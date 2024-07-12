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Это будет очень насыщенная поездка! Вы познакомитесь с красотами Кабардино-Балкарии, попробуете осетинские пироги в Беслане, полюбуетесь видом на Магас в Ингушетии. А в Чеченской республике посетите несколько городов — Грозный, Аргун и Шали.



Увидите впечатляющие мечети и православный храм и насладитесь панорамой города со смотровой площадки.