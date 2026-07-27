К Медовым водопадам можно приехать с экскурсией. Но гораздо интереснее добраться туда пешком по каменистому ущелью реки Аликоновки. Вы пройдёте около 7 километров по несложному и живописному маршруту.
По пути вам встретятся и реликтовые заросли, и секретные горные тропы, и даже скала, похожая на замок. В награду — потрясающие виды на водопады!
По пути вам встретятся и реликтовые заросли, и секретные горные тропы, и даже скала, похожая на замок. В награду — потрясающие виды на водопады!
Описание экскурсии
Настоящим походом это назвать нельзя — маршрут комфортный и хорошо обустроен. Справятся даже те, кто никогда не был в горах. Но прогулка к водопадам обещает быть насыщенной, ведь вы познакомитесь не только с природными, но и с историческими достопримечательностями.
Подробнее о маршруте
- Отправимся в путь от гостинично-ресторанного комплекса «Замок коварства и любви», который знаменит легендой о молодом пастухе и дочери богатого князя.
- Далее мы углубимся в древние рощи и каменные россыпи, чтобы прикоснуться к первобытной силе природы.
- Увидим место съёмок фильма «Спаси и сохрани» по роману Флобера «Мадам Бовари».
- Побываем в заброшенном карьере, где добывали редкий минерал целестин и гранитную крошку для терренкура Кисловодского парка.
- И вот мы на месте — перед нами сразу 5 водопадов различной величины. Осмотрим все, поскольку расположены они рядом. Высота самого главного из них 18 метров!
- Здесь же, в местном кафе, можно отведать речную форель или ароматные хычины, а также покормить горных козликов в контактном зоопарке.
- Обратно вернёмся тем же маршрутом. Если тяжело или нет желания идти пешком, можно вызвать такси до Кисловодска (стоимость от 600 до 1000 руб.)
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу или другой специалист нашей команды
- Маршрут доступен круглый год, но в дождливые дни программа не проводится (из соображений комфорта и безопасности)
- До места старта (Замок коварства и любви) вам необходимо добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси
- С собой берите дождевик, воду и лёгкий перекус. Выбирайте удобную спортивную обувь.
- Питание в кафе за дополнительную плату (от 300 руб/чел)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Замка коварства и любви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 592 туристов
Наша команда занимается треккинговым туризмом по самым интересным местам края. Мы стараемся включать в экскурсии такие места и объекты, с которыми пока мало знакомы путешественники. Будем рады открыть их вам, подарить хорошее настроение и яркие впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень красивые места, однозначно стоит посетить. Хороший гид, рассказал много интересного. И виды просто шикарные
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасный позитивный гид, предусмотрел палки для трекинга, помог с фото, заботился обо всех мелочах. Рекомендую для всех путешественников.
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Анастасия за теплый отзыв о нашей прогулке Приезжайте к нам еще для новых впечатлений и маршрутов
Вам был полезен этот отзыв?
С
Нам очень понравилась прогулка с Олегом, красивейшие виды, Олег рассказывал кучу классных интересных историй, маршрут не сложный, мы получили максимум удовольствия!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
10 апреля 2026 г. семьей ходили с Олегом на Треккинг по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам. Маршрут чуть более 8 км совершенно не сложный, но вместе с тем очень красивый. Рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Олег - классный проводник. Было весело, комфортно, красиво. маршрут несложный и очень красивый! Олег очень много знает об истории края, интересный рассказчик, без перегруза. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
ю
Погода не помешала получить удовольствие от экскурсии с Олегом. Прекрасно, надежно, спокойно, познавательно. Огромное удовольствие от всех часов этого путешествия!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Треккинг по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПоездка из Кисловодска на Медовые водопады
Путешествие на Медовые водопады подарит вам захватывающие виды и возможность попробовать местные деликатесы. Откройте для себя красоту Кавказа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Начало: Г. Кисловодск
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие к Медовым водопадам
Треккинг по живописным окрестностям Кисловодска в компании профессионального фотографа
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
2400 ₽ за человека