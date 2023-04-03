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Описание
Что вас ожидает
Если вкратце, то на этой экскурсии вы
1️⃣ прогуляетесь по исторической части города, 2️⃣ попробуете разные виды нарзана, 3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями местных горцев, 4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины, 5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка, 6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.
А вот детальный маршрут
Пешеходная часть по центру Кисловодска
Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:
Кисловодская крепость, с которой началась история города
Нижний парк и Стеклянная струя
Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
Колоннада
Старейшая кофейня города — деревянное здание в стиле модерн
Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
Центральная галерея, где вы попробуете разные нарзаны
Курортный бульвар и поющий фонтан
Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе
Природа в окрестностях
Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно попробовать вкуснейшие карачаевские хычины и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.
Горная Кабардино-Балкария
Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой напарник
Заберём вас с любой точки Кисловодска или городов КМВ и по окончании отвезём обратно
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage первого поколения или Suzuki Grand Vitara XL-7
С нами всегда травяной чай и домашнее сухое вино. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.
Дополнительные расходы
Экосбор — 200 руб.
Питание в кафе
Зиплайн
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Салют всем путешественникам! Меня зовут Виктор, мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства я ездил с родителями в горы — и они запали мне в душу навсегда. Вот уже несколько лет я провожу автомобильные экскурсии и пешие походы по Северному Кавказу. Буду рад в душевной обстановке поделиться с вами интересными фактами и историями. Со мной в команде ещё один опытный гид, прекрасно знающий наши края.