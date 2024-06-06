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грамотная речь. Я, как человек с высшим образованием, был впечатлён тем, сколько всего интересного, прекрасного и замечательного мы узнали, услышали и увидели благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Поездка прошла в превосходном настроении, которое нам создал наш гид. Я узнал много нового и считаю, что эта поездка определённо стоит каждого потраченного рубля.