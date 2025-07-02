При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура. Совершите полное погружение в природу и культуру
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Железноводску
Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.
Встреча под любой прилет до 12:00. Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Трансфер до гостиницы выбранной категории.
Размещение в выбранной гостинице.
Обед (оплачивается самостоятельно).
Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.
Обзорная экскурсия по Железноводску.
Из четырёх городов-здравниц региона Железноводск — самый большой по занимаемой территории.
Железноводский парк — часть огромного леса, объединяемого Бештаугорским лесничеством.
Вам покажут здание Железнодорожного вокзала — бывшей станции почтовых дилижансов.
Вы увидите ванны Островского — строение с серебристыми куполами, башенками-минаретами, арочными окнами, крыльцом с ажурными каменными колоннами.
Пешая часть прогулки — самая впечатляющая!
В Лермонтовском сквере вы увидите оригинальные старинные скамейки и фонари.
У скульптуры Знаки зодиака, выполненного в форме яйца, мы загадаем желание, трижды повернув вокруг своей оси камень весом две тонны.
Увидим бывшую дачу-резиденцию эмира Бухары Абдулахад-хана.
У подножия Архиерейской горки мы посетим Пушкинскую галерею — точную копию Лермонтовской галереи, установленной в Пятигорском парке Цветник.
Попьём целебной воды из Смирновского источника, который был каптирован доктором С. А. Смирновым.
Со Смирновской площадки по Каскадной лестнице, очень напоминающую марши Петергофа, мы спустимся в восточную часть парка к озеру.
Также посетим культурный центр имени Л. Н. Толстого, расположенного в здании бывшей станции почтовых дилижансов, построенной в 1875 г., здесь бывали Л. Н. Толстой, К. Л. Хетагуров, М. А. Балакирев, Н. А. Ярошенко, А. В. Пастухов и другие деятели литературы и искусства.
Возвращение в г. Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
- Дополнительная экскурсия. Восточное чаепитие с казаками-некрасовцами. Экзотическая экскурсия на казачье подворье «Жар-птица». (Стоимость экскурсии — 800 руб. и 750 руб. /чаепитие).
Вас ждет увлекательное путешествие в гости к казакам-некрасовцам на Казачье подворье «Жар-птица».
Вы увидите скамью невесты, посидите за низким турецким столиком, на восточном диване со «стенными» подушками, узнают, что хранили казаки-некрасовцы в старинном турецком сундуке, поучаствуете в казачьих забавах.
Познакомитесь с удивительными традициями чаепития и кофепития, а также необычными законами Османской империи.
Услышите легенды, юмористические сказки и предания востока.
Поучаствуете в мастер-классе по завариванию восточного чая в турецком и в русском самоваре.
Верхняя Балкария
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.
Экскурсия «К заоблачным высотам Верхней Балкарии».
Вы прогуляетесь к знаменитым Чегемским водопадам и вберете в себя энергию падающей воды водопадов.
А далее путь пройдет к карстовому озеру, одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.
Вам предстоит пройти древней дороге, которую в былые времена выбили в отвесной скале.
Находясь у края дороги, вы увидите и ощутите многолетнюю, грандиозную работу реки.
Это по истине захватывающая экскурсия, которая останется в вашей памяти надолго.
Потрясает своей мощностью, архитектурой оборонительная система — крепости Курнаят и Зылги, которая как бы выросла из отвесной скалы, кешене селений Шканты и Курнаят.
Увиденное, унесет вас в далекий и загадочный мир прошлого.
И все это великолепие — Верхняя Балкария.
Вас наполнит могучая сила Кавказа при посещении уникального места слияния рек Черека и Ишкирти.
Так же у Вас будет возможность получить не забываемое удовольствие, искупавшись в горячем термальном источнике, придав своему здоровью целительную энергию Кавказа.
Обед (оплачивается самостоятельно)в одном из местных кафе.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Экскурсия по Пятигорску
Завтрак в гостинице проживания.
Свободное время.
Обед — оплачивается самостоятельно.
Экскурсия «У пяти гор».
Обзорная экскурсия по городу Пятигорск дает возможность окунуться в эпоху XIX века.
Вы полюбуетесь историческим парком Цветник, возникшим в 1828 году на болотах из горячей серной воды; увидите первую водолечебницу, построенную в 1826 г, в которой в 1837 г. лечился М. Ю. Лермонтов.
Нельзя не заметить подобие хрустального дворца Лермонтовскую металлическую галерею — гимн эклектике и модерну.
В 1829 году появляется модный в европейских парках грот, получивший имя богини охоты, покровительницы лесов и животных Дианы, — место последнего бала М. Ю. Лермонтова.
Из парка Цветник каменные ступени лестницы ведут в Нагорный парк, к месту Первоисточника — источника горячей серной воды.
В Нагорном парке есть еще одно излюбленное место любителей панорамных видов, это Китайская беседка — ротонда с шатровой крышей.
Название Провал известно в Пятигорске всем — это подземное озеро теплой сероводородной воды бирюзового цвета.
Чтобы увидеть его, нужно пройти по тоннелю вглубь горы Машук.
С площадки у беседки Эолова Арфа Вы полюбуетесь сверху подковообразной Горячеводской долиной, где когда-то зарождался курорт, послушаете мелодии ветра и узнаете историю возникновения романтической беседки.
Каменной короной Пятигорска называют Елизаветинскую (Академическую) галерею, ставшую украшением Горячеводской долины и города с 1848 года.
Каскадная лестница от галереи ведет на Пятигорский бульвар, ныне пр. Кирова.
Чтобы почувствовать себя одним из представителей Лермонтовского «водяного общества», нужно прогуляться по бывшему Курортному бульвару, на котором сохранились постройки XIX века, среди которых, так называемый Дом княжны Мэри и историческая казенная гостиница Ресторация.
Вы побываете на месте, где погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, увидите памятник, установленный в 1915 г. по проекту столичного скульптора Б. М. Микешина и окруженный аллегорической оградой: пули, грифы, цепи.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Домбай
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.
Экскурсия «Домбай — край синих гор».
Самые красивые пейзажи находятся на территории Кавказа.
Богатая и интересная история Северного Кавказа унесет Вас к тропам Великого Шелкового пути, к Византийским торговым факториям, культурным традициям, обычаям и достопримечательностям.
Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.
А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор.
Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».
Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.
Возвращение в г. Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Кисловодск. Экскурсия на Медовые водопады
Завтрак в гостинице проживания.
Экскурсия «Чудеса Кисловодской долины».
Вы посетите один из самых солнечных городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Кисловодск, защищенный горами, согреваемый ласковым солнцем и дарующий богатырскую воду восхищает каждого: настоящая крепость времен Кавказской войны, Нарзанная галерея как рыцарский замок, Главные Нарзанные Ванны, в виде восточного дворца, уникальный дендропарк и Курортный бульвар с историческими зданиями в стиле модерн, эклектика, напоминающий европейские города-курорты.
Гордостью Кисловодска является его курортный парк, который в 2016 года получил статус Национального парка России.
Первый парк курорта, заложенный по указанию генерала А. П. Ермолова на голых скалах в 1823 г.
Парк не только украшение города с его Царской площадкой, Каскадной лестницей и Колоннадой, но и территория здоровья.
Прогуливаясь по бульвару, Вам может показаться, что Вы в одном из европейских городов-курортов, например: в Карловых Варах.
Именно с этим курортом часто сравнивают Кисловодск.
Курорт знаменит своей минеральной водой — нарзан, что значит «напиток нартов — богатырей».
Полюбуетесь зданием Главных Нарзанных Ванн, построенное в 1903 г.
Обед — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Далее Вам предстоит знакомство с Медовыми водопадами.
Пройдете по каньону реки, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.
С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.
А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору-Кольцо.
Эту гору упоминает в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов:«Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко».
Примечание: вместо поездки на медовые водопады вы можете отправиться на часовую конную прогулку, по программе также посетив гору Кольцо и чайный домик (стоимость катания — 500 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице — оплачивается самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт/ ж/д вокзал Минеральные Воды в любое время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|2-местное размещение + дополнительное место
|3-местное размещение
|4-местное размещение
|Многоместное размещение
|Хостел «Жить Просто 1» / «Жить Просто 2» (без завтрака)
|Место в многоместном номере
|23000
|2-местный номер (санузел на этаже)
|29000
|23400
|Гостиница Маск
|Стандарт
|77400
|47600
|Полулюкс
|83400
|50600
|44600
|Семейный
|107200
|62500
|52600
|47600
|Бизнес-отель Маск (пос. Иноземцево)
|Стандарт
|68500
|46100
|42400
|Делюкс
|72200
|48000
|43600
|Полулюкс
|79600
|51700
|46100
|Люкс
|113200
|68500
|57300
|Бизнес Люкс
|113200
|68500
|57300
|Семейный люкс
|128100
|75900
|58500
|49800
|Конгресс-отель Интурист
|01.10.2024 — 24.12.2024
|Стандарт 1-местный
|52100
|Стандарт 2-местный
|53600
|37900
|Джуниор сюит
|61800
|42000
|36900
|Джуниор сюит комфорт
|72900
|47600
|40600
|Люкс
|92300
|55000
|45600
|01.04.2024 — 30.09.2024; 01.11.2024 — 04.11.2024
|Стандарт 1-местный
|58800
|Стандарт 2-местный
|60300
|41600
|Джуниор сюит
|70700
|46800
|40600
|Джуниор сюит комфорт
|84100
|53600
|45100
|Люкс
|107200
|62500
|51100
|Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс — дети до 2х лет проживают без предоставления места и питания Бесплатно, дети 2-6 лет — дополнительное место бесплатно, оплачивается завтрак — 700 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
|Гостиница Бештау
|01.11.2024 — 27.12.2024
|Стандарт
|64000
|43500
|Комфорт
|71400
|47200
|42900
|Люкс / Люкс Бизнес
|82600
|52800
|46600
|Семейный
|90100
|56500
|45400
|39800
|13.05.2024 — 31.10.2024
|Стандарт
|67700
|45400
|Комфорт
|75200
|49100
|44100
|Люкс / Люкс Бизнес
|86300
|54700
|47800
|Семейный
|93800
|58400
|46600
|40700
|Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
|Гостиница Машук
|06.11.2024 — 27.12.2024
|Эконом
|40100
|31900
|32300
|Стандарт
|43100
|34600
|34100
|Комфорт 2-комнатный
|63200
|42400
|35400
|34800
|Семейный 3-комнатный
|77400
|49500
|40100
|35500
|18.06.2024 — 24.10.2024
|Эконом
|46100
|35900
|34900
|Стандарт
|47600
|37200
|35800
|Комфорт 2-комнатный
|75200
|48300
|39400
|37800
|Семейный 3-комнатный
|94200
|57800
|45700
|39700
|07.06.2024 — 17.06.2024; 25.10.2024 — 05.11.2024
|Эконом
|49100
|38100
|36400
|Стандарт
|52800
|39000
|37000
|Комфорт 2-комнатный
|83400
|52400
|42100
|39900
|Семейный 3-комнатный
|103500
|62500
|48800
|42000
|Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет рассчитывается дополнительно.
|Парк-отель Бугарь
|Стандарт 1-местный
|52800
|Стандарт 2-местный
|60300
|42000
|36400
|Люкс
|84900
|51300
|43900
|Гостиница Классик
|Стандарт
|37900
|28600
|Полулюкс
|41600
|30500
|Люкс
|45400
|32300
|28700
|Хостел/Гостиница HoCo (без завтрака)
|Место в капсульном номере
|23700
|Стандарт
|40100
|29000
|Пансионат Искра
|09.01.2024 — 01.09.2024
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|47600
|39000
|38300
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|47600
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|55800
|44200
|43200
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|60600
|47600
|46400
|01.09.2024 — 28.12.2024
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|54700
|43100
|42000
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|51300
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|60600
|47600
|44000
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|65900
|51300
|50000
|Гостиница VILLA LAZIO
|Стандарт
|55000
|38300
|35200
|Делюкс
|62500
|42000
|37700
|Люкс
|69900
|45700
|40100
|Гостиница Ориент
|Стандарт
|42400
|31200
|Полулюкс
|49800
|34900
|31700
|Люкс
|57300
|38700
|34400
|Гостиница Кристэлла
|Стандарт
|68100
|42900
|Стандарт Эксклюзив
|70700
|44200
|Полулюкс/Бизнес Люкс
|71400
|44600
|42600
|Гостиница Даллас
|Стандарт
|52400
|36800
|Стандарт улучшенный
|56200
|38700
|Полулюкс
|62100
|41600
|38300
|Люкс комфорт
|67300
|44200
|40000
|Спа-отель Бристоль
|Стандарт 1-местный
|51300
|Стандарт
|64000
|43500
|Стандарт Премиум
|72900
|48000
|Мини Сюит
|77400
|50200
|Люкс без балкона
|93800
|58400
|50300
|Гостиница Пятигорск
|Стандарт 1-местный
|43100
|Стандарт
|56500
|38700
|Полулюкс
|62500
|41600
|Джуниор Сьют
|65500
|42400
|Люкс 2-комнатный
|67000
|43900
|Апартаменты (без завтрака, есть собственная кухня)
|Стандарт
|43900
|30800
|32700
|29000
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Машук
Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.
На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.
В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.
Бештау
8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).
Интурист
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Хостел
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Классик
Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
НоСо
Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.
Искра
Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.
Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.
Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.
В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.
Ориент
Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.
Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.
По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».
Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.
Кристэлла
«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.
Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.
Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.
Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.
Даллас
Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.
Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.
За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.
Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Хостел «Жить Просто 1»
Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Хостел «Жить Просто 2»
«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.
Апартаменты
Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе тура: завтрак (в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
- Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб., или по желанию конная прогулка - 500 руб. /час
- Верхняя Балкария - посещение термального источника - от 250 руб
- Железноводск - посещение музея Л.Н. Толстого - 300 руб
- Пятигорск - посещение домика-музея М.Ю. Лермонтова - 200 руб
- Подъем на канатной дороге Домбай - 2 000 руб
- Дополнительная экскурсия: Восточное чаепитие. Экзотическая экскурсия на казачье подворье «Жар-птица» - 800 руб. и 750 руб. /чаепитие
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт г. Минеральные Воды.
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
От какого места идет отправление на экскурсии?
Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:
|Объект размещения
|Место отправления на экскурсии по программе
|Хостел
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Хостела 350 м
|Гостиница «Маск»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Гостиницы «Маск» 7.7 км.
|Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)
|от Бизнес-отеля «Маск»
|Конгресс-отель «Интурист»
|от Конгресс-отеля «Интурист»
|Гостиница «Бештау»
|от Гостиницы «Бештау»
|Гостиница «Машук»
|от Гостиницы «Машук»
|Гостиница «Бугарь»
г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»
от гостиницы «Бугарь» 300 м
|Гостиница «Классик»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Классик» 2.3 км
|Хостел/Гостиница «HoCo»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км
|Пансионат «Искра»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Пансионата «Искра» 300 м
|Гостиница «VILLA LAZIO»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м
|Гостиница «Ориент»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Ориент» 70 м
|Гостиница «Кристэлла»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км
|Гостиница «Даллас»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Даллас» 30 м
|Гостиница «Пятигорск»
г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2
от Гостиницы «Пятигорск» 580 м
|Спа-отель «Бристоль»
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»
от Спа-отеля «Бристоль» 360 м
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.