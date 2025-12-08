Трансфер из Кисловодска до Домбая, Архыза или Эльбруса (на выбор)

Планируете поездку в горы? Мы организуем комфортный индивидуальный трансфер из Кисловодска до одного из живописных уголков Кавказа — Домбая, Архыза или Эльбруса. Опытный водитель заберёт вас от отеля и доставит прямо к курорту.
Дорога пройдёт легко и приятно: при желании можно сделать остановки на смотровых площадках — у Поляны нарзанов, в Баксанском ущелье, у озера Кара-Кёль или храма Лика Христа.
Дорога пройдёт легко и приятно: при желании можно сделать остановки на смотровых площадках — у Поляны нарзанов, в Баксанском ущелье, у озера Кара-Кёль или храма Лика Христа.
Описание трансфер
Надёжный транспорт и опытный водитель. Автомобили проходят регулярное обслуживание, а наши водители заботятся о вашей безопасности.
Комфортная поездка по живописным дорогам Кавказа. Вас заберут по указанному адресу в Кисловодске и доставят прямо к выбранному курорту — Домбаю, Архызу или Эльбрусу.
Фотостопы в красивых местах. По желанию можно сделать остановки в Баксанском ущелье, у Поляны нарзанов, в Теберде или на смотровых площадках с видом на Эльбрус.
Забота о деталях. При необходимости предоставим детские кресла, поможем с багажом и спортивным инвентарём.
Организационные детали
- Обратите внимание: трансфер не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников
- У нас большой автопарк. К вашим услугам автомобили: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Toyota Alphard
- По запросу предоставим детские кресла — сообщите об этом, пожалуйста, заранее
- При необходимости можем организовать трансфер до 6 человек, доплата — 10 000 ₽ за минивен. Также по запросу организуем трансфер в обратную сторону — подробности в переписке
- С вами поедет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Групповая
К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
10 дек в 06:00
12 дек в 06:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Комфортное путешествие с посещением горы Кольцо и Медовых водопадов
Завтра в 13:00
10 дек в 08:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.