Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы К Медовым водопадам можно приехать с экскурсией. Но гораздо интереснее добраться туда пешком по каменистому ущелью реки Аликоновки. Вы пройдёте около 7 километров по несложному и живописному маршруту.



По пути вам встретятся и реликтовые заросли, и секретные горные тропы, и даже скала, похожая на замок. В награду — потрясающие виды на водопады! 5 40 отзывов

Олег Представитель команды в Кисловодске Задать вопрос Групповая экскурсия 2400 ₽ за человека 5 40 отзывов 4 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Настоящим походом это назвать нельзя — маршрут комфортный и хорошо обустроен. Справятся даже те, кто никогда не был в горах. Но прогулка к водопадам обещает быть насыщенной, ведь вы познакомитесь не только с природными, но и с историческими достопримечательностями. Подробнее о маршруте Отправимся в путь от гостинично-ресторанного комплекса «Замок коварства и любви», который знаменит легендой о молодом пастухе и дочери богатого князя.

Далее мы углубимся в древние рощи и каменные россыпи, чтобы прикоснуться к первобытной силе природы.

Увидим место съёмок фильма «Спаси и сохрани» по роману Флобера «Мадам Бовари».

Побываем в заброшенном карьере, где добывали редкий минерал целестин и гранитную крошку для терренкура Кисловодского парка.

И вот мы на месте — перед нами сразу 5 водопадов различной величины. Осмотрим все, поскольку расположены они рядом. Высота самого главного из них 18 метров!

Здесь же, в местном кафе, можно отведать речную форель или ароматные хычины, а также покормить горных козликов в контактном зоопарке.

Обратно вернёмся тем же маршрутом. Если тяжело или нет желания идти пешком, можно вызвать такси до Кисловодска (стоимость от 600 до 1000 руб.) Организационные детали Прогулку для вас проведу или другой специалист нашей команды

Маршрут доступен круглый год, но в дождливые дни программа не проводится (из соображений комфорта и безопасности)

До места старта (Замок коварства и любви) вам необходимо добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси

С собой берите дождевик, воду и лёгкий перекус. Выбирайте удобную спортивную обувь.

Питание в кафе за дополнительную плату (от 300 руб/чел)

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

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Стоимость экскурсии Тариф Стоимость Участник 2400 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Возле Замка коварства и любви Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Олег — ваша команда гидов в Кисловодске Организатор данного мероприятия На сайте с 2021 года Обычно отвечает за Провели экскурсии для 592 туристов Наша команда занимается треккинговым туризмом по самым интересным местам края. Мы стараемся включать в экскурсии такие места и объекты, с которыми пока мало знакомы путешественники. Будем рады открыть их вам, подарить хорошее настроение и яркие впечатления! Задать вопрос