Название столицы Чечни даже звучит грозно, но мы покажем вам, как изменилась республика за последние десятилетия. Вы узнаете, за что Грозный прозвали вторым Дубаем, увидите его современную архитектуру и просторные проспекты, а также познакомитесь с другими чеченскими городами, попробуете блюда традиционной кухни и прогуляетесь по живописным паркам.

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Описание экскурсии

Грозный: Преображение и Туризм

Грозный, несмотря на свою сложную историю, с каждым годом становится все более привлекательным для туристов. С момента окончания военных действий прошло более 19 лет, и город выбрал путь развития, стремясь стать вторым Дубаем. В Грозном активно строятся современные мечети, парки и небоскребы, а также устанавливаются дорожные указатели и описания достопримечательностей на английском языке.

Что ждет нас в Грозном?

Вас ожидает увлекательная экскурсия, которая включает в себя:

Вкусный обед в ресторане национальной кухни 😊

Посещение центральной мечети Грозного "Сердце Чечни"

Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе "Грозный Сити", откуда открывается панорамный вид на город

Прогулка по живописному парку цветов, который ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики

Прогулка по главному пешеходному бульвару города — "Грозненскому Арбату", названному в честь народного артиста СССР М. А. Эсамбаева

Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле хай-тек — "Сердце Матери"

Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году была построена крупнейшая мечеть в Европе и вторая в мире после мечети в Абу-Даби — "Гордость Мусульман"

Заключение

В 18:00 экскурсия завершится, и вы отправитесь обратно, наполненные новыми впечатлениями и знаниями о загадочном городе Грозном.