После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!
Описание экскурсии
Если вкратце, то на этой экскурсии вы:
1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.
А вот детальный маршрут:
Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)
Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:
- Кисловодская крепость, с которой началась история города
- Нижний парк и Стеклянная струя
- Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
- Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
- Колоннада
- Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе
Природа в окрестностях (3 часа)
Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.
Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)
Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.
По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
- Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть детские кресла)
- Необходимо взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экосбор — 700 ₽
- Питание в кафе
- По желанию:
— Самый длинный в России зиплайн — 2500–3000 ₽/чел.
— Конная прогулка — 500 ₽/чел.
— Посещение фермы с альпаками — 1000 ₽/чел.
— Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
рекомендации вас уже раздали знакомым.
Очень понравился гид, рассказывает интересно, грамотно!
Экскурсия прошла спокойно, без спешки, учитывая все наши пожелания. За целый мы не устали, потому что грамотно был выстроен маршрут.
Теперь будем обращать за экскурсиями к Виктору 👌