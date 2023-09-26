Берёзовское ущелье, качели над пропастью, орлиные гнезда и роскошная смотровая площадка за 1 день
Приглашаем в лёгкое, душевное и красивое путешествие! Мы отправимся в аутентичный туристический комплекс, расположенный всего в 6 км. от города. По пути вы увидите могучее Березовское ущелье и услышите, как оно образовалось.
В самом комплексе посетите самую большую смотровую площадку Северного Кавказа, покачаетесь на горных качелях и подружитесь с медведем Кузей.
В самом комплексе посетите самую большую смотровую площадку Северного Кавказа, покачаетесь на горных качелях и подружитесь с медведем Кузей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего за 1,5 часа вы:
- Проедете над высокогорным Берёзовским ущельем
- Насладитесь видами с крупнейшей смотровой площадки Северного Кавказа
- Прокатитесь на качелях над пропастью
- Познакомитесь с медведем Кузей и узнаете историю его спасения
- Понаблюдаете за парящими в небе орлами
А ещё мы угостим вас горным чаем с натуральным мёдом или вареньем.
Организационные детали
- Транспорт и горный чай включены в стоимость
- По желанию, можно добавить в программу катание на лошадях — от 200 руб.
- На территории туристического комплекса есть кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 98 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
26 сен 2023
Место для отдыха, релакса на несколько часов!
Вкусный чай, красивые виды.
Чудесная история про Мишку Кузю.
Впервые попробовала покататься на лошади (отдельное спасибо инструктору!)
Желаю ребятам процветания и расширения!
Появления кафе и ещё различных интересных дополнений! Место позволяет 👍🏻
Вкусный чай, красивые виды.
Чудесная история про Мишку Кузю.
Впервые попробовала покататься на лошади (отдельное спасибо инструктору!)
Желаю ребятам процветания и расширения!
Появления кафе и ещё различных интересных дополнений! Место позволяет 👍🏻
И
Инна
14 сен 2023
Почитав отзывы решили сьездить. Виды потрясающие,орлы парят, лошадки ухоженные, мишка очаровательный,чай вкусный. Только не за 2000р за человека. 1ч 40мин за всё!!!! это называется ОБОРЗЕЛИ, если прямо и без преувеличения. Реальная цена этой экскурсии 500р, из нашего отеля Кисловодска индивидуально!! Так что дамы и господа-делайте выводы. В сравнении мы съездили на г. Джилы-Су и водопады за 3000р за одного человека, индивидуально на машине.
Расул
Ответ организатора:
Инна, очень сожалеем, что вам не понравилось.
Вам были предложены индивидуальные условия: скидка на ребёнка в 25% и трансфер от места вашего нахождения. Помимо этого вам была проведена ознакомительная Экскурсия по городу Кисловодску, история про ущелье и так же отвечал на все ваши вопросы. Чтобы вы понимали ценообразование данной экскурсии:
Экологический сбор:
- за посещение туристической базы 100р с человека
-за посещение медведя 100р с человека
-Горный чай 350р
-Натуральный горный мед 150р
-Остальная часть расходов Трансфер и проведение экскурсии.
Мы не занимаемся частным извозом, мы проводим экскурсии. Хорошего вам отдыха
Вам были предложены индивидуальные условия: скидка на ребёнка в 25% и трансфер от места вашего нахождения. Помимо этого вам была проведена ознакомительная Экскурсия по городу Кисловодску, история про ущелье и так же отвечал на все ваши вопросы. Чтобы вы понимали ценообразование данной экскурсии:
Экологический сбор:
- за посещение туристической базы 100р с человека
-за посещение медведя 100р с человека
-Горный чай 350р
-Натуральный горный мед 150р
-Остальная часть расходов Трансфер и проведение экскурсии.
Мы не занимаемся частным извозом, мы проводим экскурсии. Хорошего вам отдыха
Е
Евгения
12 сен 2023
Невероятные потрясающие живописные окрестности Кисловодска! Природа, помогающая перезагрузиться, парящие в небе орлы. Это не передать словами. Чай травяной и выпечка очень очень вкусные! Нам не повезло с погодой, был дождь и прохладно. Но погодные условия не помешали нам покататься на лошадях. Лошади красивые, ухоженные, воспитанные. Так как в конных прогулках новичок, мне помогал инструктор. Большое спасибо!!! Познакомились с медведем Кузей, впечатлил своими масштабами. Всё понравилось! До встречи в следующем году.
А
Анастасия
11 сен 2023
Спасибо большое за интересную экскурсию. Всё прошло отлично, с юмором. Всем советую
Ольга
6 сен 2023
Были на экскурсии 5 сентября с подругой. В восторге от увиденного пейзажа и конечно же от экскурсовода. Так получилось, что групповая экскурсия превратилась в индивидуальную. Организация на высшем уровне. Машина комфортная. На смотровой площадке, любуясь великолепным пейзажем, пили вкусный и ароматный травяной чай и ели национальные пирожки. Жаль забыли их название. Остались незабываемые впечатления от конной прогулки. Благодаря опытному и доброжелательному инструктору обратно ехали самостоятельно. Отважились покачаться на качелях на краю пропасти и нисколько об этом не пожалели. Всем рекомендуем
Ю
Юлия
28 авг 2023
Невероятно красивые пейзажи, увидела орлов и соколов, покаталась первый раз на лошади. Покормила медведя. Исполнение детских, неосознанных желаний.
Приятные хозяева, стараются, чтоб всем было хорошо.
Приятные хозяева, стараются, чтоб всем было хорошо.
Ю
Юлия
22 авг 2023
Незабываемая экскурсия! Прогулка на лошадях ❤️локация 🔥захватывающий дух вид со смотровой площадки, качели с видом на ущелье👏🏻 коктейли 🤌🏻всем советуем🖐️
A
Alim
21 авг 2023
Все было просто замечательно, хочу отметить что гид Расул просто лучший. . все рассказал показал 🤌🏻. А также хочу сказать, что медвежонок Кузя был просто очаровашкой) а про кухню вообще молчу (хычины тооооп) всем советую))))
Н
Надежда
21 авг 2023
Если устали от утомительных экскурсий и хочется просто посмотреть окрестности Кисловодска, то вам сюда. И как дополнительный бонус помимо красивых видов с площадки над утесом 270м вы увидите летающих над вами орлов, особенно если ехать утром и плюс покормите мишку, который нуждается в вашей финансовой помощи и внимании. Эта поездка ваш вклад в том числе в поддержку мишки Кузи и его добрых хозяев. А ещё попьете чай с медом с хорошим настроением и красивейшим видом.
Е
Екатерина
21 авг 2023
Расул очень приятный, вежливый молодой человек. Экскурсия хорошо подойдет измученным пешими прогулками туристам - комфортно на машине провезли по красивым местам, высадили для красивых фото/видео и в конце также с комфортом привезли обратно. Все прошло легко и непринужденно.
Алевтина
21 авг 2023
Виды чудесные! Орлов видели, медведя покормили, на лошадях покатались, вкусного горного чая с медом напились! Время пролетело незаметно, был чудесный день!
А
Алена
21 авг 2023
Очень классная получилась поездка! С маленьким ребёнком - самое то! Понравился формат - экскурсия только для нас. Не надо никого ждать и подстраиваться. Само место, ущелье вдоль реки Берёзовая, просто ох и ах! Орлы, летающие буквально на расстоянии вытянутой руки, мишка Кузя, которого можно покормить с руки, упитанные и красивые лошадки. А вкус и аромат травяного чая заслуживают отдельной похвалы! Очень самобытное, душевное место, вдали от толп туристов. Нам всем понравилась экскурсия! Спасибо большое нашему гиду, Расулу, который отвечал на наши вопросы и в виде непринужденной беседы рассказывал про Кисловодск и окрестности. Однозначно, рекомендую эту экскурсию тем, кто устал от автобусных маршрутов и семьям с маленькими детьми (у нас 8.5 лет и 1.10).
Елена
17 авг 2023
Сегодня были на экскурсии с Расулом. Нам всё очень понравилось! Индивидуальный подход, внимание, доброта, терпеливость, замечательный Человек Расул. Покормили мишаню Кузю, попили вкусный горный чай с медом и печеньем, покатались на качелях, увидели обалденный обзор на смотровой площадке на ущелье, покатались на лошадях! Снежок замечательный, спокойный конь. Работники очень стараются, туда не ездят большие автобусы с туристами. Но это место однозначно заслуживает внимания! Рекомендуем.
Василиса
16 авг 2023
Экскурсия прошла просто на УРА! Я увидела лучшую панораму, время экскурсии хоть и указано 1,5 часа я попросила Расула задержаться и он пошел на встречу🙏. Про медведя и его историю спасения хочется написать отдельную главу, но не буду спойлерить скажу лишь что 100 из 100. Так же хочу отметить и настойчиво порекомендовать Лошадей я к своему стыду ни разу не каталась и очень сильно боялась ребята предложили просто попробовать я восторге только ради конной прогулки я еще раз приеду. Мысли до сих сумбурные от впечатлений кстати очень рекомендую так же помолчать местные хычины отличная подача! В общем я безумно довольна и счастлива
А
Анна
14 авг 2023
Расул, очень деликатный и интересный рассказчик. Место экскурсии - загляденье, медведь Кузя сделал экскурсию незабываемой. Впечатлений столько, сколько не было за некоторые многочасовые экскурсии. Горный чай и хычины- это любовь навсегда. Обязательно к посещению. Расул, спасибо!
Ещё 8 отзывов
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