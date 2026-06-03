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Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение

Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день.

После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!
5
67 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение

Описание экскурсии

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях (3 часа)

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
  • Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть детские кресла)
  • Необходимо взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 700 ₽
  • Питание в кафе
  • По желанию:
    — Самый длинный в России зиплайн — 2500–3000 ₽/чел.
    — Конная прогулка — 500 ₽/чел.
    — Посещение фермы с альпаками — 1000 ₽/чел.
    — Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
1
3
2
1
А
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными нюансами и подробностями, о которых вы не узнаете сами. Мы очень довольны, что познакомились и рекомендуем всем экскурсии с Виктором!
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными+2
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
Виктор очень душевный, приятный в общении, знающий историю этих мест гид. Очень интересно, познавательно, с интересными
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П
Виктор, спасибо большое за экскурсии все очень понравилось!
рекомендации вас уже раздали знакомым.
Виктор, спасибо большое за экскурсии все очень понравилось!
Виктор, спасибо большое за экскурсии все очень понравилось!
Виктор, спасибо большое за экскурсии все очень понравилось!
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С
Перед поездкой долго выбирали экскурсию, мы ехали не в сезон (в феврале) и беспокоились, что не впечатлимся. Но экскурсия с Виктором превзошла все наши ожидания и стала прекрасной отправной точкой
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нашего путешествия.
При встрече мы сразу почувствовали, что всё пройдёт отлично - гид сразу стал рассказывать информацию, поинтересовался как мы хотим распределить части экскурсии. На протяжении всего маршрута Виктор вел рассказ об истории, народах Кавказа, ландшафте. И это была настоящая экскурсия, а не прерывистые рассказы, несвязанные между собой. Мы очень много путешествуем, но лучше экскурсии не встречали никогда - Виктор отлично владеет информацией, отвечал на все наши вопросы и, что особенно приятно, у него была структура рассказа, чувствовалось, что он заранее готовился к экскурсии.
Экскурсия длилась целый день, но мы совсем не устали благодаря отличной работе Виктора. Он очень безопасно и спокойно вел машину, хотя были довольно сложные погодные условия (туман, гололёд). На протяжении всего маршрута он предлагал чай. Абсолютно на всех локациях помогал пройти, подняться, всегда предлагал сфотографировать нас. Кстати снимки он делает отличные! В каждом из мест он давал время на то, чтобы пройтись, полюбоваться. Ни разу за экскурсию не возникало ощущение, что мы торопимся и нас подгоняют. Спасибо большое, Виктор, за великолепную экскусию!

Перед поездкой долго выбирали экскурсию, мы ехали не в сезон (в феврале) и беспокоились, что не
Перед поездкой долго выбирали экскурсию, мы ехали не в сезон (в феврале) и беспокоились, что не
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З
Посетили экскурсию 5 июля 2026. По плану у нас должна быть поездка 6 июля, но, к сожалению, Виктор не смог сам провести нам экскурсию и у нас была экскурсовод Мария.
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Она опоздала на полчаса, экскурсия началась не в самом Кисловодске, а сразу в окрестностях города. Обсерваторию и Долину нарзанов мы осмотрели при нормальной погоде, а дальше начался сильный дождь и впечатления от посещения Медовых водопадов и Кисловодска были испорчены. Гору-кольцо мы смогли увидеть из окна автомобиля.
Конечно, Мария была не виновата в испорченной погоде, но эта экскурсия была не самая лучшая. Во время нашего отдыха в этом году в КМВ мы ездили на три индивидуальные экскурсии (считая эту) и мы, и наши дети были в восторге от первых двух экскурсий.

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А
Отличный маршрут для первого знакомства с Кисловодском!
Очень понравился гид, рассказывает интересно, грамотно!
Экскурсия прошла спокойно, без спешки, учитывая все наши пожелания. За целый мы не устали, потому что грамотно был выстроен маршрут.
Теперь будем обращать за экскурсиями к Виктору 👌
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Валерия
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали гору Кольцо и медовые водопады. Дополнительно по нашей просьбе мы заехали на самый длинный
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в России зиплайн и для ребёнка в зоопарк.
Виктор по дороге много и интересно рассказывал о красотах и истории Кавказа. Он угощал нас очень вкусным чаем и роскошным домашним вином. Так что не смотря на холодную погоду экскурсия была тёплой и уютной. Мы очень благодарны Виктору за яркие впечатления, тёплый приём и за то, что влюбил нас в Кавказ. Мы обязательно вернёмся в Кисловодск за новыми экскурсиями с Виктором! Большое спасибо!!!

У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
У нас была очень запоминающаяся экскурсия с Виктором. Мы ездили на плато Шаджатмас, долину нарзанов, посещали
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