Эта экскурсия позволит вам отвлечься от ежедневной суеты и окунуться в мир духовный. Вы побываете в нескольких храмах.
Среди них — единственная уцелевшая в 30-е годы Церковь Воздвижения Честного Креста Господня, Свято-Никольский и Пантелеймоновский храмы и многие другие. Узнайте больше о судьбе и истории святынь Кисловодска.
Среди них — единственная уцелевшая в 30-е годы Церковь Воздвижения Честного Креста Господня, Свято-Никольский и Пантелеймоновский храмы и многие другие. Узнайте больше о судьбе и истории святынь Кисловодска.
Ближайшие даты:
8
мая
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9
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Что вас ожидает:
- Церковь Воздвижения Честного Креста Господня
- Свято-Никольский храм
- Пантелеймоновский храм и часовня
- Часовня-усыпальница иеросхимонаха Стефана
- Источник «Слезы Богородицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Мы с вами посетим православные святыни Кисловодска. О большинстве мест, которые вы увидите, не знают даже местные жители, а туристические маршруты до них даже не доходят.
На нашем маршруте:
- Церковь Воздвижения Честного Креста Господня — бывшая станичная церковь, единственная уцелевшая в 30-е годы.
- Свято-Никольский храм. При желании, с посещением музея. Здесь можно поесть в трапезной храма.
- Пантелеймоновский храм и часовня.
- Часовня-усыпальница иеросхимонаха Стефана.
- Источник «Слезы Богородицы».
Важно:
- Женщинам необходимо взять головной убор для посещения храмов.
- Одежда должна закрывать плечи и колени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Женщинам необходимо взять головной убор для посещения храмов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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