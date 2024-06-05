Смотровые площадки Кисловодска

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках»
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
«На привале вы отведаете ароматный горный чай, а после посетите крупнейшую смотровую площадку на Северном Кавказе»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
«Со смотровой площадки вы увидите три хребта Кисловодска и Кисловодскую котловину»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки и оцените Кавказские горы во всем великолепии»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«вход на смотровую площадку на скалах Аватары — 50 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
«А ещё мы поднимемся на смотровую площадку церкви Сурб Вардан, с которой открывается чудесный вид на город»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
«Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
«А смотровая площадка на горе Малое Седло на высоте 1340 метров позволит не только перевести дух, но и ощутить все величие Кавказских гор»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
«Смотровая площадка на перевале Гум-Баши станет первой иллюстрацией к статусу дороги, как одной из наиболее впечатляющих в регионе»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи
Начало: От вашего отеля
«Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Мы заедем на две смотровые площадки, с которых вы насладитесь панорамным видом на озеро и горные перевалы Актопрак и Науджидза»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
«Первая остановка — обзорная площадка на высоте 1500 м»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
«Смотровую площадку «Лестница в небо»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
«Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
«Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
9 июня в 05:00
12 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
«5️⃣ Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
«Проехав по живописной дороге и долине реки Харбаз, вы доберетесь до обзорной площадки, с которой сделаете потрясающие снимки необычных — даже для разнообразия кавказских ландшафтов — парящих скал»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
«заедете на высокогорные смотровые площадки с лучшими видами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
9 июня в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска
Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: в районе Колоннады
«Насладитесь видами с крупнейшей смотровой площадки Северного Кавказа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: у вашего отеля
«Поднимемся на лучшие смотровые площадки и полюбуемся фантастическими панорамами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей»
9 июня в 08:00
10 июня в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и горы»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
«Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира
Начало: У санатория «Заря»
«Смотровые площадки, с которых вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Смотровая Шаджатмаз с захватывающим видом на Кавказский хребет и Эльбрус»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
«🏔 Отправимся по живописной горной дороге и по знаменитому перевалу Гум-Баши поднимемся на смотровую площадку на высоте 2200 метров»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
«На смотровой площадке позавтракаем с панорамным видом на центрально-западную часть Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
«Двигаемся через заброшенный сырзавод на смотровую площадку Эшкаконского водохранилища — это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ННаталья5 июня 2024Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
- ССветлана5 июня 2024Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- ЛЛеонид5 июня 2024Просто красиво. Советую всем.
- ССюзанна5 июня 2024Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
- ТТерентьев4 июня 2024Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Смотровые площадки»
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