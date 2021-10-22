в среду, субботу и воскресенье в 15:00

Что вас ожидает

Слушаем Кисловодск, или город с новой стороны

Чтобы началась магия, достаточно надеть наушники. Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг. Никаких сухих фактов из Википедии: вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами.

Кисловодск от двориков до смотровых

По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города. Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска. Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее. У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel. В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь. Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.

Организационные детали