1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
«Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Возможен обратный вариант трансфера из Кисловодска в аэропорт с экскурсией по Пятигорску»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
«Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот или Toyota Land Cruiser 200 с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
«Трансфер и услуги гида включены в стоимость»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай для всей семьи
Выберите надежный трансфер до Домбая. Комфортное путешествие из Кисловодска с учетом всех ваших пожеланий
Начало: По вашему адресу
«Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
77006 930₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор1 июня 2024Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ООльга10 мая 2024Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.
- ЛЛюбовь3 мая 2024Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет
- ЕЕлена21 апреля 2024Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ТТатьяна3 апреля 2024Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
- ТТатьяна3 сентября 2023Удачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольны.
- ООльга23 августа 2023Все понравилось. Все Вовремя. Гибко подстраиваются под туристов.
- ММария15 июля 2023Перевал Восьмёрка, аул-призрак Хасаут и Долина нарзановОдна из лучших экскурсий из Кисловодска, а мы тут уже третий год, поездили много. Водитель Илья - настоящий профессионал, рассказал
- ООльга13 апреля 2023Перевал Восьмёрка, аул-призрак Хасаут и Долина нарзановОтличная поездка по красивым и необычным местам! Посетили плато, откуда открылся необыкновенный вид на горы, хотелось остаться там. Поездка была
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Трансфер»
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