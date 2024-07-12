Это будет очень насыщенная поездка! Вы познакомитесь с красотами Кабардино-Балкарии, попробуете осетинские пироги в Беслане, полюбуетесь видом на Магас в Ингушетии. А в Чеченской республике посетите несколько городов — Грозный, Аргун и Шали.
Увидите впечатляющие мечети и православный храм и насладитесь панорамой города со смотровой площадки.
Увидите впечатляющие мечети и православный храм и насладитесь панорамой города со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия
- начнём путешествие с завтрака в Кабардино-Балкарии. Вы попробуете традиционные блюда и оцените вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
- следующая остановка — в Беслане. Вы сможете понаблюдать за процессом приготовления осетинских пирогов. И конечно, оцените их неповторимый вкус.
- в Магасе вы подниметесь на Башню Согласия — отсюда открывается великолепный вид на город и его окрестности.
Чечня
- в Грозном вы посетите величественную мечеть «Сердце Чечни», увидите православный храм Михаила Архангела и сможете подняться на смотровую площадку «Грозный Сити».
- в городе Аргун вас ждёт необычная мечеть «Сердце матери», выполненная в стиле хай-тек.
- последняя остановка — Шали, где вы оцените самую большую мечеть Европы «Гордость мусльман».
Организационные детали
- В стоимость входят экскурсионные и транспортные услуги на джипе/седане-иномарке/минивэне по маршруту (с вами будет гид-водитель). Для удобства и безопасности маленьких путешественников у нас есть детские кресла.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Вход на смотровую площадку Грозный Сити — 150 руб. /чел.
- Вход в Башню Согласия — 200 руб. /чел.
- Питание в кафе — по меню.
ежедневно в 06:30 и 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У адреса вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 916 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!Задать вопрос
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