Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник

Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Спа-экскурсия! Суворовский термальный источник
Экскурсия в оздоровительный комплекс, на территории которого находятся 3 бассейна с разной температурой воды. Большой бассейн – самый комфортный – 36-37 градусов. Маленькие бассейны – контрастные – самый холодный и самый горячий.
Это оздоровительная приятная вечерняя поездка к источнику «живой воды», который находится в 40 км от Кисловодска. Сероводородно-щелочная вода источника обладает уникальными свойствами за счёт её состава и температуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в термальный комплекс. Питание. Аренда купальных принадлежностей.
  • 450 р. – купание (до 4 лет – бесплатно, 5-12 лет – 250 р., от 13 лет – 450р.)
  • (по желанию: чай на травах – 50 р., пирожок 50-70 р.)
  • (при необходимости: одноразовые тапочки – 50 р., аренда полотенца – 50 р.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: В центре
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, вторник, среда, пятница в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, шлепки, халат.
  • Полотенца и шлепки также можно арендовать в термальном комплексе за дополнительную плату.
  • Наличные деньги для оплаты входного билета и посещения кафе.
  • Есть противопоказания! Перенесшим инфаркт/инсульт, беременным женщинам, детям до 5 лет и лицам с опухолями запрещена вода горячее 37 градусов. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, вторник, среда, пятница в 19:00

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