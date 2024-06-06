Экскурсии по Чечне из Кисловодска

Найдено 12 экскурсий в категории «Чечня» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
54 отзыва
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 490 за человека
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
15 отзывов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940 за человека
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
35 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
4 490 за человека
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500 за человека
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
214 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 11:00
4 500 за человека
Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе из Кисловодска
скидка
10%
Мини-группа
16 часов
85 отзывов
Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
61005 490 за человека
Восточная сказка: Грозный, Аргун и Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
109 отзывов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 500 за человека
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 5 чел.
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали
Отправиться на джипе в соседнюю республику, чтобы исследовать её достопримечательности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3670033 030 за всё до 6 чел.
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250 за всё до 4 чел.
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Индивидуальная
14 часов
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе - столице Ингушетии
Начало: Место вашего проживания (или у Колоннады)
Расписание: Ежедневно
15 сен в 06:30
15 окт в 06:30
от 25 000 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    6 июня 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсия понравилась. В общем было интересно увидеть Грозный после восстановления. Организация на высоте✅ Благодарим 🙏
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Очень познавательная экскурсия, большое спасибо гиду Тамаре, на все вопросы ответит, даже те, которые не по теме))) Дорога не близкая, но познавательная.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Это прекрасный экскурсионный тур! Всё — от обращения до помощи и организации мероприятий — на высшем уровне! Здесь всё заранее
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    продумано и просчитано, нет никаких нюансов и конфузов. Эти люди — настоящие волшебники! Путешествия были потрясающими, а воспоминания останутся со мной навсегда! Рекомендую всем!

  • E
    Egor
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Экскурсия организована с максимальным комфортом. Нам предоставили прекрасные автобусы. Особенно хочется отметить работу профессионального гида. У него приятный голос и
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    грамотная речь. Я, как человек с высшим образованием, был впечатлён тем, сколько всего интересного, прекрасного и замечательного мы узнали, услышали и увидели благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Поездка прошла в превосходном настроении, которое нам создал наш гид. Я узнал много нового и считаю, что эта поездка определённо стоит каждого потраченного рубля.

  • И
    Иван
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Остался в полном восторге от экскурсии. Это было лучшее путешествие в жизни (есть с чем сравнивать). Гид Герман оказался невероятно
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    доброжелательным и внимательным к каждому пассажиру. Он любит свою работу и свою страну, и это сразу заметно. Казалось, он знает ответы на все вопросы, и его познаниям нет предела! Впечатления от экскурсии не отпускают нас уже много дней. Обязательно вернусь!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия очень длительная и к этому надо- быть готовым. Нам выпало посетить Чеченскую республику с гидом Тамарой - самый душевный
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    экскурсовод КМВ. Интересно рассказывает, сфотографирует, подскажет все, что интересно вам. Уровень развития нынешней Чеченской республики - поражает. Грозный, Аргун, Шали - современные, развитые города, очень красивые мечети. Хотелось- бы увидеть все регионы России в таком состоянии в ближайшее время. Приличный обед в ресторане «Купол» Грозный - сити. Попробовали местную кухню. С собой рекомендую иметь удобную обувь, воду, наличные деньги, так как карта не везде принимается. Рекомендую к посещению. 🔥🔥🔥🔥

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы, высокий профессионализм, а также
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    за интересную экскурсию, в которой было прекрасно всё: согласование отдельных локаций, подача материала, мы узнали много фактов из истории и культуры не только вайнахов, но и других народов Кавказа, было дано достаточно времени для неспешного просмотра отдельных достопримечательностей, после чего осталось море положительных впечатлений, каждый из городов, которые мы посетили, имеет свой неповторимый колорит, это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

    Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы
  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Восточная сказка: Грозный, Аргун и Шали
    Экскурсия понравилась, Грозный выше всяких похвал, также как и мечети в Аргун и Шали,экскурсовод Наталья была очень доброжелательна. Автобус комфортабельный. Немного напрягло, что с половины пятого и до шести утра собирались экскурсанты,но в целом, впечатление положительное.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чечня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
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  1. Из Кисловодска - в Чеченскую республику
  2. Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  3. Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
  4. Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
  5. «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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