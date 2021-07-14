Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии

5
2 отзыва
Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов.

Увидите старинные аулы и познакомитесь с особенностями местного быта.

Откроете магическую красоту древнего собора, обрамленного горами.

Отведаете традиционные блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных водах.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 400 руб. /час, для ребёнка — 200 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
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2 настоящих отзыва от туристов

М
14 июля 2021
На экскурсии были с сыном. Нам очень понравилось. Погода, несмотря на неблагоприятный прогноз, нас порадовала, и мы смогли насладиться видами Эльбруса! Дорога к перевалу да и сам перевал превзошли все ожидания - красота неописуемая! Горный мед, домашний сыр и травяной чай, которым нас угощал Олег (гид), добавили нотки радости нашему путешествию. Маршрут гидом продуман до мелочей: очень удобно. Ну а термальные источники, которые завершали наш тур, помогли привести уставшие мышцы в тонус. Спасибо за экскурсию!
ЕЛЕНА
29 июня 2021
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Олегу за возможность посмотреть перевал Гумбаши, необыкновенные сырные скалы, и побывать в Шоанинском храме(душевное место). Поездка получилась экологическая:приехали домой с медом, козьим молоком, собирали горные травы. С Олегом было уютно, по домашнему. Он не торопит, даёт возможность насладиться красотами, интересный рассказчик. А бонусом была поездка в Свято-Георгиевский женский монастырь. и не смотря на погоду(было и солнце, и гроза м ливнем) получилось очень интересное путешествие

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