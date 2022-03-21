Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и ясная, а природа раскрывает всю свою красоту. В эти месяцы комфортно наслаждаться горными пейзажами и целебными источниками. Май и сентябрь также подойдут для поездки: меньше туристов и приятная температура. В остальное время года, хотя и возможны некоторые ограничения из-за погоды, всё же можно насладиться атмосферой гор и историческими местами, особенно если предпочитаете более уединённый отдых.

Участники экскурсии смогут насладиться величественными видами Кавказского хребта с перевала Гум-Баши, посетить старинный Шоанинский храм, который хранит в себе дух древности, и завершить день расслабляющим отдыхом в термальных источниках. Это путешествие позволяет не только увидеть природные и исторические достопримечательности, но и погрузиться в атмосферу местного быта, попробовать блюда кавказской кухни и насладиться целебными свойствами минеральных вод

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали