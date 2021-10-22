в среду, субботу и воскресенье в 15:00

Экскурсия-спектакль в Кисловодске

Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках

5
2 отзыва
Экскурсия, театр, компьютерная игра, квест — это всё сразу и даже больше! На нашем иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.

Не будете стоять на месте и слушать скучные факты — но будете чувствовать историю, сопереживать, искать.

И все это на фоне знаковых памятников, Курортного бульвара и живописного Кисловодского парка.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Экскурсия-спектакль в Кисловодске

Что вас ожидает

Слушаем Кисловодск, или город с новой стороны

Чтобы началась магия, достаточно надеть наушники. Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг. Никаких сухих фактов из Википедии: вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами.

Кисловодск от двориков до смотровых

По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города. Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска. Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее. У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel. В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь. Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.

Организационные детали

  • Маршрут построен от удобного места в центре и так, чтобы вы почти всегда шли сверху вниз
  • На экскурсии с вами будет сопровождающий из нашей команды
  • Мы рекомендуем прогулку для взрослых и детей с 7 лет, но не против гостей младшего возраста. Обратите внимание, что мы будем гулять там, где нет пандусов, и с коляской будет неудобно. Пожалуйста, если с вами будут дети до 6 лет вкл., отметьте это при бронировании.
  • Оплатить экскурсию на месте вы сможете онлайн-переводом по номеру счета или с помощью QR-кода
  • Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик, погода у нас переменчивая.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на проспекте Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду, субботу и воскресенье в 15:00

Анна
Анна
Делаем все с душой и заботой для путешественников края с 2005 года! По нашему маршруту вы идете сверху вниз и всегда являетесь частью событий, а не просто зрителем со стороны. Переходите через века с нами, и мы уверены — вас удивит это путешествие!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
22 окт 2021
Это просто потрясающий формат экскурсии! За 1, 5 часа улыбка не сходила с наших лиц. Для детей это мега увлекательно, с нами была дочь 8 лет, на обычной экскурсии она бы сдулась на 15 минуте, но не на этой, тут тебе и квест и игра и потанцевать можно, до сих пор она вспоминает. В целом очень душевно, интересно и весело рассказали о Кисловодске. Большое спасибо!
Ирина
19 сен 2021
Экскурсия +спектакль = здорово! Рекомендую. Нестандартный формат. Позитив. Интересная информация. Мне очень понравилось. Очень

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