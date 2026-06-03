Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день. После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,

2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,

3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,

4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,

5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,

6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

Кисловодская крепость, с которой началась история города

Нижний парк и Стеклянная струя

Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска

Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день

Колоннада

Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»

Курортный бульвар и поющий фонтан

Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях (3 часа)

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно

Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями

Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть детские кресла)

Необходимо взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы