11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Приэльбрусья

Первые 100 км пути пройдут по Северо-Кавказской равнине, а от города Баксан шоссе поведет к южным склонам Эльбруса. Почти весь маршрут пролегает по территории Кабардино-Балкарии — по дороге вы услышите о современной жизни республики и истории населяющих ее народов. А особое место в рассказе я уделю научному и спортивному освоению Приэльбрусья. Мы поговорим о знаменитом первовосхождении на величайшую гору Кавказа. О возникновении в 30-х годах 20 века первой туристической базы, высокогорной метеостанции и тренировочного лагеря военных альпинистов в глухом и труднодоступном Баксанском ущелье. Также вы узнаете о научных центрах гляциологов, астрофизиков, метеорологов и нейтринной станции, где работают физики-ядерщики.

Национальный парк и поляна Нарзанов

Для сохранения уникального природного комплекса был создан национальный парк «Приэльбрусье». Я расскажу о значительном ландшафтном памятнике с эндемичными животными и реликтовыми растениями. И отвезу к поляне Нарзанов в долине реки Баксан, где вы увидите минеральные источники красно-коричневого цвета с пузырьками углекислого газа и убедитесь в том, что Эльбрус все еще действующий, хотя и затухающий вулкан.

Подъем на станцию Гара-Баши

Разумеется, в течение дня у вас будет возможность подняться на канатной дороге к одной из станций. Самая высокая точка Эльбруса находится на отметке 5642,7 метров над уровнем моря — это высшая точка России. Вы же сможете подняться на высоту 3800 метров, и это позволит вам в полной мере ощутить ни с чем не сравнимый дух альпинизма!