Начало: У места вашего проживания «Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 102 отзыва Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией «Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 230 отзывов Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды Начало: По договоренности «Подниметесь на лучшие смотровые площадки и оцените Кавказские горы во всем великолепии» 14800 13 320 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 101 отзыв Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло... «А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге» Расписание: ежедневно в 06:30 от 4625 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов Начало: По месту вашего проживания «8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус» 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 9 часов 17 отзывов Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас Начало: У вашего отеля «вход на смотровую площадку на скалах Аватары — 50 руб» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска «А ещё мы поднимемся на смотровую площадку церкви Сурб Вардан, с которой открывается чудесный вид на город» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности «Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка Начало: Заберу вас от отеля «А смотровая площадка на горе Малое Седло на высоте 1340 метров позволит не только перевести дух, но и ощутить все величие Кавказских гор» 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках Начало: Кисловодск «Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 47 отзывов В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии «Смотровая площадка на перевале Гум-Баши станет первой иллюстрацией к статусу дороги, как одной из наиболее впечатляющих в регионе» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 70 отзывов Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета Начало: У вашего места проживания «Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус» 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи Начало: От вашего отеля «Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 57 отзывов Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан Начало: По договоренности «Мы заедем на две смотровые площадки, с которых вы насладитесь панорамным видом на озеро и горные перевалы Актопрак и Науджидза» от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас Начало: По договоренности «Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус» от 16 280 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами Начало: В районе железнодорожного вокзала 3340 2 672 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4.5 часа 67 отзывов Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк «Первая остановка — обзорная площадка на высоте 1500 м» Расписание: ежедневно в 14:00 1 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Золотое кольцо Кисловодска Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона Начало: По месту вашего проживания «Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места» от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 104 отзыва Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места Начало: От Колоннады Кисловодского парка «Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 8 отзывов Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе) Начало: У места вашего проживания «Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 15 отзывов Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры Начало: По месту вашего проживания «Смотровую площадку «Лестница в небо»» Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 6600 5 940 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 3 отзыва Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп Начало: В Кисловодске «Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию» Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15 4 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 7 часов 9 отзывов Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца Начало: От места вашего проживания в Кисловодске «➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 35 отзывов Популярное предложение Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом Начало: В центре Кисловодска «Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже» Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00 4 490 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 19 отзывов Популярное предложение 7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест «5️⃣ Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 6 отзывов В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады Начало: По договоренности «Проехав по живописной дороге и долине реки Харбаз, вы доберетесь до обзорной площадки, с которой сделаете потрясающие снимки необычных — даже для разнообразия кавказских ландшафтов — парящих скал» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай Начало: Кисловодск «А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 8 отзывов Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск «заедете на высокогорные смотровые площадки с лучшими видами» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30 4 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления Начало: в районе Колоннады «Насладитесь видами с крупнейшей смотровой площадки Северного Кавказа» 2 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков Начало: у вашего отеля «Поднимемся на лучшие смотровые площадки и полюбуемся фантастическими панорамами» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска) Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь Начало: С вашего отеля «Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой Начало: По согласованию «Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок» от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии Начало: По месту заказчика «Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и горы» от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 14 отзывов Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях Начало: У вашего отеля «Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)» Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Кисловодский парк: прогулка со смыслом Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира Начало: У санатория «Заря» «Смотровые площадки, с которых вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 2 отзыва Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «Смотровая Шаджатмаз с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус» Расписание: во вторник и субботу в 08:00 9 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 9 отзывов Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин Начало: В районе вашего отеля или санатория «🏔 Отправимся по живописной горной дороге и по знаменитому перевалу Гум-Баши поднимемся на смотровую площадку на высоте 2200 метров» Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00 2 990 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 3 отзыва Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день Начало: У вашего отеля «Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники» Расписание: ежедневно в 07:00 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Весь Архыз - за один день Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро... «На смотровой площадке позавтракаем с панорамным видом на центрально-западную часть Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом» 21 250 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле 🏍️ На эндуро Индивидуальная 7 часов 19 отзывов К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту «Двигаемся через заброшенный сырзавод на смотровую площадку Эшкаконского водохранилища — это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки» 10 000 ₽ за человека