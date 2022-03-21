Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Оцените захватывающие виды перевала Гум-Баши, посетите древний Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках за один день
Участники экскурсии смогут насладиться величественными видами Кавказского хребта с перевала Гум-Баши, посетить старинный Шоанинский храм, который хранит в себе дух древности, и завершить день расслабляющим отдыхом в термальных источниках.
Это путешествие позволяет не только увидеть природные и исторические достопримечательности, но и погрузиться в атмосферу местного быта, попробовать блюда кавказской кухни и насладиться целебными свойствами минеральных вод
Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и ясная, а природа раскрывает всю свою красоту. В эти месяцы комфортно наслаждаться горными пейзажами и целебными источниками. Май и сентябрь также подойдут для поездки: меньше туристов и приятная температура. В остальное время года, хотя и возможны некоторые ограничения из-за погоды, всё же можно насладиться атмосферой гор и историческими местами, особенно если предпочитаете более уединённый отдых.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Шоанинский храм
Термальные источники
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.
Храм на границе неба и земли
Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.
Целебные источники
В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и читать дальшеуменьшить
моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
Ездили с гидом Сергеем. Поездка была очень интересная, насыщенная) время пролетело совершенно не заметно. Легенды, исторические факты и волшебные виды! Благодарим команду гидов от всей души!
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Гелена
Очень понравился маршрут. Олег опытный водитель, интересный внимательный собеседник
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V
Vladislav
Отличная поездка получилась! Олег не дает заскучать, интересно рассказывает о здешних местах, знакомит с местными жителями. В главных точках – перевале и на вершине скалы, где расположен храм, безумно прекрасные читать дальшеуменьшить
виды, там кажется весь день можно было бы провести, просто созерцая:) По пути можно полазить по некоторым склонам, получая еще и телесное удовольствие. После чего, кстати, разыгрывается аппетит, и неожиданным для нас открытием было кафе рядом с Карачаевском с невозможно вкусной местной едой – хотя на нем и нет акцента в программе, оно точно является одной из изюминок путешествия! А внимательный читатель по пути увидит еще много того, чего нет в описании экскурсии, а Олег с этим поможет
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ЕЛЕНА
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Олегу за возможность посмотреть перевал Гумбаши, необыкновенные сырные скалы,и побывать в Шоанинском храме(душевное место). Поездка получилась экологическая:приехали домой с медом,козьим молоком,собирали горные травы. С Олегом читать дальшеуменьшить
было уютно,по домашнему. Он не торопит,даёт возможность насладиться красотами, интересный рассказчик. А бонусом была поездка в Свято-Георгиевский женский монастырь. и не смотря на погоду(было и солнце,и гроза м ливнем) получилось очень интересное путешествие
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М
Майя
На экскурсии были с сыном. Нам очень понравилось. Погода, несмотря на неблагоприятный прогноз, нас порадовала, и мы смогли насладиться видами Эльбруса! Дорога к перевалу да и сам перевал превзошли все читать дальшеуменьшить
ожидания - красота неописуемая! Горный мед, домашний сыр и травяной чай, которым нас угощал Олег (гид), добавили нотки радости нашему путешествию. Маршрут гидом продуман до мелочей: очень удобно. Ну а термальные источники, которые завершали наш тур, помогли привести уставшие мышцы в тонус. Спасибо за экскурсию!
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И
Ирина
Искренне благодарим Валерия за великолепную экскурсию - мы узнали много нового и интересного (хотя не в первый раз в КМВ), гид был очень внимателен к нашим просьбам, а еще - он уверенный безопасный водитель! Спасибо! С уважением - Ирина и Елена из Арники
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