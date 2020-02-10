11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!

Отправиться на встречу с легендарным кавказским исполином и познакомиться с историей Приэльбрусья

Максим
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Максим – ваш гид
Гора из списка «Семи вершин» — мечта альпинистов и любителей захватывающих пейзажей.

В путешествии вы узнаете о Кабардино-Балкарии и ее народах, научном и спортивном освоении Приэльбрусья, а также его ценном национальном парке.

Посетите «марсианскую» поляну Нарзанов и подниметесь на высоту 3800 метров!
9500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!

Что вас ожидает

История Приэльбрусья
Первые 100 км пути пройдут по Северо-Кавказской равнине, а от города Баксан шоссе поведет к южным склонам Эльбруса. Почти весь маршрут пролегает по территории Кабардино-Балкарии — по дороге вы услышите о современной жизни республики и истории населяющих ее народов. А особое место в рассказе я уделю научному и спортивному освоению Приэльбрусья. Мы поговорим о знаменитом первовосхождении на величайшую гору Кавказа. О возникновении в 30-х годах 20 века первой туристической базы, высокогорной метеостанции и тренировочного лагеря военных альпинистов в глухом и труднодоступном Баксанском ущелье. Также вы узнаете о научных центрах гляциологов, астрофизиков, метеорологов и нейтринной станции, где работают физики-ядерщики.

Национальный парк и поляна Нарзанов
Для сохранения уникального природного комплекса был создан национальный парк «Приэльбрусье». Я расскажу о значительном ландшафтном памятнике с эндемичными животными и реликтовыми растениями. И отвезу к поляне Нарзанов в долине реки Баксан, где вы увидите минеральные источники красно-коричневого цвета с пузырьками углекислого газа и убедитесь в том, что Эльбрус все еще действующий, хотя и затухающий вулкан.

Подъем на станцию Гара-Баши
Разумеется, в течение дня у вас будет возможность подняться на канатной дороге к одной из станций. Самая высокая точка Эльбруса находится на отметке 5642,7 метров над уровнем моря — это высшая точка России. Вы же сможете подняться на высоту 3800 метров, и это позволит вам в полной мере ощутить ни с чем не сравнимый дух альпинизма!

Организационные детали

  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни.
  • Экскурсия высокогорная. Людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией, не рекомендуется.
  • Подъем на канатной дороге оплачивается дополнительно (точную цену уточняйте, пожалуйста, при бронировании, так как она меняется в зависимости от сезона и тарифа).
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Максим замечательный! Интересно рассказывает! Нам понравилась экскурсия!)
21 ноября 2019
Все организовано на высшем уровне, Эльбрус нас очаровал и покорил. Всем рекомендую.
18 ноября 2019
Довольно долгая дорога на Эльбрус прошла очень легко и интересно. Максим много и интересно рассказывал о тех местах, которые мы проезжали, о народах, которые там жили и живут, о традициях, об истории. Слушать его можно бесконечно! Приехав на Эльбрус, он нам всё показал, рассказал, объяснил. Очень рекомендую путешествие по Кавказу с Максимом!
8 октября 2019
Экскурсия прошла отлично 👌 Максим прекрасный рассказчик, любая тема, затронутая в разговоре,получала продолжение.Интересные факты из истории и настоящего времени,связанные с КМВ и не только. Остановки для фотосессии.С превеликим удовольствием порекомендуем съездить на Эльбрус с Максимом!!!!
21 сентября 2019
Огромное спасибо Максиму за замечательное путешествие на Эльбрус! Великолепный гид и рассказчик, прекрасный водитель и просто хороший Человек! Экскурсия получилась очень насыщенная новыми впечатлениями и знаниями, не банальным рассказом, а увлекательной беседой об исторических фактах, природных явлениях и многом-многом другом. Мы все в восторге!
16 августа 2019
Отличная экскурсия! Максим очень интересно все рассказывает, может поддержать любую беседу. Грамотная речь, чувство юмора, знание истории. Машина большая и удобная, вождение - на высшем уровне. Максим все рассказал, показал, подсказал. Эльбрусом все не ограничилось: заезжали на смотровую площадку в ущелье к горной реке, в долину Нарзанов, к трем источникам. Забирал нас из отеля в Ессентуках, хотя экскурсия из Кисловодска. Поездка прошла на одном дыхании. Мы очень довольны. Спасибо.
13 августа 2019
Отличная экскурсия! Максим очень интересный расказчик и аккуратный водитель!остались очень давольны
! Спасибо
7 июля 2019
Отличная, интересная, полная впечатлений экскурсия. Максим-великолепный экскурсовод, эрудированнвй, умеет доступно и нтересно рассказать и взрослым и детям. Прекрасное чувство юмора. Плюс большой опыт. В общем, нам очень повезло с гидом и поездка на Эльбрус превратилась в увлекательное, познавательное, веселое и необременительное путешествие
25 июня 2019
Огромное спасибо Максиму за проведенное время, это был замечательный день! Эльбрус - это что-то невероятное! Несмотря на долгий путь, время в дороге пролетело незаметно, открывались великолепные виды! Экскурсия получилась очень содержательной и насыщенной. Ребенок в восторге! В очередной раз убедилась, что индивидуальные экскурсии самые лучшие и от них получаешь кучу впечатлений и ярких эмоций! И спасибо Максиму за его аккуратное и комфортное вождение автомобиля! И, надеюсь, до встречи в следующем году!!!
31 мая 2019
Ездили с Максимом на экскурсию. Максим прекрасный гид и водитель. Рассказывал все доступным и простым языком, показал много интересных мест по дороге и рассказал о них. Нам очень понравилось! Спасибо большое
Ещё 1 отзыв

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