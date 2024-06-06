1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 490₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 11:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
61005 490₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3670033 030₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Начало: Место вашего проживания (или у Колоннады)
Расписание: Ежедневно
15 сен в 06:30
15 окт в 06:30
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna6 июня 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.
- ССветлана4 июня 2024Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
- ООксана2 июня 2024Экскурсия понравилась. В общем было интересно увидеть Грозный после восстановления. Организация на высоте✅ Благодарим 🙏
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень познавательная экскурсия, большое спасибо гиду Тамаре, на все вопросы ответит, даже те, которые не по теме))) Дорога не близкая, но познавательная.
- ООльга30 мая 2024Это прекрасный экскурсионный тур! Всё — от обращения до помощи и организации мероприятий — на высшем уровне! Здесь всё заранее
- EEgor30 мая 2024Экскурсия организована с максимальным комфортом. Нам предоставили прекрасные автобусы. Особенно хочется отметить работу профессионального гида. У него приятный голос и
- ИИван30 мая 2024Остался в полном восторге от экскурсии. Это было лучшее путешествие в жизни (есть с чем сравнивать). Гид Герман оказался невероятно
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия очень длительная и к этому надо- быть готовым. Нам выпало посетить Чеченскую республику с гидом Тамарой - самый душевный
- ЕЕлена26 мая 2024Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы, высокий профессионализм, а также
- ЛЛюбовь25 мая 2024Экскурсия понравилась, Грозный выше всяких похвал, также как и мечети в Аргун и Шали,экскурсовод Наталья была очень доброжелательна. Автобус комфортабельный. Немного напрягло, что с половины пятого и до шести утра собирались экскурсанты,но в целом, впечатление положительное.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чечня»
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