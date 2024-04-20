Уникальное путешествие: экскурсия из Минеральных Вод в Махарское ущелье
Во время путешествия по этому маршруту мы насладимся окружающей природой, чистейшим горным воздухом, попробуем полезный целебный нарзан, сделаем самые красивые фотографии, чтобы навсегда сохранить в памяти это сказочное путешествие. А еще мы угостим вас самым вкусным кофе, сваренным в турке на природе!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Прекрасные виды
- Древний аул Учкулан
- Альпийские луга
- Шумные реки и водопады
- Нарзанные источники
Описание
В ходе экскурсии по фантастическому ущелью вас ждут:горные вершины, • озера, • буреломы, • шумная река с подвесными мостами, бревнами и порогами, • особенно ценны для здоровья нарзанные источники, которых в этих местах несколько! Когда попадаешь сюда, складывается впечатление, что это самое дикое и живое место на планете. А еще мы угостим вас самым вкусным кофе, сваренным в турке на природе! Продолжительность поездки: 10-12 часов. Важная информация: С собой обязательно - паспорт РФ, свидетельство о рождении (если с ребенком).
Выезды каждую неделю, в 06:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Прекрасные виды
- Древний аул Учкулан
- Альпийские луга
- Шумные реки и водопады
- Нарзанные источники
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание (будут остановки в кафе с национальной кухней)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас по указанному адресу
Завершение: Привозим по указанному вами адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды каждую неделю, в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Вас заберут по указанному вами адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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