Трансфер из Кисловодска до Домбая, Архыза или Эльбруса (на выбор)

Планируете поездку в горы? Мы организуем комфортный индивидуальный трансфер из Кисловодска до одного из живописных уголков Кавказа — Домбая, Архыза или Эльбруса. Опытный водитель заберёт вас от отеля и доставит прямо к курорту. Дорога пройдёт легко и приятно: при желании можно сделать остановки на смотровых площадках — у Поляны нарзанов, в Баксанском ущелье, у озера Кара-Кёль или храма Лика Христа.

Описание трансфер

Надёжный транспорт и опытный водитель. Автомобили проходят регулярное обслуживание, а наши водители заботятся о вашей безопасности.

Комфортная поездка по живописным дорогам Кавказа. Вас заберут по указанному адресу в Кисловодске и доставят прямо к выбранному курорту — Домбаю, Архызу или Эльбрусу.

Фотостопы в красивых местах. По желанию можно сделать остановки в Баксанском ущелье, у Поляны нарзанов, в Теберде или на смотровых площадках с видом на Эльбрус.

Забота о деталях. При необходимости предоставим детские кресла, поможем с багажом и спортивным инвентарём.

Организационные детали