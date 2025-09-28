Тур включает в себя посещение символа Кисловодска - горы Кольцо, где можно услышать местные легенды.
Далее экскурсия приведёт к Медовым водопадам, где туристы смогут насладиться красотой природы и посетить этнографический музей. Завершает программу релакс в термальных источниках с уникальной минеральной водой. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть лучшее из Кисловодска за один день
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Символ Кисловодска - гора Кольцо
- 🏞️ Величественные Медовые водопады
- 🏊♂️ Релакс в термальных источниках
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗣️ Увлекательные рассказы гида
Что можно увидеть
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Этнографический музей
Описание экскурсии
Гора Кольцо
Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.
Водопады в окрестностях Кисловодска
Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.
Суворовские термальные источники
Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.
Примерный тайминг экскурсии
- Гора Кольцо — 1 час
- Дорога до Медовых водопадов — 30 минут
- Медовые водопады + музей — 2 часа
- Дорога до источников — 1 час
- Термальные источники — 1,5 часа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома
- Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится
- Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Билет на термальные источники: взрослый — 700 ₽, детский — 350 ₽
- Зиплайн по желанию — 2000 ₽
- Вход на Медовые водопады — 200 ₽
- Питание — от 300 ₽/чел.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 446 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Роман
28 сен 2025
Супер поездка! Интересный рассказ, живописные места! Гид Кирилл отличный! Спасибо!
Екатерина
15 сен 2025
Потрясающая экскурсия! Очень повезло с погодой, успели посмотреть на знаменитую гору Кольцо, походить по тем самым Медовым водопадам и даже прокатиться на зип-Лайне пока светило солнышко)
А уж когда поехали на
М
Марина
30 авг 2025
Хочу выразить сердечную благодарность гиду водителю Кириллу. Экскурсия очень понравилась, езда на автомобиле профессиональная, общение душевное. И ещё, когда экскурсия и поездка уже начались, обнаружили, что забыли купальники для термальных источников. Гид водитель Кирилл, оперативно, с организатором согласовал изменение маршрута, исключив термальные источники и добавив другие интересные локации. Прошло все на высшем уровне. Сердечно благодарю, мы довольны.
Е
Екатерина
29 авг 2025
Все очень понравилось. Замечательная экскурсия. Посещение терм ка завершении - отличная идея. Всем рекомендую
Сергей
28 авг 2025
Это не экскурсия, это трансфер с небольшой группой по указанным точкам. Водитель привозит и говорит сколько есть времени, чтобы самостоятельно осмотреться.
По самим местам вопросов нет - все красиво.
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Сергей. К сожалению, действительно в нашей команде работал гид, который таким образом проводил наши экскурсии, отзыв такой поступал на
М
Марина
25 авг 2025
Ездили с водителем Кириллом. Общительный, доброжелательный отвечал на интересующие вопросы. Комфортная машина. Время прошло быстро в дружеской компании и вихре событий.
О
Ольга
18 авг 2025
Зря потраченные деньги. Соглашусь с отзывом ниже, был только трансфер, таким же образом могли съездить самостоятельно на своей машине. Просто доставка до точки, что это и к какому времени возвращаться
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга.
Мне очень жаль, что наша экскурсия сложилась для Вас таким образом. И Вы абсолютно правы, гиды-водители действительно должны рассказывать
Юлия
6 авг 2025
Ездили вчера 05.08.2025 с Александром. Все очень понравилось. Легенды все услышали) Все было четко по времени, но всего достаточно. Единственное на термальных источниках часа конечно мало. Там такой кайф, весь день бы провели! 🤣 Александр отличный собеседник. Машина очень удобная! Большой привет ему из Подмосковья)
Юлия
6 июл 2025
Спасибо Александру, рассказал очень интересно о происхождении горы кольцо и о медовых водопадах.
Анастасия
29 июн 2025
Поездка удалась! Водитель и гид Александр добродушный, внимательный к деталям, очень веселый - сделал наш день. Экскурсию ведет ярко, рассказывает все интересно, активно помогает в изучении посещаемых локаций. Остались довольны всем! Спасибо!
Дрыга
12 июн 2025
Нашим гидом сегодня был Александр😊👍 - вы лучший! Хочу очень его поблагодарить за такую великолепную экскурсию! Всё было предельно понятно, интересно и последовательно. Поездки от одной точки к другой -
Ирина
10 мая 2025
Интересная и увлекательная экскурсия. Море впечатлений. Наш сопровождающий Александр приятный и общительный человек, рассказывал о всех достопримечательностях факты и легенды. Забрали около дома и привезли обратно. Очень удобно с небольшим количеством человек в поездке. Большое спасибо. Очень рекомендую поездку.
Анна
26 апр 2025
Очень комфортная поездка. Хорошая организация: накануне предупредили о времени выезда, забрали прямо от отеля. Гид-водитель Александр очень доброжелательный. Программа хорошо сбалансирована, можно без спешки всё посмотреть и пофотографироваться. В термальных источниках тоже времени более чем достаточно, чтобы отдохнуть. В общем, отличный вариант, чтобы погулять, осмотреть достопримечательности, просто приятно провести выходной
Ксения
22 апр 2025
Чудесная экскурсия, все заявленное было показано, машина приехала вовремя. Рекомендую.
Ирина
18 апр 2025
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию.
