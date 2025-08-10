Предлагаем вам посетить термальные бассейны в популярном комплексе «Жемчужина Кавказа», располагающемся в поселке Кавказский. На его территории расположено 8 бассейнов с минеральной водой разной температуры.
Природная минеральная вода помогает при заболеваниях
Природная минеральная вода помогает при заболеваниях
Описание экскурсии
Подробнее Купание и гидропроцедуры в восьми открытых и крытых бассейнах с различной температурой воды от +24 до +42 °C. В комплексе представлены отдельная женская закрытая зона, спа-процедуры, сауна, хамам и кафе. Важно знать • Экскурсия длительностью 4,5-5 часов.
Необходимо взять с собой купальные принадлежности.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Купание (500 руб. /взрослый 300 руб. /детский, до 14 лет).
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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