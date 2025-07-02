1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Железноводску

Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Встреча под любой прилет до 12:00. Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Размещение в выбранной гостинице.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Обзорная экскурсия по Железноводску.

Из четырёх городов-здравниц региона Железноводск — самый большой по занимаемой территории.

Железноводский парк — часть огромного леса, объединяемого Бештаугорским лесничеством.

Вам покажут здание Железнодорожного вокзала — бывшей станции почтовых дилижансов.

Вы увидите ванны Островского — строение с серебристыми куполами, башенками-минаретами, арочными окнами, крыльцом с ажурными каменными колоннами.

Пешая часть прогулки — самая впечатляющая!

В Лермонтовском сквере вы увидите оригинальные старинные скамейки и фонари.

У скульптуры Знаки зодиака, выполненного в форме яйца, мы загадаем желание, трижды повернув вокруг своей оси камень весом две тонны.

Увидим бывшую дачу-резиденцию эмира Бухары Абдулахад-хана.

У подножия Архиерейской горки мы посетим Пушкинскую галерею — точную копию Лермонтовской галереи, установленной в Пятигорском парке Цветник.

Попьём целебной воды из Смирновского источника, который был каптирован доктором С. А. Смирновым.

Со Смирновской площадки по Каскадной лестнице, очень напоминающую марши Петергофа, мы спустимся в восточную часть парка к озеру.

Также посетим культурный центр имени Л. Н. Толстого, расположенного в здании бывшей станции почтовых дилижансов, построенной в 1875 г., здесь бывали Л. Н. Толстой, К. Л. Хетагуров, М. А. Балакирев, Н. А. Ярошенко, А. В. Пастухов и другие деятели литературы и искусства.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Дополнительная экскурсия. Восточное чаепитие с казаками-некрасовцами. Экзотическая экскурсия на казачье подворье «Жар-птица». (Стоимость экскурсии — 800 руб. и 750 руб. /чаепитие).

Вас ждет увлекательное путешествие в гости к казакам-некрасовцам на Казачье подворье «Жар-птица».

Вы увидите скамью невесты, посидите за низким турецким столиком, на восточном диване со «стенными» подушками, узнают, что хранили казаки-некрасовцы в старинном турецком сундуке, поучаствуете в казачьих забавах.

Познакомитесь с удивительными традициями чаепития и кофепития, а также необычными законами Османской империи.

Услышите легенды, юмористические сказки и предания востока.

Поучаствуете в мастер-классе по завариванию восточного чая в турецком и в русском самоваре.