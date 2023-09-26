Очень классная получилась поездка! С маленьким ребёнком - самое то! Понравился формат - экскурсия только для нас. Не надо никого ждать и подстраиваться. Само место, ущелье вдоль реки Берёзовая, просто ох и ах! Орлы, летающие буквально на расстоянии вытянутой руки, мишка Кузя, которого можно покормить с руки, упитанные и красивые лошадки. А вкус и аромат травяного чая заслуживают отдельной похвалы! Очень самобытное, душевное место, вдали от толп туристов. Нам всем понравилась экскурсия! Спасибо большое нашему гиду, Расулу, который отвечал на наши вопросы и в виде непринужденной беседы рассказывал про Кисловодск и окрестности. Однозначно, рекомендую эту экскурсию тем, кто устал от автобусных маршрутов и семьям с маленькими детьми (у нас 8.5 лет и 1.10).