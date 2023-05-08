Святые места Кисловодска

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Эта экскурсия позволит вам отвлечься от ежедневной суеты и окунуться в мир духовный. Вы побываете в нескольких храмах.

Среди них — единственная уцелевшая в 30-е годы Церковь Воздвижения Честного Креста Господня, Свято-Никольский и Пантелеймоновский храмы и многие другие. Узнайте больше о судьбе и истории святынь Кисловодска.
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Святые места Кисловодска
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Церковь Воздвижения Честного Креста Господня
  • Свято-Никольский храм
  • Пантелеймоновский храм и часовня
  • Часовня-усыпальница иеросхимонаха Стефана
  • Источник «Слезы Богородицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы с вами посетим православные святыни Кисловодска. О большинстве мест, которые вы увидите, не знают даже местные жители, а туристические маршруты до них даже не доходят.

На нашем маршруте:

  • Церковь Воздвижения Честного Креста Господня — бывшая станичная церковь, единственная уцелевшая в 30-е годы.
  • Свято-Никольский храм. При желании, с посещением музея. Здесь можно поесть в трапезной храма.
  • Пантелеймоновский храм и часовня.
  • Часовня-усыпальница иеросхимонаха Стефана.
  • Источник «Слезы Богородицы».

Важно:

  • Женщинам необходимо взять головной убор для посещения храмов.
  • Одежда должна закрывать плечи и колени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Женщинам необходимо взять головной убор для посещения храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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