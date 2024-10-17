Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе

Название столицы Чечни даже звучит грозно, но мы покажем вам, как изменилась республика за последние десятилетия.

Вы узнаете, за что Грозный прозвали вторым Дубаем, увидите его современную архитектуру и просторные проспекты, а также познакомитесь с другими чеченскими городами, попробуете блюда традиционной кухни и прогуляетесь по живописным паркам.
4.84
122 отзыва
Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе
Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе
Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30

Описание экскурсии

Грозный: Преображение и Туризм

Грозный, несмотря на свою сложную историю, с каждым годом становится все более привлекательным для туристов. С момента окончания военных действий прошло более 19 лет, и город выбрал путь развития, стремясь стать вторым Дубаем. В Грозном активно строятся современные мечети, парки и небоскребы, а также устанавливаются дорожные указатели и описания достопримечательностей на английском языке.

Что ждет нас в Грозном?

Вас ожидает увлекательная экскурсия, которая включает в себя:

  • Вкусный обед в ресторане национальной кухни 😊
  • Посещение центральной мечети Грозного "Сердце Чечни"
  • Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе "Грозный Сити", откуда открывается панорамный вид на город
  • Прогулка по живописному парку цветов, который ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики
  • Прогулка по главному пешеходному бульвару города — "Грозненскому Арбату", названному в честь народного артиста СССР М. А. Эсамбаева
  • Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле хай-тек — "Сердце Матери"
  • Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году была построена крупнейшая мечеть в Европе и вторая в мире после мечети в Абу-Даби — "Гордость Мусульман"

Заключение

В 18:00 экскурсия завершится, и вы отправитесь обратно, наполненные новыми впечатлениями и знаниями о загадочном городе Грозном.

каждый четверг, субботу и воскресенье

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 5 890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплекс «Грозный-Сити»
  • Город Аргун
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый четверг, субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 122 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
11
3
2
1
2
А
17 окт 2024
С
14 окт 2024
Посмотрели все, что было запланировано. Экскурсия шикарная, несмотря на погодные условия, все очень понравилось! Конечно же, без нашего гида- Руслана, все было бы совсем по- другому! Кроме того, что он оооочень много нам всего рассказал, он еще отменно водит машину! В общем, рекомендую🔥🔥🔥
Б
11 окт 2024
машина очень комфортная, водитель ведёт машину аккуратно, единственный минус: на третьем ряду автомобиля совершенно не было ничего слышно. . в Грозном очень понравилось, единственный минус, на последнем ряду машины не было слышно, что рассказывает водитель
V
10 окт 2024
Увидели все объекты по программе. Водитель был предупредителен и внимателен. Давал минимальные пояснения. Однако он в основном квалифицированный водитель, но не гид. Поездка была весьма насыщенная и нелёгкая. Но все участники, как я понял, остались довольны, включая нас с женой.
А
6 окт 2024
Все три мечети великолепны!
О
4 окт 2024
Е
23 сен 2024
Н
22 сен 2024
Ооох, что за экскурсия!!! Наш гид Роман влюбил нас в Чеченскую республику! Все очень интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы, подсказывал с какого ракурса получаются красивые фото) с пониманием относился к нашим просьбам) Путь был неблизким, но время пролетело незаметно. После поездки остались только положительные эмоции) Спасибо Роману и организатору Виталию!
Н
17 сен 2024
Д
14 сен 2024
Очень замечательная поездка с душевным гидом Романом, который дополнительно (бесплатно) завез нашу мини-группу на ещё несколько мест, одно из которых - школа в Беслане. За это ему отдельное спасибо!
Вся экскурсия прошла как на одном вздохе. Очень рады! Спасибо.
Е
13 сен 2024
Все очень понравилось! Замечательная экскурсия, получили море впечатлений и информации! Спасибо большое Руслану за интересную и познавательную поездку!!!
М
9 сен 2024
Отличная!!! экскурсия с Романом в Грозный, Аргун, Шали. По пути следования был очень интересный и познавательный рассказ о местах, где проезжали. Дополнительно по нашей просьбе посетили Беслан и Магас. Роман с пониманием относился ко всем санитарно-бытовым и организационным вопросам. Просто молодец!!! 👍👏👏👏
В
9 сен 2024
З
2 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Роман отличный гид и водитель, рассказал много интересного про чеченский народ. Грозный, как и другие города, очень красивый и ухоженный. Экскурсию рекомендую.
Д
29 авг 2024
Очень понравилась Чечня - красивая самобытная республика. Ездили с Романом - прекрасный гид и водитель. Впечатлены чистотой и ухоженностью городов, величием мечетей.

Входит в следующие категории Кисловодска

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