1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
7 часов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 02:30
от 3 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 1 500₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:45
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
45003 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Начало: Кисловодск
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Домбай - место силы
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Начало: Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Посещали экскурсию 28.05.24. Замок посмотрели издалека, ничего особенного, думала будет интереснее. Гора кольцо неплохо. Хороший вид на город. Медовые водопады
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- AAlexandra29 мая 2024Завораживающие виды Кавказского хребта, причудливые скалы, флора и фауна, местный колорит, опытный гид Владимир. Однозначно рекомендую!
- ННаталья29 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ННаталья29 мая 2024Впечатление от этой прогулки перекрыло многое!!! Такой простор, такая тишина, СТАЯ ОРЛОВ!!! Организовано все идеально!!! Я была одна: забрали из
- ЛЛюдмила28 мая 2024Мы увидели прекрасный рассвет, великолепный Эльбрус во всей своей красе. Получили море впечатлений! Красота всего увиденного вокруг завораживает!!! Уезжать не хотелось, хотелось смотреть и фотографировать ещё и ещё!!!
- ССофья18 мая 2024Я крайне редко пишу отзывы, но здесь есть огромное желание выразить благодарность и поддержать команду! Экскурсии интересные, качество услуг отменное, подстраиваются
- ААнна15 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
- ЛЛюдмила13 мая 2024Экскурсия в целом понравилась, шикарные горы Домбая, единственное нам не повезло с погодой, при подьеме на высоту 3008 метров на
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Карачаево-Черкесия»
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