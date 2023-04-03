Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение

Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии

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Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день.

После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину Нарзанов. День будет насыщенным!
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
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Описание

Что вас ожидает

Если вкратце, то на этой экскурсии вы

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ попробуете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями местных горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.

А вот детальный маршрут

Пешеходная часть по центру Кисловодска

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Старейшая кофейня города — деревянное здание в стиле модерн
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Центральная галерея, где вы попробуете разные нарзаны
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно попробовать вкуснейшие карачаевские хычины и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник
  • Заберём вас с любой точки Кисловодска или городов КМВ и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage первого поколения или Suzuki Grand Vitara XL-7
  • С нами всегда травяной чай и домашнее сухое вино. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 200 руб.
  • Питание в кафе
  • Зиплайн

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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