Во время путешествия по этому маршруту мы насладимся окружающей природой, чистейшим горным воздухом, попробуем полезный целебный нарзан, сделаем самые красивые фотографии, чтобы навсегда сохранить в памяти это сказочное путешествие. А еще мы угостим вас самым вкусным кофе, сваренным в турке на природе!

Описание