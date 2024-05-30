Карачаево-Черкесия – экскурсии в Кисловодске

Найдено 16 экскурсий в категории «Карачаево-Черкесия» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
439 отзывов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200 за человека
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 000 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 1 500 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:45
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
16 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
45003 600 за человека
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Начало: Кисловодск
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
23 000 за всё до 6 чел.
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Групповая
11 часов
106 отзывов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Домбай - место силы
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Домбай - место силы
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Начало: Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Посещали экскурсию 28.05.24. Замок посмотрели издалека, ничего особенного, думала будет интереснее. Гора кольцо неплохо. Хороший вид на город. Медовые водопады
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    маленькие. В чайном домике можно попить чай и попробовать варенье. Экскурсовод Наталья по приезду в чайный домик зашла за стойку к продавцам и начала торговать. Один раз посетить можно эту экскурсию, но на мой взгляд дорого за 4 часа и не очень интересно.

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
  • A
    Alexandra
    29 мая 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Завораживающие виды Кавказского хребта, причудливые скалы, флора и фауна, местный колорит, опытный гид Владимир. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Конная прогулка вдоль Березового ущелья
    Впечатление от этой прогулки перекрыло многое!!! Такой простор, такая тишина, СТАЯ ОРЛОВ!!! Организовано все идеально!!! Я была одна: забрали из
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    Кисловодска, привезли обратно, когда я попросила… инструктор провел меня по длительному маршруту, который захватывает дух одну, без группы. Очень, очень советую погрузится в этот простор! Спасибо организаторам за четкость!!!

  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
    Мы увидели прекрасный рассвет, великолепный Эльбрус во всей своей красе. Получили море впечатлений! Красота всего увиденного вокруг завораживает!!! Уезжать не хотелось, хотелось смотреть и фотографировать ещё и ещё!!!
  • С
    Софья
    18 мая 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Я крайне редко пишу отзывы, но здесь есть огромное желание выразить благодарность и поддержать команду! Экскурсии интересные, качество услуг отменное, подстраиваются
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    под удобство вашего графика. Везде куда хочется - отвезут, покажут -где лучше пройти, сопроводят в лучшем виде. А главное радует, люди с любовью рассказывают о своей Родине и вместе с тобой восхищаются красотой родного края! Но вот что меня поразило больше всего: я нарвалась на мошенников в одной точке… в итоге, просто посетовав в беседе на сложившуюся историю - разрешением ситуации занялись сотрудники ProKavkaz. Я даже не ожидала что такое возможно! Ребята несут полную ответственность за безопасный и комфортный отдых, даже за пределами своей зоны ответственности! Они очень любят свой край, свою работу и своих гостей! И за это отдельная благодарность!

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
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    снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово!

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
    Экскурсия в целом понравилась, шикарные горы Домбая, единственное нам не повезло с погодой, при подьеме на высоту 3008 метров на
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    открытом подъемнике начался дождь с градом, сильный ветер и снег, я насквозь промокла и околела, согревалась в кафе глинтвейном, поэтому не получилось подняться на высоту 3200 метров. Было очень холодно, поэтому совет одеваетесь очень тепло, чтобы не замерзнуть.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Карачаево-Черкесия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
  2. Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
  3. Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
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  5. Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
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  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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